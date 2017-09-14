andrijk777 написав:Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.
Тільки ружжо в дупу засунули і все)))
Вибити на мармурових скрижалях: "Ми за усы тигра не дергали, Тільки ружжо в дупу засунули і все."
Дик, партнери красавчики... Штати чітко відповіли, що готові до будь-якої реакції гопника: "І тому питання зараз насправді полягає в тому, який шлях обере президент Путін? Чи вирішить він пристати на, як я вважаю, розумний шлях у дипломатії, щоб побачити, чи зможемо ми поліпшити колективну безпеку? Або ж він відновить агресію Росії проти України? У будь-якому випадку, ми готові», – казав Блінкен." https://www.radiosvoboda.org/a/nato-vid ... 74567.html Січень 2022.
Але от чи готова була Україна до такої будь-якої реакції (тобто до і повномасштабки)??? Відповідь очевидна.
То хто ж тоді оці *ми* (які готові)? Тобто чи входить Україна в оці "ми".
pesikot написав: Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )
Жбан до одного часу воду носить. Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало... Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни. Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками без державних сосисок, волонтерських дронів та мівіни, а там і ПЕРЕМОГА в наступному році
pesikot написав: Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )
Жбан до одного часу воду носить. Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало... Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни. Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками без державних сосисок, волонтерських дронів та мівіни, а там і ПЕРЕМОГА в наступному році
Я на це хочу подивитись )
При відсутності підвалу та закруток. За наявності дружини, яка вже звикла багато витрачати
Та за наявності тещі, якій він вже давно поперек горла )
Я давно кажу, ні ти, ні Долярчик - ні в які ЗСЧ не підете Тільки розмови, вони ж триндіж )
pesikot написав: Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )
Жбан до одного часу воду носить. Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало... Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни. Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками без державних сосисок, волонтерських дронів та мівіни, а там і ПЕРЕМОГА в наступному році
Я на це хочу подивитись )
При відсутності підвалу та закруток. За наявності дружини, яка вже звикла багато витрачати
Та за наявності тещі, якій він вже давно поперек горла )
Я давно кажу, ні ти, ні Долярчик - ні в які ЗСЧ не підете Тільки розмови, вони ж триндіж )
Ну як ти не допетриш, що в той час, коли вже отаких добрих вояків, як Бандерлог та Успіх, допече піти в СЗЧ, то вже дійсно ситуація буде катастрофічною.
Ти тоді не дивитись будеш, а або форму надягати, або їхати на захід.