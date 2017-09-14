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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10438104391044010441>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:33

  Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.

Уроди

Тухла пропаганда, це як МВФ тисне підвищити пенсійний вік - а хороші патріотичні депутати проти, кредитори тиснуть підвищити проїзд в метро - а хороший Кличко за народ, він проти.

Результат - вік підвищать до 20 років і піднімуть собі рейтинги. Зе - хороші, а парнтнери - уроди.
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 15 жов, 2024 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:34

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.............
Прошу прощения, моя ошибка.
Но для того, чтобы увидеть войну, вам обязательно услышать про "оголошення стану"?

Вы закольцевались... И снова пошли сравнивать теплое с мягким.
Как и почему ваши "увидеть"/"услышать" должны влиять на правовой режим в стране - вот вообще понятия не имею.

Не интересно. Разбирайтесь с вашими "понятиями" сами.
Вас в Германии интересует правовой режим, а меня в Харькове реальные КАБы.

Так и меня ваши страхи/переживания мало интересуют :lol: - мне Законность на Родине нужна.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:36

  BIGor написав:
  Бетон написав:❗️США тиснуть на Зеленського, намагаючись вмовити його понизити мобілізаційний вік до 18 років.

Уроди

Тухла пропаганда, це як МВФ тисне підвищити пенсійний вік - а хороші патріотичні депутати проти, кредитори тиснуть підвищити проїзд в метро - а хороший Кличко за народ, він проти.

Результат - вік підвищать до 20 років і піднімуть собі рейтинги. Зе - хороші, а парнтнери - уроди.

і "зустрінемся десь посередині" (с)

там ще вимагали "не воювати дідами", але чомусь до 58 не знизили коли понижували до 25
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:49

За крок до неймовірного перевороту думок©

Мені язик свербить розказати вам сьогоднішній сон!
32місяці мені такого не снилось і от нарешті!👍
І головне вчасно!
Вчасно! Перед вильотом з Марсу на планету Земля!👍

Ще раз підкреслюю - ЦЕ СОН!!!
І всі співпадіння - це просто співпадіння! :D

Сниться мені, що нарешті зі мною і іншими марсіанами зустрівся ТОЙ, хто викидає в урну/перетворює марсіанські рапорти на зоряний пил! :)

І, мене, ще трошки в глибині душі мучило сумління/гризла совість про марсіанське сзч...
А після цього сна - як від душі відлягло/як рукою зняло!👍👍👍

Тож, якщо коротко, то суть сна така:
ТОЙ каже - "Марсіани! Запитуйте все, що хочете, але тільки не про звільнення! Бо я вам ВІДКРИТО кажу, що ніякі звільнення з Марсу я вам підписувати не буду! А буду і далі їх "викидати"!
Ніякі рапорти по догляду за хворими дружинами, батьками, дітьми... - ніяка опіка дітей, бо дружина від них відмовилась... - ніяке таке, як он одружився один 3міс тому з жінкою і двома неповнолітніми дітьми, зробив третє - і наймає адвоката, щоб той доказував, що батько тих двох дітей від них відмовляється, а оцей що 3міс тому одружився - бере опікунство над ними...
Тож, я/та й ми всі чудово розуміємо, що все це робиться для звільнення... - тож я ніяких рапортів по звільненні підписувати не буду! А буду їх і надалі "викидати"! "

Отаке в МОЄМУ СНІ він заявив у відкриту до всіх присутніх! :shock:

Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях! :D

Тож - все буде Успіх!👍 :D


п.с.
Вибір без вибору!©😉
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:ну воно, звісно, можливо так колись і станеться, але якщо то буде через 5 років, а не через 1 рік, то ми маємо шанс то не побачити.

Силами китайських виробників автомобілів все відбувається дуже швидко.
Світові продажі електромобілів зросли на третину у вересні: Китай в лідерах
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/15/720614/
Глобальні продажі електромобілів та гібридів зросли на 30,5% у вересні, оскільки Китай перевищив свої рекордні показники, зафіксовані в серпні, і Європа відновила зростання.

Про це повідомляє Rho Motion.

Продажі електромобілів – як повністю електричних (BEV), так і гібридних (PHEV) – досягли 1,7 млн у вересні 2024 року по всьому світу.

Продажі в Китаї минулого місяця підскочили на 47,9% і досягли 1,12 млн автомобілів, тоді як у США і Канаді вони зросли на 4,3% до 150 000.

У Європі продажі електромобілів зросли на 4,2% – до 300 000 одиниць.

Очікується, що продажі електромобілів у Європі досягнуть 3,78 млн одиниць у 2025 році й 9,78 млн одиниць у 2030 році.

Причому массове зростання кількості електромобілів у Китає найбільше б'є саме по санкційній російській та іранській нафті.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:54

В одному з закарпатських вузів виявили схему ухилення від мобілізації, шляхом зарахування в вуз без вступних іспитів...
цікаво , чи не той це вуз , в якому працює наш захисник ужгородського котла, який вчора переживав що ВСІХ студентів вузу викликали в ТЦК
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:57

Дно все ж таки пробито

https://www.facebook.com/asgard.fpvforc ... _video&t=0

*"З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Asgard" на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України", - написав Павлюк.
Він запевнив, що висновки і рішення будуть публічними.*
https://www.unian.ua/war/incident-v-pid ... 88490.html

Якщо підтвердиться, а в тому, що таке сталося майже нема сумніву (з оцього шапіто, де бойові всл одразу не вклали в підлогу оцього поца, де комроти морозиться, де бійці публічно роблять отаке звернення наче діти в дитсадку (бо до отакого довели їх...).
То справа не в цьому рєшалє Дмітрієві. Справа в Павлюку.
Що отакі радники можуть навіть не наблизитись, а зайняти отакі посади - радника командувача. І отаке творити.

Судячи, як творив, то це для нього щоденна банальна справа...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:00

  budivelnik написав:В одному з закарпатських вузів виявили схему ухилення від мобілізації, шляхом зарахування в вуз без вступних іспитів...
цікаво , чи не той це вуз , в якому працює наш захисник ужгородського котла, який вчора переживав що ВСІХ студентів вузу викликали в ТЦК

Теж саме запитання )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 15 жов, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:01

Успіх
Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях! :D

Тож - все буде Успіх!👍 :D


п.с.
Вибір без вибору!©😉

Нікуди успіх не піде.
В граніт!!!
Чергове шоу в стилі «дружина взяла всі мої гроші, дітей і втікла за кордон».

Поляків обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях Польщі, — глава Міноборони країни

Це несправедливо по відношенню до поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, допомогу, освіту, постачання зброї та іншу допомогу, — заявив Владислав Косиняк-Камиш.

Він підтримав ідею глави польського МЗС Сікорського про позбавлення соціальних допомог для українців призовного віку, які перебувають у країнах ЄС.

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:02

  Успіх написав:Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях! :D

СЗЧ? :?:
BIGor
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