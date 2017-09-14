Треба уточнити кому засунули
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Додано: Вів 15 жов, 2024 21:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 15 жов, 2024 21:22
Бетон
І? Фінальний прайс вдвічі вище українського.
Принаймні я про Париж.
Про Польщу теж попахує звіздєжом. Ціни в бедронці паритетні. Щось дорожче, щось дешевше.
А якщо зайти в дорожчі супермаркети, то добряче відриваються від українських.
Знову ж, я про Варшаву.
Додано: Вів 15 жов, 2024 21:22
Це вже покращення переговорних позицій, чи чекати покращення покращень?
Додано: Вів 15 жов, 2024 21:31
Додано: Вів 15 жов, 2024 21:31
Все дуже просто!©
- але за 2роки+ не могли замінювати по 5К щомісяця?
А тепер з отакою дірою сзч+звільнені - "зможуть все"?))
- на ще один аналогічний смар в місті Лева, який був придбаний ще до повномасштабки))
А якщо б не порізали виплати(премії), а платили так само, як в 2022му, то "цицьконацмудження" можна було б спокійно множити більше, ніж на х2!
Тобто, що служив рік, а що потім ще + рік і 8міс = +/- однакове "цицьконацмудження"!))
Я ж не Флай!
Буду вести майже звичайний цівільний спосіб життя!
Я, якраз підтримую спілкування з "недавнім сзчешником"(а він вже десь місяць, як пішов...) - і він каже, що займається своєю колишньою роботою(встановлення металопластикових вікон/дверей) і що їздить собі спокійно всюди!
А я кажу - і що, не боїшся, що підійдуть перевіряти документи?
А він мені каже: "По-перше, що не бачить, щоб дуже десь на вулицях чіпали...
А по-друге, ..."
А цей лайфхак, яким він поділився - я не буду казати, щоб не "прикрили лавочку"!
(хоча я спочатку хотів сюди викласти нашу з ним переписку)
Тому - все буде добре!
Додано: Вів 15 жов, 2024 21:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рейтинг довіри Зеленському
Додано: Вів 15 жов, 2024 21:38
судячи з розміру скирди, з лімітуванням витрат у сім'ї все нормально
а проблема СЗЧ стає всі більшою. одна справа, коли це інфо зі ЗМІ, а інша - коли реально починаєш з цим стикатися.
Успіху звісно буде важче, бо дійсно багато що є - й рахунки, й квартира - але все це можна поміняти.
тому іронізувати над тим, що хтось може піти в СЗЧ, при цьому знаходячись в тилу - ідея так собі
Додано: Вів 15 жов, 2024 21:38
надо было сразу с КНДР дружить, снабжать продовольствием взамен на оружие. уже б втихаря ядерку имели.
а то понабирали куколдов себе в партнеры, теперь только рамочные соглашения о начале переговоров по поводу согласования пути формирования комиссии по вопросам переговоров
Додано: Вів 15 жов, 2024 21:43
я розумію, що ти великий прихильник вислову "Вовремя предать – это не предать, а предвидеть"
але тут ти помилився - й Україна встоїть, й зрадників ніде не люблять, й допомогу свого часу припинять. ми ще почитаємо скиглення - а як повернутися в Україну не дуже дорого? після війни звісно - до кінця війни якось в Європі перекантоватися можна
Додано: Вів 15 жов, 2024 21:44
Никаких "комплексів меншовартості".
Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны? А, главное, мы тогда, действительно имели очень низкую цену на газ, значительно ниже, чем Запад. Допускаю, что все эти перекрытия газа и обвинения в воровстве были вызваны тем, что это их не устраивало. Воспользовались поводом для повышения цены.
Тузла это не «ружо в дупі», лёгкое подёргивание за усы и проверка на вшивость. Кучма эту проверку прошёл достойно.
Даже после Крыма и Донбасса надо было стремиться к тому, чтобы поддерживать мир и хотя бы относительно нормальные отношения. Как известно, худой мир лучше доброй ссоры. Сегодня мы (неофициально) допускаем, что вопрос Крыма можно тем или иным способом отложить в долгий ящик и решать его не военным, а дипломатическим путём. Можно было это признать и раньше.
Записывать в Конституцию стремление в НАТО это точно «ружо в дупу». Причём ""ружо", которое ничего не меняло. НАТО не рвалось нас принимать и до сих пор не рвётся. Работу в этом направлении вести надо было, "перестраивать армию по стандартам НАТО" и т.п., но кричать об этом было не обязательно. А заявить об этом тогда, когда вопрос практически решён. Да и вообще с криками: "Геть від Росії!", - надо было поаккуратнее.
Правильно говорит detroytred:
Если у вас сосед-бандит, который явно сильнее вас и вам угрожает, вы же, наверное, постараетесь сохранить с ним мало-мальски приемлемые (пусть не добрососедские) отношения. Хотя бы до тех пор, пока не найдёте сильную поддержку (или не договоритесь с соседями о совместных действиях) или не приобретёте оружие, которое позволит с ним справиться в случае чего.
Интересно, Вы сегодня согласитесь на перемирие/мир даже не на границах15, а по границе Донецкой и Луганской областей? Не буду отвечать за Вас, но, думаю, многие согласятся. Не говоря уж о границах15. Так, может, проще было договариваться тогда, а не сегодня, когда уже речь о Херсонской и Запорожской и столько разрушений и убитых?
Так это ещё хорошо, что "партнёры" решили поддержать нас, хотя до начала войны не то что у нас, но и у них самих уверенности в этом не было.
А если бы не поддержали?
Что было бы в этом случае, Вам как офицеру объяснять не надо.
Тут иногда ещё вспоминают о Будапештском Меморандуме, но "партнёры" нам уже давно объяснили, что никаких юридических обязательств они не несут. А "обсудить", "поставить вопрос" в Совбезе и даже на Генассамблее ООН это пожалуйста. Вот только нам от этого ни холодно, ни жарко.
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