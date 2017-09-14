звісно, що воно так. ви знаєте конкретного василя чи миколу, і вони вас знають, і можливо таки знаєте як саме з ними потрібно спілкуватися, і то, скоріше за все, це не завжди працює. а от тих, хто не з "вашого району", ви не знаєте, і вони вас не знають, ви для них як всі. і ваша родина в цьому питання від умовних "будівельника і ко" далеко не втікла. тому замість того, щоб радіти що хтось можливо проломить голову умовним "будівельнику і кл" адекватний батько і чоловік переживав би, щоб цей самий "хтось" не проломив голову комусь з його родини. але ж знову, але шоб то зрозуміти, треба для початку мати чим розуміти.