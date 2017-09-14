Интересная всё же порой модерация. Пост detroytred"а в ответ pesikot"у на его viewtopic.php?p=5778916#p5778916 удалили весьма оперативно, хотя там не было ни оскорблений, ни "разжигания" чего бы то ни было. А пост pesikot"а остался. Да, pesikot не тешьте себя иллюзиями, что я вас читаю - спасибо detroytred"у. что процитировал, я лишний раз убедился, что правильно поместил вас в чс. Вообще, если вы уж вспомнили Киплинга, то вам подходит роль Табаки - в сообщениях почти никогда ничего полезного, только подлаивание из-за угла.
ЛАД написав:Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны?
Був міжнародний суд в Стокгольмі Цей суд присудив програш педерації і зобовязав її виплатити близько 2,6 млрд доларів...
Деякі дебіли можуть вважати це недостовірною інформацією, або підставою для заявок НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА Це звичайно їх право
"Деякі дебіли", наверное, не помнят, за что судились в Стокгольме, и это совсем не за остановку транзита в январе 2006 и 2009 годов. Напомню:
"Газпром" выплатит "Нафтогазу Украины" 2,9 млрд долларов, исполняя тем самым решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании, подтвердил в субботу председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер.
В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит.
В конце ноября нынешнего года шведский апелляционный суд оставил в силе эти решения, из которых вытекало, что "Газпром" обязан выплатить разницу в 2,6 млрд долларов.
Навіть при співвідношенні втрат 1 до 10 на нашу користь, у рф більше ресурсу Тому мені абсолютно не зрозуміло , точніше на жаль абсолютно зрозуміло що все погано і сподіватися ми можемо тільки на - « прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете …» и поки що цей волшебник тільки «кіно і показує» , та і хто це має бути за «волшебнік» чи який чорний чи лебідь який щось змінить ? Був один зек пригодин , але в нього як виявилось кишка тонка
У врачей медиана составляет 6 785 евро, а у хирургов или анестезиологов - свыше 7 100 евро. У медсестры с профессиональным образованием, но без особой специализации, зарплата 4 056 евро, у медсестры в операционной - 4 519 евро.
У учителей:
В начальной школе зарплата у учительниц составляет 4 724 евро. Тем самым она даже выше, чем у их мужских коллег, которые имеют 4 613 евро. Схожая ситуация и в гимназиях: 5 540 евро у учительниц и 5515 евро у учителей.
Правда, всё это зарплаты до налогов и отчислений. Но обратите внимание это не средняя, а медианная зарплата. Что касается налога, то подоходный налог+всякие соцстрахи при медианной зарплате будет примерно треть дохода, т.е. чистыми грубо получится 2700 евро. т.е почти в 6 раз выше нашей средней до вычетов.
15.10.2024 21:42 После совещания в бункере на базе Генштаба «Кирия» политическое руководство определило цели, по которым будет нанесен удар в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана. Источник в правительстве сообщил, что цели определены — осталось лишь выбрать подходящее время, передает 11-й канал.
Согласно сообщению, израильское правительство не предоставило Белому дому информацию о выбранных целях для атаки, описав объекты лишь в общих чертах. При этом источники 11-го канала сказали, что цели могут измениться в последнюю минуту.
ЛАД написав:Красиво и, вроде, правильно. Но вопрос остаётся - как правильно провести мобилизацию? И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев.
по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить? Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби" Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак
Арестович называет это "проводить необеспеченную политику" и говорит что страна 30 лет проводила необеспеченную политику, одновременно снося памятники Ленину и распродавая армию, а эти вещи нельзя делать одновременно чтоб по итогу не выглядеть агрессивной едой. Результат вот он, за окном - вроде бы пора уже сделать выводы, но судя по новостям про "границы 91 года и план победы" похоже пока не сделали.
Примат написав:а мне кажется, что будет разворот на 180 градусов
А вдовам ви чим рти закривати будете? Грошей нема, так хоч "відстояли суверенітет" просувати будуть.
Та много чего вспомнить можно: медальки, проход без очереди в библиотеку, бесплатный проезд в общественном транспорте, комуналка...
Это работало в стране (СССР) где деньги ничего не значили а "медальки" значили очень много и открывали двери в высокие кабинеты также как сейчас открывает пачка бакинских. Но сейчас как мы видим время другое, грамоты и медали уже не работают, только деньги...