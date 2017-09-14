Додано: Вів 15 жов, 2024 19:23

Успіх написав: wild.tomcat написав: Успіх написав: ...до пори, до часу© - доки одного разу не попадеться йому контужений піхотинець, який на половині розмови про його "надважливість" в тилу - просто проламає йому дурну черепушку... ...до пори, до часу© - доки одного разу не попадеться йому контужений піхотинець, який на половині розмови про його "надважливість" в тилу - просто проламає йому дурну черепушку...



думаю, якщо вже до того дійде, то "контуженому піхотинцю" буде пох чию "дурну черепушку" проламувати, чи будівельникову, чи долярчикову, чи не дай боже, долярчикових дружини чи дітей. але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти. думаю, якщо вже до того дійде, тобуде пох чию "дурну черепушку" проламувати, чи будівельникову, чи долярчикову, чи не дай боже, долярчикових дружини чи дітей. але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.





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Хех, я тут майже щодня з такими спілкуюся... а інколи, і спимо в одному бліндажі, чи сільській хаті...

Тому, я знаю, як з ними треба спілкуватись!

А от будівельникам і Ко, вангую, що може круто не повезти при зустрічі з такими піхотинцями ===Хех, я тут майже щодня з такими спілкуюся... а інколи, і спимо в одному бліндажі, чи сільській хаті...Тому, я знаю, як з ними треба спілкуватись!А от будівельникам і Ко, вангую, що може круто не повезти при зустрічі з такими піхотинцями

звісно, що воно так.ви знаєте конкретного василя чи миколу, і вони вас знають, і можливо таки знаєте як саме з ними потрібно спілкуватися, і то, скоріше за все, це не завжди працює. а от тих, хто не з "вашого району", ви не знаєте, і вони вас не знають, ви для них як всі. і ваша родина в цьому питання від умовних "будівельника і ко" далеко не втікла. тому замість того, щоб радіти що хтось можливо проломить голову умовним "будівельнику і кл" адекватний батько і чоловік переживав би, щоб цей самий "хтось" не проломив голову комусь з його родини. але ж знову, але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.