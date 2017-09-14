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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10440104411044210443

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 69
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
14%
10
до липня 2026 року
4%
3
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
29
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Ми за усы тигра не дергали, тим більше бесконечно.

Тільки ружжо в дупу засунули і все)))

Вибити на мармурових скрижалях:
"Ми за усы тигра не дергали, Тільки ружжо в дупу засунули і все."
Треба уточнити кому засунули
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:22

Бетон
Наприклад у Франції ПДВ на продукти 5%. В Україні 20%


І? Фінальний прайс вдвічі вище українського.
Принаймні я про Париж.

Про Польщу теж попахує звіздєжом. Ціни в бедронці паритетні. Щось дорожче, щось дешевше.
А якщо зайти в дорожчі супермаркети, то добряче відриваються від українських.
Знову ж, я про Варшаву.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:22

  detroytred написав:Це вже не війна тільки РФ проти України, це вже війна Північної Кореї, — радник ОП Подоляк...

То може треба оті нещодавно підписані з цілим рядом країн договори активувати?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Список_безпекових_угод_України

Це вже покращення переговорних позицій, чи чекати покращення покращень?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:31

  Faceless написав:Треба уточнити кому засунули

Я б ще зрозумів уточнення про хто засунув - ми чи партнери.

А от потреба уточнення про кому дивна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:31

Все дуже просто!©

  Banderlog написав:Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало...
- але за 2роки+ не могли замінювати по 5К щомісяця?
А тепер з отакою дірою сзч+звільнені - "зможуть все"?))
  Banderlog написав:Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни.
- на ще один аналогічний смар в місті Лева, який був придбаний ще до повномасштабки))
А якщо б не порізали виплати(премії), а платили так само, як в 2022му, то "цицьконацмудження" можна було б спокійно множити більше, ніж на х2!
Тобто, що служив рік, а що потім ще + рік і 8міс = +/- однакове "цицьконацмудження"!))
  Banderlog написав:Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками
Я ж не Флай! :)

Буду вести майже звичайний цівільний спосіб життя! ;)

Я, якраз підтримую спілкування з "недавнім сзчешником"(а він вже десь місяць, як пішов...) - і він каже, що займається своєю колишньою роботою(встановлення металопластикових вікон/дверей) і що їздить собі спокійно всюди!
А я кажу - і що, не боїшся, що підійдуть перевіряти документи?
А він мені каже: "По-перше, що не бачить, щоб дуже десь на вулицях чіпали...
А по-друге, ..."
А цей лайфхак, яким він поділився - я не буду казати, щоб не "прикрили лавочку"! ;)
(хоча я спочатку хотів сюди викласти нашу з ним переписку) :)

Тому - все буде добре! ;)
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рейтинг довіри Зеленському

https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... vannya.htm
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:38

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )

Жбан до одного часу воду носить.
Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало...
Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни. Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками без державних сосисок, волонтерських дронів та мівіни, а там і ПЕРЕМОГА в наступному році :lol:

Я на це хочу подивитись )

При відсутності підвалу та закруток.
За наявності дружини, яка вже звикла багато витрачати

Та за наявності тещі, якій він вже давно поперек горла )

Я давно кажу, ні ти, ні Долярчик - ні в які ЗСЧ не підете
Тільки розмови, вони ж триндіж )

судячи з розміру скирди, з лімітуванням витрат у сім'ї все нормально :D

а проблема СЗЧ стає всі більшою. одна справа, коли це інфо зі ЗМІ, а інша - коли реально починаєш з цим стикатися.

Успіху звісно буде важче, бо дійсно багато що є - й рахунки, й квартира - але все це можна поміняти.

тому іронізувати над тим, що хтось може піти в СЗЧ, при цьому знаходячись в тилу - ідея так собі
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:38

  detroytred написав:То може треба оті нещодавно підписані з цілим рядом країн договори активувати?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Список_безпекових_угод_України


:D :D :D
надо было сразу с КНДР дружить, снабжать продовольствием взамен на оружие. уже б втихаря ядерку имели.
а то понабирали куколдов себе в партнеры, теперь только рамочные соглашения о начале переговоров по поводу согласования пути формирования комиссии по вопросам переговоров
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:43

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:Так и меня ваши страхи/переживания мало интересуют :lol: - мне Законность на Родине нужна.

На какой, хрен, Родине?!
С которой вы сбежали и не захотели защищать?
Уже б молчали.

И снова я повторяюсь: свои переживания/морализаторство - оставьте при себе. Я говорю исключительно с точки зрения Закона: пока "кое кто" свою работу не выполнит - и не подпишет заяву - да: именно эту Родину.

я розумію, що ти великий прихильник вислову "Вовремя предать – это не предать, а предвидеть" :D

але тут ти помилився - й Україна встоїть, й зрадників ніде не люблять, й допомогу свого часу припинять. ми ще почитаємо скиглення - а як повернутися в Україну не дуже дорого? :lol: після війни звісно - до кінця війни якось в Європі перекантоватися можна
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:44

  Hotab написав:detroytred
Тільки ружжо в дупу засунули і все)))


Що саме такого робилось?
Я , ясна справа що про період до анексії Криму.
Бо «після» - це вже окупант який анексував території, і про ніякий мир чи гарні стосунки з цим «тигром» не могло бути і мови.
Навпаки, на Донбасі жевріла війна.

Ну і паралельно пригадайте приклади «ружа в дупі» , тільки вже нашій, з Тузлою, демонстративними перекриттями газу зі слоганами «Україна вор» та інші речі.

Точно це Україна дьоргала? Чи це в комусь говорить комплекс меншовартості?
......

Никаких "комплексів меншовартості".
Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны? А, главное, мы тогда, действительно имели очень низкую цену на газ, значительно ниже, чем Запад. Допускаю, что все эти перекрытия газа и обвинения в воровстве были вызваны тем, что это их не устраивало. Воспользовались поводом для повышения цены.
Тузла это не «ружо в дупі», лёгкое подёргивание за усы и проверка на вшивость. Кучма эту проверку прошёл достойно.
Даже после Крыма и Донбасса надо было стремиться к тому, чтобы поддерживать мир и хотя бы относительно нормальные отношения. Как известно, худой мир лучше доброй ссоры. Сегодня мы (неофициально) допускаем, что вопрос Крыма можно тем или иным способом отложить в долгий ящик и решать его не военным, а дипломатическим путём. Можно было это признать и раньше.
Записывать в Конституцию стремление в НАТО это точно «ружо в дупу». Причём ""ружо", которое ничего не меняло. НАТО не рвалось нас принимать и до сих пор не рвётся. Работу в этом направлении вести надо было, "перестраивать армию по стандартам НАТО" и т.п., но кричать об этом было не обязательно. А заявить об этом тогда, когда вопрос практически решён. Да и вообще с криками: "Геть від Росії!", - надо было поаккуратнее.
Правильно говорит detroytred:
спочатку треба такий трюк))) забезпечити безпекою -- або самим озброїтися (тобто самим забезпечити собі безпеку) або отримати гарантії захисту від Заходу.

Если у вас сосед-бандит, который явно сильнее вас и вам угрожает, вы же, наверное, постараетесь сохранить с ним мало-мальски приемлемые (пусть не добрососедские) отношения. Хотя бы до тех пор, пока не найдёте сильную поддержку (или не договоритесь с соседями о совместных действиях) или не приобретёте оружие, которое позволит с ним справиться в случае чего.
Интересно, Вы сегодня согласитесь на перемирие/мир даже не на границах15, а по границе Донецкой и Луганской областей? Не буду отвечать за Вас, но, думаю, многие согласятся. Не говоря уж о границах15. Так, может, проще было договариваться тогда, а не сегодня, когда уже речь о Херсонской и Запорожской и столько разрушений и убитых?
Так это ещё хорошо, что "партнёры" решили поддержать нас, хотя до начала войны не то что у нас, но и у них самих уверенности в этом не было.
А если бы не поддержали?
Что было бы в этом случае, Вам как офицеру объяснять не надо.
Тут иногда ещё вспоминают о Будапештском Меморандуме, но "партнёры" нам уже давно объяснили, что никаких юридических обязательств они не несут. А "обсудить", "поставить вопрос" в Совбезе и даже на Генассамблее ООН это пожалуйста. Вот только нам от этого ни холодно, ни жарко.
ЛАД
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