Додано: Вів 15 жов, 2024 21:44

Hotab написав: detroytred

Тільки ружжо в дупу засунули і все)))





Що саме такого робилось?

Я , ясна справа що про період до анексії Криму.

Бо «після» - це вже окупант який анексував території, і про ніякий мир чи гарні стосунки з цим «тигром» не могло бути і мови.

Навпаки, на Донбасі жевріла війна.



Ну і паралельно пригадайте приклади «ружа в дупі» , тільки вже нашій, з Тузлою, демонстративними перекриттями газу зі слоганами «Україна вор» та інші речі.



Точно це Україна дьоргала? Чи це в комусь говорить комплекс меншовартості?

...... Що саме такого робилось?Я , ясна справа що про період до анексії Криму.Бо «після» - це вже окупант який анексував території, і про ніякий мир чи гарні стосунки з цим «тигром» не могло бути і мови.Навпаки, на Донбасі жевріла війна.Ну і паралельно пригадайте приклади «ружа в дупі» , тільки вже нашій, з Тузлою, демонстративними перекриттями газу зі слоганами «Україна вор» та інші речі.Точно це Україна дьоргала? Чи це в комусь говорить комплекс меншовартості?......

спочатку треба такий трюк))) забезпечити безпекою -- або самим озброїтися (тобто самим забезпечити собі безпеку) або отримати гарантії захисту від Заходу.

сегодня

Никаких "комплексів меншовартості".Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны? А, главное, мы тогда, действительно имели очень низкую цену на газ, значительно ниже, чем Запад. Допускаю, что все эти перекрытия газа и обвинения в воровстве были вызваны тем, что это их не устраивало. Воспользовались поводом для повышения цены.Тузла это не «ружо в дупі», лёгкое подёргивание за усы и проверка на вшивость. Кучма эту проверку прошёл достойно.Даже после Крыма и Донбасса надо было стремиться к тому, чтобы поддерживать мир и хотя бы относительно нормальные отношения. Как известно, худой мир лучше доброй ссоры. Сегодня мы (неофициально) допускаем, что вопрос Крыма можно тем или иным способом отложить в долгий ящик и решать его не военным, а дипломатическим путём. Можно было это признать и раньше.Записывать в Конституцию стремление в НАТО это точно «ружо в дупу». Причём ""ружо", которое ничего не меняло. НАТО не рвалось нас принимать и до сих пор не рвётся. Работу в этом направлении вести надо было, "перестраивать армию по стандартам НАТО" и т.п., но кричать об этом было не обязательно. А заявить об этом тогда, когда вопрос практически решён. Да и вообще с криками: "Геть від Росії!", - надо было поаккуратнее.Правильно говоритЕсли у вас сосед-бандит, который явно сильнее вас и вам угрожает, вы же, наверное, постараетесь сохранить с ним мало-мальски приемлемые (пусть не добрососедские) отношения. Хотя бы до тех пор, пока не найдёте сильную поддержку (или не договоритесь с соседями о совместных действиях) или не приобретёте оружие, которое позволит с ним справиться в случае чего.Интересно, Высогласитесь на перемирие/мир даже не на границах15, а по границе Донецкой и Луганской областей? Не буду отвечать за Вас, но, думаю, многие согласятся. Не говоря уж о границах15. Так, может, проще было договариваться тогда, а не сегодня, когда уже речь о Херсонской и Запорожской и столько разрушений и убитых?Так это ещё хорошо, что "партнёры" решили поддержать нас, хотя до начала войны не то что у нас, но и у них самих уверенности в этом не было.А если бы не поддержали?Что было бы в этом случае, Вам как офицеру объяснять не надо.Тут иногда ещё вспоминают о Будапештском Меморандуме, но "партнёры" нам уже давно объяснили, что никаких юридических обязательств они не несут. А "обсудить", "поставить вопрос" в Совбезе и даже на Генассамблее ООН это пожалуйста. Вот только нам от этого ни холодно, ни жарко.