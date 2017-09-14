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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10438104391044010441

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:03

  ЛАД написав:Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:04

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.

Тільки ружжо в дупу засунули і все)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:06

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.

Тільки ружжо в дупу засунули і все)))

Чим ви там займаєтеся взагалі? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:06

  Hotab написав:Успіх
Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях! :D

Тож - все буде Успіх!👍 :D


п.с.
Вибір без вибору!©😉

Нікуди успіх не піде.
В граніт!!!
Чергове шоу в стилі «дружина взяла всі мої гроші, дітей і втікла за кордон».


Звичайно

Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:09

  Hotab написав:
Поляків обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях Польщі, — глава Міноборони країни

Це несправедливо по відношенню до поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, допомогу, освіту, постачання зброї та іншу допомогу, — заявив Владислав Косиняк-Камиш.

Він підтримав ідею глави польського МЗС Сікорського про позбавлення соціальних допомог для українців призовного віку, які перебувають у країнах ЄС.

Цей чувак з сільської партії, типу як колись в нас була Вітренко - десь такого рівня розвитку. Вони таким чином хочуть забрати в націоналістів Конфедерації трохи маргінального електорату. Така ж підтримка поляків селянської партії...

А Сікорський - той взагалі ухилянт по нашим міркам - коли в Польщі ввели військовий стан в 1980-хх - біжав в Англію де і отримав біженство. :D
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 15 жов, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:09

Лайфхак!))

  wild.tomcat написав:звісно, що воно так. ви знаєте конкретного василя чи миколу, і вони вас знають, і можливо таки знаєте як саме з ними потрібно спілкуватися, і то, скоріше за все, це не завжди працює. а от тих, хто не з "вашого району", ви не знаєте, і вони вас не знають, ви для них як всі. і ваша родина в цьому питання від умовних "будівельника і ко" далеко не втікла. тому замість того, щоб радіти що хтось можливо проломить голову умовним "будівельнику і кл" адекватний батько і чоловік переживав би, щоб цей самий "хтось" не проломив голову комусь з його родини. але ж знову, але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.

1. Якраз останні півроку я пересікаюсь з різними "чужими", з якими проживаю/ділю побут тиждень-два-три... - тому, ніякого "конкретного василя, чи миколи"! ;)
2. Приїду додому, ще й своїх навчу, як треба поводитись з будь-якими військовими!(бо не знаєш наперед, чи він колишній занзібарський літун, чи колишній контужений піхотинець/штурмовик!)


Але лайфхак ДЛЯ ВСІХ - ніколи, чуєте, ніколи не розказуйте нікому з військових, які ви були "надважливі в тилу" під час повномасштабки!!!

Та хоч мед натуральний особисто возили з тилу на "передок" - все одно МОВЧІТЬ!!! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:09

detroytred
Тільки ружжо в дупу засунули і все)))


Що саме такого робилось?
Я , ясна справа що про період до анексії Криму.
Бо «після» - це вже окупант який анексував території, і про ніякий мир чи гарні стосунки з цим «тигром» не могло бути і мови.
Навпаки, на Донбасі жевріла війна.

Ну і паралельно пригадайте приклади «ружа в дупі» , тільки вже нашій, з Тузлою, демонстративними перекриттями газу зі слоганами «Україна вор» та інші речі.


Точно це Україна дьоргала? Чи це в комусь говорить комплекс меншовартості?
BIGor


Цей чувак з сільської партії



Але ж крім «члени партії» , вони посадові особи при нинішній владі.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 жов, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:12

  _hunter написав:
  ЛАД написав:................
Не интересно. Разбирайтесь с вашими "понятиями" сами.
Вас в Германии интересует правовой режим, а меня в Харькове реальные КАБы.

Так и меня ваши страхи/переживания мало интересуют :lol: - мне Законность на Родине нужна.

На какой, хрен, Родине?!
С которой вы сбежали и не захотели защищать?
Уже б молчали.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:13

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  pesikot написав:
  Hotab написав:Успіх
Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях! :D

Тож - все буде Успіх!👍 :D


п.с.
Вибір без вибору!©😉

Нікуди успіх не піде.
В граніт!!!
Чергове шоу в стилі «дружина взяла всі мої гроші, дітей і втікла за кордон».


Звичайно

Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )

Тут можу сказати лише одне - "дурні думкою багатіють!"© :lol: :mrgreen:
Успіх
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