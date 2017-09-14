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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:32
Xenon написав:
ОГО!
❗️ США стурбовані інформацією про можливе залучення північнокорейських військових до війни в Україні на боці рф, — представник Білого дому Саветта
дикі люди не зажди розуміють, що значить стурбовані
7 лютого 2018 о 22:00 за місцевим часом «вагнерівці», замасковані під сирійців, у складі двох батальйонно-тактичних груп, кожна з яких мала три роти, похідною колоною рушили в сторону газового родовища «Коноко»
...
На пропозиції американської сторони ще на стадії розгортання російських сил припинити просування у бік американо-курдських позицій, російський штаб традиційно відповідав, що з їх боку «нічого не відбувається» та «їх там немає».
...
Контратака американської артилерії та ВПС США тривала понад 7 годин
...
В результаті бою повністю були розбиті обидва батальйони «вагнерівців». Практично повністю була знищена 5-та рота. Була також знищена російська група артилерійської підтримки, тилова база та російсько-сирійський штаб в глибині ассадівської території, який керував наступом на курдські позиції.
...
Офіційних даних або точних втрат російська сторона не надала. 15 лютого, через тиждень після події, Марія Захарова повідомила, що у бою, ймовірно, могли загинути 5 громадян РФ, що не були російськими військовими. Повідомлення про сотні загиблих росіян вона назвала «дезинформацією»
оце тоді зрозумів, чому лише 5 загиблих, а 80 зникли безвісти. бо щоб сказати загинув, то потрібно тіло, а там схоже було 80 зниклих безвісті та 8 тон фаршу...
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:33
ЛАД написав: tester7336 написав: _hunter написав:
Не знаете - ничего страшного: перечитайте Статью 85ю Конституции. С больших букв - чтобы лучше видно было
хотелось бы от вас услышать что собой подразумевает "стан війни" с точки зрения нашего законодательства а не международного.
где прописано что это такое и какие последствия внутри страны возникают законодательные после того как было бы допустим объявлено. Конституция это хорошо но к ней нужна законодательная обвязка.
Поясните что нам бы дало это внутри?
Кстати, в Статье 85 Конституции о ""Состоянии Войны" не нашёл ни слова.
9. оголошення за поданням Президента України стану війни
і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
но мне интересно не декларативное объявить а какая законодательная обвязка к этому объявлению. причем в плане именно внутреннего законодательства а не международного.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:38
_hunter написав:
отвечу с конца, потому как начало - вода
Что бы там "кое кто" с экранов не вещал - ВП не ставит Конституцию на паузу. А вот СВ - ставит.
можна с отсылкой к нормативке?
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:52
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Потрібно менше шоу і позєрства
Хочеш йти (вирішив) - йди.
Hotab написав:
Прикольно читати останню сторінку.
Розбиратись що було «до» і вставляти свій писок вже не хочу. Втомився. Надто сильно все спустилось до «рівня мух і долярчиків». А заперечення видаляються. Не про сьогодні мова, це лонгетюдна ситуація.
Цікаві (для мене) рубрики під настрій і час буду читати, писати вже ні
.
До побачення.
Wirująświatła написав:
поскольку мои
ответы тебе трут а твои ответы оставляют я прекращаю с тобой диалоги.
vitaliiangel написав:
модерация если будете так рьяно тереть посты я вообще перестану писать. Надеюсь вам когда-то полегчает, если больше делать нефиг
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