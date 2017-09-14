Додано: Вів 15 жов, 2024 19:49

Мені язик свербить розказати вам сьогоднішній сон!32місяці мені такого не снилось і от нарешті!👍І головне вчасно!Вчасно! Перед вильотом з Марсу на планету Земля!👍Ще раз підкреслюю - ЦЕ СОН!!!І всі співпадіння - це просто співпадіння!Сниться мені, що нарешті зі мною і іншими марсіанами зустрівся ТОЙ, хто викидає в урну/перетворює марсіанські рапорти на зоряний пил!І, мене, ще трошки в глибині душі мучило сумління/гризла совість про марсіанське сзч...А після цього сна - як від душі відлягло/як рукою зняло!👍👍👍Тож, якщо коротко, то суть сна така:ТОЙ каже - "Марсіани! Запитуйте все, що хочете, але тільки не про звільнення! Бо я вам ВІДКРИТО кажу, що ніякі звільнення з Марсу я вам підписувати не буду! А буду і далі їх "викидати"!Ніякі рапорти по догляду за хворими дружинами, батьками, дітьми... - ніяка опіка дітей, бо дружина від них відмовилась... - ніяке таке, як он одружився один 3міс тому з жінкою і двома неповнолітніми дітьми, зробив третє - і наймає адвоката, щоб той доказував, що батько тих двох дітей від них відмовляється, а оцей що 3міс тому одружився - бере опікунство над ними...Тож, я/та й ми всі чудово розуміємо, що все це робиться для звільнення... - тож я ніяких рапортів по звільненні підписувати не буду! А буду їх і надалі "викидати"! "Отаке в МОЄМУ СНІ він заявив у відкриту до всіх присутніх!Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях!Тож - все буде Успіх!👍п.с.Вибір без вибору!©😉