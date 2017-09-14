RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1043910440104411044210443>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:13

  Faceless написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.

Тільки ружжо в дупу засунули і все)))

Чим ви там займаєтеся взагалі? :mrgreen:

Так це я на сайті українських націоналістів прочитав і двічі викладав тут статтю з посиланням і цитату.
Які ще задовго до 2014 чітко вказали, що означає прямування України в НАТО. Що тоді буде війна велика...
Що це зрозуміла реакція))
detroytred
 
Повідомлень: 30764
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:14

  ЛАД написав:Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

ЛАД, что же ты постоянно в штангу даёшь ...

Шерхан, в известном рассказе Киплинга, просто хотел съесть Маугли
А когда ему это не позволили, он начал беспределить

В басне Крылове, которая не от Крылова
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"
Описано, тоже самое

Но ЛАД, всегда оправдывает агрессора(хищника) и обвиняет жертву )

Никто Путина не дёргал
Он сам себя возомнил Тигром или Волком
Или ГлавСтерхом

А это уже по части пана холява
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10457
З нами з: 31.08.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:16

pesikot

Он сам себя возомнил Тигром или Волком
Или ГлавСтерхом

А это уже по части пана холява

Квадроберы. Начало.
Hotab
 
Повідомлень: 13405
З нами з: 15.02.09
Подякував: 360 раз.
Подякували: 2272 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:21

  Hotab написав:detroytred
Тільки ружжо в дупу засунули і все)))


Що саме такого робилось?
Я , ясна справа що про період до анексії Криму.
Бо «після» - це вже окупант який анексував території, і про ніякий мир чи гарні стосунки з цим «тигром» не могло бути і мови.
Навпаки, на Донбасі жевріла війна.

Ну і паралельно пригадайте приклади «ружа в дупі» , тільки вже нашій, з Тузлою, демонстративними перекриттями газу зі слоганами «Україна вор» та інші речі.


Точно це Україна дьоргала? Чи це в комусь говорить комплекс меншовартості?

Саме прямування в НАТО є отим ружжом в дупу оркостану.
І справа не у комплексі меншовартості, а в тому, що спочатку треба такий трюк))) забезпечити безпекою -- або самим озброїтися (тобто самим забезпечити собі безпеку) або отримати гарантії захисту від Заходу.

Так рфія нам ото дьоргала (Тузла і т.д.), бо мала собі безпеку від нашого можливого невдоволення)))
detroytred
 
Повідомлень: 30764
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:25

  Успіх написав:Мені язик свербить розказати вам сьогоднішній сон!
32місяці мені такого не снилось і от нарешті!👍
І головне вчасно!
Вчасно! Перед вильотом з Марсу на планету Земля!👍

Ще раз підкреслюю - ЦЕ СОН!!!
І всі співпадіння - це просто співпадіння! :D

Сниться мені, що нарешті зі мною і іншими марсіанами зустрівся ТОЙ, хто викидає в урну/перетворює марсіанські рапорти на зоряний пил! :)

І, мене, ще трошки в глибині душі мучило сумління/гризла совість про марсіанське сзч...
А після цього сна - як від душі відлягло/як рукою зняло!👍👍👍

Тож, якщо коротко, то суть сна така:
ТОЙ каже - "Марсіани! Запитуйте все, що хочете, але тільки не про звільнення! Бо я вам ВІДКРИТО кажу, що ніякі звільнення з Марсу я вам підписувати не буду! А буду і далі їх "викидати"!
Ніякі рапорти по догляду за хворими дружинами, батьками, дітьми... - ніяка опіка дітей, бо дружина від них відмовилась... - ніяке таке, як он одружився один 3міс тому з жінкою і двома неповнолітніми дітьми, зробив третє - і наймає адвоката, щоб той доказував, що батько тих двох дітей від них відмовляється, а оцей що 3міс тому одружився - бере опікунство над ними...
Тож, я/та й ми всі чудово розуміємо, що все це робиться для звільнення... - тож я ніяких рапортів по звільненні підписувати не буду! А буду їх і надалі "викидати"! "

Отаке в МОЄМУ СНІ він заявив у відкриту до всіх присутніх! :shock:

Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях! :D

Тож - все буде Успіх!👍 :D


п.с.
Вибір без вибору!©😉

такий дорослий, а все в сонники заглядаєш.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36829
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:29

Буйних мало

  detroytred написав:https://www.facebook.com/asgard.fpvforce/videos/901580938067029/?ref=embed_video&t=0

*"З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Asgard" на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України", - написав Павлюк.
Він запевнив, що висновки і рішення будуть публічними.*
https://www.unian.ua/war/incident-v-pid ... 88490.html

Якщо підтвердиться, а в тому, що таке сталося майже нема сумніву (з оцього шапіто, де бойові всл одразу не вклали в підлогу оцього поца, де комроти морозиться, де бійці публічно роблять отаке звернення наче діти в дитсадку (бо до отакого довели їх...).
То справа не в цьому рєшалє Дмітрієві. Справа в Павлюку.
Що отакі радники можуть навіть не наблизитись, а зайняти отакі посади - радника командувача. І отаке творити.

Судячи, як творив, то це для нього щоденна банальна справа...

як співав (не)хароший (не)руский:
"Буйних мало"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36829
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:31

  Hotab написав:Успіх
Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях! :D

Тож - все буде Успіх!👍 :D


п.с.
Вибір без вибору!©😉

Нікуди успіх не піде.
В граніт!!!
Чергове шоу в стилі «дружина взяла всі мої гроші, дітей і втікла за кордон».

Поляків обурює те, що молоді хлопці з України їздять на найкращих автомобілях і відпочивають на вихідних у п’ятизіркових готелях Польщі, — глава Міноборони країни

Це несправедливо по відношенню до поляків, які роблять внески в охорону здоров'я, допомогу, освіту, постачання зброї та іншу допомогу, — заявив Владислав Косиняк-Камиш.

Він підтримав ідею глави польського МЗС Сікорського про позбавлення соціальних допомог для українців призовного віку, які перебувають у країнах ЄС.


клоун це не національність
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36829
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:33

Ми за усы тигра не дергали, Тільки ружжо в дупу зас

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.

Тільки ружжо в дупу засунули і все)))

Вибити на мармурових скрижалях:
"Ми за усы тигра не дергали, Тільки ружжо в дупу засунули і все."
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36829
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:39

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:................
Не интересно. Разбирайтесь с вашими "понятиями" сами.
Вас в Германии интересует правовой режим, а меня в Харькове реальные КАБы.

Так и меня ваши страхи/переживания мало интересуют :lol: - мне Законность на Родине нужна.

На какой, хрен, Родине?!
С которой вы сбежали и не захотели защищать?
Уже б молчали.

И снова я повторяюсь: свои переживания/морализаторство - оставьте при себе. Я говорю исключительно с точки зрения Закона: пока "кое кто" свою работу не выполнит - и не подпишет заяву - да: именно эту Родину.
_hunter
 
Повідомлень: 8512
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:40

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25433
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1043910440104411044210443>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237621
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 847732
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.