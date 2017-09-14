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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:02
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BIGor
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:03
ЛАД написав:
Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.
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andrijk777
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:04
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.
Тільки ружжо в дупу засунули і все)))
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detroytred
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:06
detroytred написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.
Тільки ружжо в дупу засунули і все)))
Чим ви там займаєтеся взагалі?
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Faceless
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:06
Hotab написав:Успіх
Нікуди успіх не піде.
Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях!
Тож - все буде Успіх!👍
п.с.
Вибір без вибору!©😉
В граніт!!!
Чергове шоу в стилі «дружина взяла всі мої гроші, дітей і втікла за кордон».
Звичайно
Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )
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pesikot
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:09
Hotab написав:
Поляків обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях Польщі, — глава Міноборони країни
Це несправедливо по відношенню до поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, допомогу, освіту, постачання зброї та іншу допомогу, — заявив Владислав Косиняк-Камиш.
Він підтримав ідею глави польського МЗС Сікорського про позбавлення соціальних допомог для українців призовного віку, які перебувають у країнах ЄС.
Цей чувак з сільської партії, типу як колись в нас була Вітренко - десь такого рівня розвитку. Вони таким чином хочуть забрати в націоналістів Конфедерації трохи маргінального електорату. Така ж підтримка поляків селянської партії...
А Сікорський - той взагалі ухилянт по нашим міркам - коли в Польщі ввели військовий стан в 1980-хх - біжав в Англію де і отримав біженство.
Востаннє редагувалось BIGor
в Вів 15 жов, 2024 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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BIGor
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:09
wild.tomcat написав:
звісно, що воно так. ви знаєте конкретного василя чи миколу, і вони вас знають, і можливо таки знаєте як саме з ними потрібно спілкуватися, і то, скоріше за все, це не завжди працює. а от тих, хто не з "вашого району", ви не знаєте, і вони вас не знають, ви для них як всі. і ваша родина в цьому питання від умовних "будівельника і ко" далеко не втікла. тому замість того, щоб радіти що хтось можливо проломить голову умовним "будівельнику і кл" адекватний батько і чоловік переживав би, щоб цей самий "хтось" не проломив голову комусь з його родини. але ж знову, але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.
1. Якраз останні півроку я пересікаюсь з різними "чужими", з якими проживаю/ділю побут тиждень-два-три... - тому, ніякого "конкретного василя, чи миколи"!
2. Приїду додому, ще й своїх навчу, як треба поводитись з будь-якими військовими!(бо не знаєш наперед, чи він колишній занзібарський літун, чи колишній контужений піхотинець/штурмовик!)
Але лайфхак ДЛЯ ВСІХ - ніколи, чуєте, ніколи не розказуйте нікому з військових, які ви були "надважливі в тилу" під час повномасштабки!!!
Та хоч мед натуральний особисто возили з тилу на "передок" - все одно МОВЧІТЬ!!!
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:09
detroytred
Тільки ружжо в дупу засунули і все)))
Що саме такого робилось?
Я , ясна справа що про період до анексії Криму.
Бо «після» - це вже окупант який анексував території, і про ніякий мир чи гарні стосунки з цим «тигром» не могло бути і мови.
Навпаки, на Донбасі жевріла війна.
Ну і паралельно пригадайте приклади «ружа в дупі» , тільки вже нашій, з Тузлою, демонстративними перекриттями газу зі слоганами «Україна вор» та інші речі.
Точно це Україна дьоргала? Чи це в комусь говорить комплекс меншовартості?BIGor
Цей чувак з сільської партії
Але ж крім «члени партії» , вони посадові особи при нинішній владі.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 15 жов, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:12
_hunter написав: ЛАД написав:
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Не интересно. Разбирайтесь с вашими "понятиями" сами.
Вас в Германии интересует правовой режим, а меня в Харькове реальные КАБы.
Так и меня ваши страхи/переживания мало интересуют
- мне Законность на Родине нужна.
На какой, хрен, Родине?!
С которой вы сбежали и не захотели защищать?
Уже б молчали.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:13
pesikot написав: Hotab написав:Успіх
Нікуди успіх не піде.
Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях!
Тож - все буде Успіх!👍
п.с.
Вибір без вибору!©😉
В граніт!!!
Чергове шоу в стилі «дружина взяла всі мої гроші, дітей і втікла за кордон».
Звичайно
Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )
Тут можу сказати лише одне - "дурні думкою багатіють!"©
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