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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10442104431044410445>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 71
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
6%
4
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
41%
29
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:51

  ЛАД написав:Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны?
Був міжнародний суд в Стокгольмі
Цей суд присудив програш педерації і зобовязав її виплатити близько 2,6 млрд доларів...

Деякі дебіли можуть вважати це недостовірною інформацією, або підставою для заявок НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Це звичайно їх право
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:53

Shaman
тому іронізувати над тим, що хтось може піти в СЗЧ, при цьому знаходячись в тилу - ідея так собі

Потрібно менше шоу і позєрства
Хочеш йти (вирішив) - йди.
Зробиш - повідомиш.
Або не повідомляй

До чого оце місяцями обговорення планів вчинення ним кримінального злочину?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:58

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Я на це хочу подивитись )

При відсутності підвалу та закруток.
За наявності дружини, яка вже звикла багато витрачати

Та за наявності тещі, якій він вже давно поперек горла )

Я давно кажу, ні ти, ні Долярчик - ні в які ЗСЧ не підете
Тільки розмови, вони ж триндіж )
що це ви нас докупи валите?
я ж не долярчик. То йому потрібне визнання і підтримка суспільства.
То він Вас хоче загнати в окоп.
Я ж більше цікавлюсь Вами як антрополог) Ви цікавий тип пасивного,
перепрошую пансьтво за погане слово,
патріота :lol:
думаю його вже допекло.
А я поки платять, і ще нема прориву фронту , чи невідворотної загрози моїй тушці, повоюю.
Анонсу за 2 дні не буде.
Но обіцяю, якщо піду , тут одписатись.
P/s для Успіха, можу посприяти незаконно та аморально,
щодня , знаю чарівні слова для марсіан :wink:
Хоть думаю він і без мене справиться)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 21:59

Все ж дуже просто!©

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:[quote="5778908:pesikot"

Пройде ще 3 місяці, ще півроку, ще рік, а Долярчик все ще буде збиратись йти в СЗЧ )

Жбан до одного часу воду носить.
Багато сзч , більше ніж вбитих. І звільняються теж не мало...
Думаю він вже нацицькоцмудив з держави за час війни. Рік може собі дозволити просидіти в підвалі з закрутками без державних сосисок, волонтерських дронів та мівіни, а там і ПЕРЕМОГА в наступному році :lol:

Я на це хочу подивитись )

При відсутності підвалу та закруток.
За наявності дружини, яка вже звикла багато витрачати

Та за наявності тещі, якій він вже давно поперек горла )

Я давно кажу, ні ти, ні Долярчик - ні в які ЗСЧ не підете
Тільки розмови, вони ж триндіж )

=====

Ну як ти не допетриш, що в той час, коли вже отаких добрих вояків, як Бандерлог та Успіх, допече піти в СЗЧ, то вже дійсно ситуація буде катастрофічною.

Ти тоді не дивитись будеш, а або форму надягати, або їхати на захід.[/quote]

В граніт!!!👍👍👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:04

"Ми маглі би служить в разведке, ми маглі би іграть в кіно!"

  Banderlog написав:P/s для Успіха, можу посприяти незаконно та аморально,
щодня , знаю чарівні слова для марсіан
Хоть думаю він і без мене справиться)
Дякую!
Та чарівні слова я і в нашій групі бачу))
Та і мої побратими мені б підказали, якщо б попросив їх ;)

Але все одно - дякую!
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:07

Щоб у всіх стався крок до перевороту думок©))

  Hotab написав:До чого оце місяцями обговорення планів вчинення ним кримінального злочину?
Свободу не спинити!© :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:11

  Hotab написав:Shaman
тому іронізувати над тим, що хтось може піти в СЗЧ, при цьому знаходячись в тилу - ідея так собі

Потрібно менше шоу і позєрства
Хочеш йти (вирішив) - йди.
Зробиш - повідомиш.
Або не повідомляй

До чого оце місяцями обговорення планів вчинення ним кримінального злочину?

є такий момент. Долярчик такий Долярчик. :oops:

але особисто мене це зовсім не чіпляє 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:15

  Hotab написав:Потрібно менше шоу і позєрства
Хочеш йти (вирішив) - йди.
  Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.

Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення. :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:24

ОГО!

❗️ США стурбовані інформацією про можливе залучення північнокорейських військових до війни в Україні на боці рф, — представник Білого дому Саветта
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:31

  Xenon написав:ОГО!

❗️ США стурбовані інформацією про можливе залучення північнокорейських військових до війни в Україні на боці рф, — представник Білого дому Саветта

Ути пути
Бетон
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