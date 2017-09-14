_hunter написав:Не знаете - ничего страшного: перечитайте Статью 85ю Конституции. С больших букв - чтобы лучше видно было
хотелось бы от вас услышать что собой подразумевает "стан війни" с точки зрения нашего законодательства а не международного. где прописано что это такое и какие последствия внутри страны возникают законодательные после того как было бы допустим объявлено. Конституция это хорошо но к ней нужна законодательная обвязка. Поясните что нам бы дало это внутри?
Кстати, в Статье 85 Конституции о ""Состоянии Войны" не нашёл ни слова.
9. оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
но мне интересно не декларативное объявить а какая законодательная обвязка к этому объявлению. причем в плане именно внутреннего законодательства а не международного.
Интересная всё же порой модерация. Пост detroytred"а в ответ pesikot"у на его viewtopic.php?p=5778916#p5778916 удалили весьма оперативно, хотя там не было ни оскорблений, ни "разжигания" чего бы то ни было. А пост pesikot"а остался. Да, pesikot не тешьте себя иллюзиями, что я вас читаю - спасибо detroytred"у. что процитировал, я лишний раз убедился, что правильно поместил вас в чс. Вообще, если вы уж вспомнили Киплинга, то вам подходит роль Табаки - в сообщениях почти никогда ничего полезного, только подлаивание из-за угла.
ЛАД написав:Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны?
Був міжнародний суд в Стокгольмі Цей суд присудив програш педерації і зобовязав її виплатити близько 2,6 млрд доларів...
Деякі дебіли можуть вважати це недостовірною інформацією, або підставою для заявок НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА Це звичайно їх право
"Деякі дебіли", наверное, не помнят, за что судились в Стокгольме, и это совсем не за остановку транзита в январе 2006 и 2009 годов. Напомню:
"Газпром" выплатит "Нафтогазу Украины" 2,9 млрд долларов, исполняя тем самым решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании, подтвердил в субботу председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер.
В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит.
В конце ноября нынешнего года шведский апелляционный суд оставил в силе эти решения, из которых вытекало, что "Газпром" обязан выплатить разницу в 2,6 млрд долларов.
Навіть при співвідношенні втрат 1 до 10 на нашу користь, у рф більше ресурсу Тому мені абсолютно не зрозуміло , точніше на жаль абсолютно зрозуміло що все погано і сподіватися ми можемо тільки на - « прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете …» и поки що цей волшебник тільки «кіно і показує» , та і хто це має бути за «волшебнік» чи який чорний чи лебідь який щось змінить ? Був один зек пригодин , але в нього як виявилось кишка тонка
У врачей медиана составляет 6 785 евро, а у хирургов или анестезиологов - свыше 7 100 евро. У медсестры с профессиональным образованием, но без особой специализации, зарплата 4 056 евро, у медсестры в операционной - 4 519 евро.
У учителей:
В начальной школе зарплата у учительниц составляет 4 724 евро. Тем самым она даже выше, чем у их мужских коллег, которые имеют 4 613 евро. Схожая ситуация и в гимназиях: 5 540 евро у учительниц и 5515 евро у учителей.
Правда, всё это зарплаты до налогов и отчислений. Но обратите внимание это не средняя, а медианная зарплата. Что касается налога, то подоходный налог+всякие соцстрахи при медианной зарплате будет примерно треть дохода, т.е. чистыми грубо получится 2700 евро. т.е почти в 6 раз выше нашей средней до вычетов.