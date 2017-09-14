Додано: Сер 16 жов, 2024 00:31

yama написав: Hotab написав: Бетон

Наприклад у Франції ПДВ на продукти 5%. В Україні 20%





І? Фінальний прайс вдвічі вище українського.

Принаймні я про Париж.



Про Польщу теж попахує звіздєжом. Ціни в бедронці паритетні. Щось дорожче, щось дешевше.

А якщо зайти в дорожчі супермаркети, то добряче відриваються від українських.

Знову ж, я про Варшаву. І? Фінальний прайс вдвічі вище українського.Принаймні я про Париж.Про Польщу теж попахує звіздєжом. Ціни в бедронці паритетні. Щось дорожче, щось дешевше.А якщо зайти в дорожчі супермаркети, то добряче відриваються від українських.Знову ж, я про Варшаву.

якщо ціни паритетні то зарплати точно вищі там якщо ціни паритетні то зарплати точно вищі там

Медианная зарплата в Германии: 3 796 евро в месяц

У врачей медиана составляет 6 785 евро, а у хирургов или анестезиологов - свыше 7 100 евро.

У медсестры с профессиональным образованием, но без особой специализации, зарплата 4 056 евро, у медсестры в операционной - 4 519 евро.

В начальной школе зарплата у учительниц составляет 4 724 евро. Тем самым она даже выше, чем у их мужских коллег, которые имеют 4 613 евро. Схожая ситуация и в гимназиях: 5 540 евро у учительниц и 5515 евро у учителей.

Не знаю, как в Польше, но в Германии продукты точно дороже, чем в Украине. И порой заметно.Правда и зарплаты существенно выше.Данные свежие, статья от 23.07.2024. Там довольно много подробностей, в т.ч. и по профессиям. В частности:У учителей:Правда, всё это зарплатыи отчислений. Но обратите внимание это не средняя, а медианная зарплата.Что касается налога, то подоходный налог+всякие соцстрахи при медианной зарплате будет примерно треть дохода, т.е. чистыми грубо получится 2700 евро. т.е почти в 6 раз выше нашей средней до вычетов.