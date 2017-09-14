RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1043710438104391044010441>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:12

  Velz написав:
  andrijk777 написав:З іншого боку я на 100% впевнений що більше війни не буде. Зараз люди цього не бачать, але коли ця війна закінчиться буде очевидно що війни більше не буде.
Саме тому я не сильно переймаюсь "вступом до НАТО" чи "гарантіями інших країн Україні".


Та это промывка мозгов,задрали уже.Давайте сдохнем сегодня,а то сдохнем потом. Так потом мы и так сдохнем.Жить нужно здесь и сейчас. Если бы Порох не на8бал хуйла, пипец бы мне был, с 14 по 21 год столько успел и пожить,и бабла нарубать..
Тем более почитав историю-не жили хорошо,нечего и начинать. Какое там будущее, есть только небольшой отрезок времени (точка старта-читаешь эти строки)-(точка финиша-тебя кладут в гроб).
Нужно прожить это время максимально качественно!

абсолютно не турбопатріотични державницький підхід
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36824
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:13

Попереду - найцікавіше! Не перемикайтесь!©)))

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:[quote="5778863:budivelnто не гавкай і не розказуй на що і як я повинен реагувати
гав гав. может так понятнее? супербизнесмен который хамит и навязывает своё нескромное общество.

...до пори, до часу© - доки одного разу не попадеться йому контужений піхотинець, який на половині розмови про його "надважливість" в тилу - просто проламає йому дурну черепушку... :mrgreen:


думаю, якщо вже до того дійде, то "контуженому піхотинцю" буде пох чию "дурну черепушку" проламувати, чи будівельникову, чи долярчикову, чи не дай боже, долярчикових дружини чи дітей. але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.[/quote]


===

Хех, я тут майже щодня з такими спілкуюся... а інколи, і спимо в одному бліндажі, чи сільській хаті...
Тому, я знаю, як з ними треба спілкуватись! :wink:
А от будівельникам і Ко, вангую, що може круто не повезти при зустрічі з такими піхотинцями :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7038
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:17

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:це пише Сергій (бородата жінка) Лещенко (радник Ермака) в своєму тг
-------------
Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити: Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку
---------------

Дякую, але джерело так собі.
Може, правда, а, може, і ні.

Це не секрет:
Союзники України періодично порушують питання щодо зниження призовного віку до 18 років — Веніславський https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/par ... 40659.html

Навіть розмови про це дають "союзникам" додаткових вмотивованих працівників.

Щодо працівників то так. :)
Але хотілося б побачити такі заяви із західних джерел, а не з наших.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30829
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:18

  Wirująświatła написав:
Аномально тепла зима очікується в Україні — це спричинить антициклон

Цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів.

з е.е. чи без?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36824
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:23

  flyman написав:з е.е. чи без?
з зе чи без
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25431
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:23

  Успіх написав:
  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:...до пори, до часу© - доки одного разу не попадеться йому контужений піхотинець, який на половині розмови про його "надважливість" в тилу - просто проламає йому дурну черепушку... :mrgreen:


думаю, якщо вже до того дійде, то "контуженому піхотинцю" буде пох чию "дурну черепушку" проламувати, чи будівельникову, чи долярчикову, чи не дай боже, долярчикових дружини чи дітей. але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.



===

Хех, я тут майже щодня з такими спілкуюся... а інколи, і спимо в одному бліндажі, чи сільській хаті...
Тому, я знаю, як з ними треба спілкуватись! :wink:
А от будівельникам і Ко, вангую, що може круто не повезти при зустрічі з такими піхотинцями :lol:


звісно, що воно так. :wink: ви знаєте конкретного василя чи миколу, і вони вас знають, і можливо таки знаєте як саме з ними потрібно спілкуватися, і то, скоріше за все, це не завжди працює. а от тих, хто не з "вашого району", ви не знаєте, і вони вас не знають, ви для них як всі. і ваша родина в цьому питання від умовних "будівельника і ко" далеко не втікла. тому замість того, щоб радіти що хтось можливо проломить голову умовним "будівельнику і кл" адекватний батько і чоловік переживав би, щоб цей самий "хтось" не проломив голову комусь з його родини. але ж знову, але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:24

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25431
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:28

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:з е.е. чи без?
з зе чи без

з корейцями
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36824
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:30

  wild.tomcat написав:
  Успіх написав:
  wild.tomcat написав:думаю, якщо вже до того дійде, то "контуженому піхотинцю" буде пох чию "дурну черепушку" проламувати, чи будівельникову, чи долярчикову, чи не дай боже, долярчикових дружини чи дітей. але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.



===

Хех, я тут майже щодня з такими спілкуюся... а інколи, і спимо в одному бліндажі, чи сільській хаті...
Тому, я знаю, як з ними треба спілкуватись! :wink:
А от будівельникам і Ко, вангую, що може круто не повезти при зустрічі з такими піхотинцями :lol:


звісно, що воно так. :wink: ви знаєте конкретного василя чи миколу, і вони вас знають, і можливо таки знаєте як саме з ними потрібно спілкуватися, і то, скоріше за все, це не завжди працює. а от тих, хто не з "вашого району", ви не знаєте, і вони вас не знають, ви для них як всі. і ваша родина в цьому питання від умовних "будівельника і ко" далеко не втікла. тому замість того, щоб радіти що хтось можливо проломить голову умовним "будівельнику і кл" адекватний батько і чоловік переживав би, щоб цей самий "хтось" не проломив голову комусь з його родини. але ж знову, але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.

у успішого Успіха високий EQ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36824
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:31

  Hotab написав:
  _hunter написав:Вы закольцевались... И снова пошли сравнивать теплое с мягким.
Как ваше "увидеть" влияет на правовой режим в стране - вот вообще понятия не имею.

Так само як ваш «правовий режим « не впливає на законність мобілізації. Вона законна і з нинішнім правовим режимом.

Мы там, вроде, про бусификацию говорили...
_hunter
 
Повідомлень: 8511
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1043710438104391044010441>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237621
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 846612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12896)
15.10.2024 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.