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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10440104411044210443>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх, ты в этой теме настрочил не одно сообщение с "кроком до неймовірного перевороту думок". При таком количестве переворотов от мозгов уже б ничего не осталось.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:50

  flyman написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.

Тільки ружжо в дупу засунули і все)))

Вибити на мармурових скрижалях:
"Ми за усы тигра не дергали, Тільки ружжо в дупу засунули і все."

Дик, партнери красавчики...
Штати чітко відповіли, що готові до будь-якої реакції гопника:
"І тому питання зараз насправді полягає в тому, який шлях обере президент Путін? Чи вирішить він пристати на, як я вважаю, розумний шлях у дипломатії, щоб побачити, чи зможемо ми поліпшити колективну безпеку? Або ж він відновить агресію Росії проти України? У будь-якому випадку, ми готові», – казав Блінкен."
https://www.radiosvoboda.org/a/nato-vid ... 74567.html
Січень 2022.

Але от чи готова була Україна до такої будь-якої реакції (тобто до і повномасштабки)???
Відповідь очевидна.

То хто ж тоді оці *ми* (які готові)? Тобто чи входить Україна в оці "ми".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:51

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  flyman написав:такий дорослий, а все в сонники заглядаєш
Як не буду в сонники заглядати, то можна присісти на більший термін, ніж служив Батьківщині!)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 20:58

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:01

  Успіх написав:
  flyman написав:такий дорослий, а все в сонники заглядаєш
Як не буду в сонники заглядати, то можна присісти на більший термін, ніж служив Батьківщині!)))

як присів так і встанеш, а ще несподівано амністія від Трампа/ЄСПЛ, до 60 можна пару раз робити зарядку: присідати і вставати ще й на цьому заробляти (вибачте за каламбур)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:04

  pesikot написав:
Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )

Жбан до одного часу воду носить.
Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало...
Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни. Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками без державних сосисок, волонтерських дронів та мівіни, а там і ПЕРЕМОГА в наступному році :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:12

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )

Жбан до одного часу воду носить.
Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало...
Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни. Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками без державних сосисок, волонтерських дронів та мівіни, а там і ПЕРЕМОГА в наступному році :lol:

Я на це хочу подивитись )

При відсутності підвалу та закруток.
За наявності дружини, яка вже звикла багато витрачати

Та за наявності тещі, якій він вже давно поперек горла )

Я давно кажу, ні ти, ні Долярчик - ні в які ЗСЧ не підете
Тільки розмови, вони ж триндіж )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:14

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:15

Це вже не війна тільки РФ проти України, це вже війна Північної Кореї, — радник ОП Подоляк...

То може треба оті нещодавно підписані з цілим рядом країн договори активувати?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Список_безпекових_угод_України
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:20

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )

Жбан до одного часу воду носить.
Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало...
Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни. Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками без державних сосисок, волонтерських дронів та мівіни, а там і ПЕРЕМОГА в наступному році :lol:

Я на це хочу подивитись )

При відсутності підвалу та закруток.
За наявності дружини, яка вже звикла багато витрачати

Та за наявності тещі, якій він вже давно поперек горла )

Я давно кажу, ні ти, ні Долярчик - ні в які ЗСЧ не підете
Тільки розмови, вони ж триндіж )

Ну як ти не допетриш, що в той час, коли вже отаких добрих вояків, як Бандерлог та Успіх, допече піти в СЗЧ, то вже дійсно ситуація буде катастрофічною.

Ти тоді не дивитись будеш, а або форму надягати, або їхати на захід.
detroytred
 
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