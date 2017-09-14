Мені язик свербить розказати вам сьогоднішній сон! 32місяці мені такого не снилось і от нарешті!👍 І головне вчасно! Вчасно! Перед вильотом з Марсу на планету Земля!👍
Ще раз підкреслюю - ЦЕ СОН!!! І всі співпадіння - це просто співпадіння!
Сниться мені, що нарешті зі мною і іншими марсіанами зустрівся ТОЙ, хто викидає в урну/перетворює марсіанські рапорти на зоряний пил!
І, мене, ще трошки в глибині душі мучило сумління/гризла совість про марсіанське сзч... А після цього сна - як від душі відлягло/як рукою зняло!👍👍👍
Тож, якщо коротко, то суть сна така: ТОЙ каже - "Марсіани! Запитуйте все, що хочете, але тільки не про звільнення! Бо я вам ВІДКРИТО кажу, що ніякі звільнення з Марсу я вам підписувати не буду! А буду і далі їх "викидати"! Ніякі рапорти по догляду за хворими дружинами, батьками, дітьми... - ніяка опіка дітей, бо дружина від них відмовилась... - ніяке таке, як он одружився один 3міс тому з жінкою і двома неповнолітніми дітьми, зробив третє - і наймає адвоката, щоб той доказував, що батько тих двох дітей від них відмовляється, а оцей що 3міс тому одружився - бере опікунство над ними... Тож, я/та й ми всі чудово розуміємо, що все це робиться для звільнення... - тож я ніяких рапортів по звільненні підписувати не буду! А буду їх і надалі "викидати"! "
Отаке в МОЄМУ СНІ він заявив у відкриту до всіх присутніх!
Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях!
В одному з закарпатських вузів виявили схему ухилення від мобілізації, шляхом зарахування в вуз без вступних іспитів... цікаво , чи не той це вуз , в якому працює наш захисник ужгородського котла, який вчора переживав що ВСІХ студентів вузу викликали в ТЦК
*"З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Asgard" на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України", - написав Павлюк. Він запевнив, що висновки і рішення будуть публічними.* https://www.unian.ua/war/incident-v-pid ... 88490.html
Якщо підтвердиться, а в тому, що таке сталося майже нема сумніву (з оцього шапіто, де бойові всл одразу не вклали в підлогу оцього поца, де комроти морозиться, де бійці публічно роблять отаке звернення наче діти в дитсадку (бо до отакого довели їх...). То справа не в цьому рєшалє Дмітрієві. Справа в Павлюку. Що отакі радники можуть навіть не наблизитись, а зайняти отакі посади - радника командувача. І отаке творити.
Судячи, як творив, то це для нього щоденна банальна справа...
budivelnik написав:В одному з закарпатських вузів виявили схему ухилення від мобілізації, шляхом зарахування в вуз без вступних іспитів... цікаво , чи не той це вуз , в якому працює наш захисник ужгородського котла, який вчора переживав що ВСІХ студентів вузу викликали в ТЦК
Теж саме запитання )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 15 жов, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.