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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 21:51
ЛАД написав:
Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны?
Був міжнародний суд в Стокгольмі
Цей суд присудив програш педерації і зобовязав її виплатити близько 2,6 млрд доларів...
Деякі дебіли можуть вважати це недостовірною інформацією, або підставою для заявок НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Це звичайно їх право
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Додано: Вів 15 жов, 2024 21:53
Shaman
тому іронізувати над тим, що хтось може піти в СЗЧ, при цьому знаходячись в тилу - ідея так собі
Потрібно менше шоу і позєрства
Хочеш йти (вирішив) - йди.
Зробиш - повідомиш.
Або не повідомляй
До чого оце місяцями обговорення планів вчинення ним кримінального злочину?
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Hotab
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Додано: Вів 15 жов, 2024 21:58
pesikot написав: Banderlog написав:
Я на це хочу подивитись )
При відсутності підвалу та закруток.
За наявності дружини, яка вже звикла багато витрачати
Та за наявності тещі, якій він вже давно поперек горла )
Я давно кажу, ні ти, ні Долярчик - ні в які ЗСЧ не підете
Тільки розмови, вони ж триндіж )
що це ви нас докупи валите?
я ж не долярчик. То йому потрібне визнання і підтримка суспільства.
То він Вас хоче загнати в окоп.
Я ж більше цікавлюсь Вами як антрополог) Ви цікавий тип пасивного
,
перепрошую пансьтво за погане слово,
патріота
думаю його вже допекло.
А я поки платять, і ще нема прориву фронту , чи невідворотної загрози моїй тушці, повоюю.
Анонсу за 2 дні не буде.
Но обіцяю, якщо піду , тут одписатись.
P/s для Успіха, можу посприяти незаконно та аморально,
щодня , знаю чарівні слова для марсіан
Хоть думаю він і без мене справиться)
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Banderlog
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Додано: Вів 15 жов, 2024 21:59
detroytred написав: pesikot написав:
Banderlog написав:
[quote="5778908:pesikot"
Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )
Жбан до одного часу воду носить.
Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало...
Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни. Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками без державних сосисок, волонтерських дронів та мівіни, а там і ПЕРЕМОГА в наступному році
Я на це хочу подивитись )
При відсутності підвалу та закруток.
За наявності дружини, яка вже звикла багато витрачати
Та за наявності тещі, якій він вже давно поперек горла )
Я давно кажу, ні ти, ні Долярчик - ні в які ЗСЧ не підете
Тільки розмови, вони ж триндіж )
=====Ну як ти не допетриш, що в той час, коли вже отаких добрих вояків, як Бандерлог та Успіх, допече піти в СЗЧ, то вже дійсно ситуація буде катастрофічною.
Ти тоді не дивитись будеш, а або форму надягати, або їхати на захід.
[/quote]
В граніт!!!👍👍👍
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:04
Banderlog написав:
P/s для Успіха, можу посприяти незаконно та аморально,
щодня , знаю чарівні слова для марсіан
Хоть думаю він і без мене справиться)
Дякую!
Та чарівні слова я і в нашій групі бачу))
Та і мої побратими мені б підказали, якщо б попросив їх
Але все одно - дякую!
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:07
Hotab написав:
До чого оце місяцями обговорення планів вчинення ним кримінального злочину?
Свободу не спинити!©
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:11
Hotab написав:Shaman
тому іронізувати над тим, що хтось може піти в СЗЧ, при цьому знаходячись в тилу - ідея так собі
Потрібно менше шоу і позєрства
Хочеш йти (вирішив) - йди.
Зробиш - повідомиш.
Або не повідомляй
До чого оце місяцями обговорення планів вчинення ним кримінального злочину?
є такий момент. Долярчик
такий Долярчик
.
але особисто мене це зовсім не чіпляє
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:15
Hotab написав:
Потрібно менше шоу і позєрства
Хочеш йти (вирішив) - йди.
Hotab написав:
Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні
.
До побачення.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:24
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:31
Xenon написав:
ОГО!
❗️ США стурбовані інформацією про можливе залучення північнокорейських військових до війни в Україні на боці рф, — представник Білого дому Саветта
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