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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10442104431044410445

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 71
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
6%
4
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
41%
29
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:32

  Xenon написав:ОГО!
❗️ США стурбовані інформацією про можливе залучення північнокорейських військових до війни в Україні на боці рф, — представник Білого дому Саветта

дикі люди не зажди розуміють, що значить стурбовані
7 лютого 2018 о 22:00 за місцевим часом «вагнерівці», замасковані під сирійців, у складі двох батальйонно-тактичних груп, кожна з яких мала три роти, похідною колоною рушили в сторону газового родовища «Коноко»
...
На пропозиції американської сторони ще на стадії розгортання російських сил припинити просування у бік американо-курдських позицій, російський штаб традиційно відповідав, що з їх боку «нічого не відбувається» та «їх там немає».
...
Контратака американської артилерії та ВПС США тривала понад 7 годин
...
В результаті бою повністю були розбиті обидва батальйони «вагнерівців». Практично повністю була знищена 5-та рота. Була також знищена російська група артилерійської підтримки, тилова база та російсько-сирійський штаб в глибині ассадівської території, який керував наступом на курдські позиції.
...
Офіційних даних або точних втрат російська сторона не надала. 15 лютого, через тиждень після події, Марія Захарова повідомила, що у бою, ймовірно, могли загинути 5 громадян РФ, що не були російськими військовими. Повідомлення про сотні загиблих росіян вона назвала «дезинформацією»

оце тоді зрозумів, чому лише 5 загиблих, а 80 зникли безвісти. бо щоб сказати загинув, то потрібно тіло, а там схоже було 80 зниклих безвісті та 8 тон фаршу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:33

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  _hunter написав:Не знаете - ничего страшного: перечитайте Статью 85ю Конституции. С больших букв - чтобы лучше видно было :lol:


хотелось бы от вас услышать что собой подразумевает "стан війни" с точки зрения нашего законодательства а не международного.
где прописано что это такое и какие последствия внутри страны возникают законодательные после того как было бы допустим объявлено. Конституция это хорошо но к ней нужна законодательная обвязка.
Поясните что нам бы дало это внутри?

Кстати, в Статье 85 Конституции о ""Состоянии Войны" не нашёл ни слова.


9. оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

но мне интересно не декларативное объявить а какая законодательная обвязка к этому объявлению. причем в плане именно внутреннего законодательства а не международного.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:38

  _hunter написав:отвечу с конца, потому как начало - вода :)
Что бы там "кое кто" с экранов не вещал - ВП не ставит Конституцию на паузу. А вот СВ - ставит.


можна с отсылкой к нормативке?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:52

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Потрібно менше шоу і позєрства
Хочеш йти (вирішив) - йди.
  Hotab написав:Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.

Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні.
До побачення. :D

  Wirująświatła написав:поскольку мои
ответы тебе трут а твои ответы оставляют я прекращаю с тобой диалоги.

  vitaliiangel написав:модерация если будете так рьяно тереть посты я вообще перестану писать. Надеюсь вам когда-то полегчает, если больше делать нефиг
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  #<1 ... 10442104431044410445
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