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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10442104431044410445

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 71
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
6%
4
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
41%
29
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 22:38

  _hunter написав:отвечу с конца, потому как начало - вода :)
Что бы там "кое кто" с экранов не вещал - ВП не ставит Конституцию на паузу. А вот СВ - ставит.


можна с отсылкой к нормативке?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 23:27

Интересная всё же порой модерация. :)
Пост detroytred"а в ответ pesikot"у на его viewtopic.php?p=5778916#p5778916 удалили весьма оперативно, хотя там не было ни оскорблений, ни "разжигания" чего бы то ни было. А пост pesikot"а остался.
Да, pesikot не тешьте себя иллюзиями, что я вас читаю - спасибо detroytred"у. что процитировал, я лишний раз убедился, что правильно поместил вас в чс.
Вообще, если вы уж вспомнили Киплинга, то вам подходит роль Табаки - в сообщениях почти никогда ничего полезного, только подлаивание из-за угла. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 23:43

  Hotab написав:Бетон
Наприклад у Франції ПДВ на продукти 5%. В Україні 20%


І? Фінальний прайс вдвічі вище українського.
Принаймні я про Париж.

Про Польщу теж попахує звіздєжом. Ціни в бедронці паритетні. Щось дорожче, щось дешевше.
А якщо зайти в дорожчі супермаркети, то добряче відриваються від українських.
Знову ж, я про Варшаву.

якщо ціни паритетні то зарплати точно вищі там
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 23:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны?
Був міжнародний суд в Стокгольмі
Цей суд присудив програш педерації і зобовязав її виплатити близько 2,6 млрд доларів...

Деякі дебіли можуть вважати це недостовірною інформацією, або підставою для заявок НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Це звичайно їх право

"Деякі дебіли", наверное, не помнят, за что судились в Стокгольме, и это совсем не за остановку транзита в январе 2006 и 2009 годов.
Напомню:
"Газпром" выплатит "Нафтогазу Украины" 2,9 млрд долларов, исполняя тем самым решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании, подтвердил в субботу председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер.

В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит.

В конце ноября нынешнего года шведский апелляционный суд оставил в силе эти решения, из которых вытекало, что "Газпром" обязан выплатить разницу в 2,6 млрд долларов.

https://www.bbc.com/russian/news-50877190
Так что, как обычно, ложь и подтасовка.
Но зато хамство, тоже, как обычно, присутствует.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 23:51

  Wirująświatła написав:

Навіть при співвідношенні втрат 1 до 10 на нашу користь, у рф більше ресурсу :(
Тому мені абсолютно не зрозуміло , точніше на жаль абсолютно зрозуміло що все погано :( і сподіватися ми можемо тільки на - « прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете …» и поки що цей волшебник тільки «кіно і показує» , та і хто це має бути за «волшебнік» чи який чорний чи лебідь який щось змінить ?
Був один зек пригодин , але в нього як виявилось кишка тонка :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 00:31

  yama написав:
  Hotab написав:Бетон
Наприклад у Франції ПДВ на продукти 5%. В Україні 20%


І? Фінальний прайс вдвічі вище українського.
Принаймні я про Париж.

Про Польщу теж попахує звіздєжом. Ціни в бедронці паритетні. Щось дорожче, щось дешевше.
А якщо зайти в дорожчі супермаркети, то добряче відриваються від українських.
Знову ж, я про Варшаву.

якщо ціни паритетні то зарплати точно вищі там

Не знаю, как в Польше, но в Германии продукты точно дороже, чем в Украине. И порой заметно.
Правда и зарплаты существенно выше.
Медианная зарплата в Германии: 3 796 евро в месяц

https://www.dw.com/ru/zarplaty-v-germanii-vyrosli-kto-gde-i-skolko-polucaet/a-69744240
Данные свежие, статья от 23.07.2024. Там довольно много подробностей, в т.ч. и по профессиям. В частности:
У врачей медиана составляет 6 785 евро, а у хирургов или анестезиологов - свыше 7 100 евро.
У медсестры с профессиональным образованием, но без особой специализации, зарплата 4 056 евро, у медсестры в операционной - 4 519 евро.

У учителей:
В начальной школе зарплата у учительниц составляет 4 724 евро. Тем самым она даже выше, чем у их мужских коллег, которые имеют 4 613 евро. Схожая ситуация и в гимназиях: 5 540 евро у учительниц и 5515 евро у учителей.

Правда, всё это зарплаты до налогов и отчислений. Но обратите внимание это не средняя, а медианная зарплата.
Что касается налога, то подоходный налог+всякие соцстрахи при медианной зарплате будет примерно треть дохода, т.е. чистыми грубо получится 2700 евро. т.е почти в 6 раз выше нашей средней до вычетов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 01:08

15.10.2024 21:42
После совещания в бункере на базе Генштаба «Кирия» политическое руководство определило цели, по которым будет нанесен удар в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана. Источник в правительстве сообщил, что цели определены — осталось лишь выбрать подходящее время, передает 11-й канал.

Согласно сообщению, израильское правительство не предоставило Белому дому информацию о выбранных целях для атаки, описав объекты лишь в общих чертах. При этом источники 11-го канала сказали, что цели могут измениться в последнюю минуту.

https://detaly.co.il/11-j-kanal-pravitelstvo-reshilo-kakie-tseli-atakovat-v-irane/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 01:26

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Красиво и, вроде, правильно.
Но вопрос остаётся - как правильно провести мобилизацию?
И учтите, мобилизация - всегда насилие, если не брать только добровольцев.

по вашій логіці тоді, якщо війна буде ще 20 років то ви в 2045 напишете "влада змушена бусифіковувати 12 річних і вагітних жінок, бо добровольців нема, і взагалі більше нікого нема, тоді як правильно провести мобілізацію щоб без насильства". Так виходить?
Іноді потрібно дивитись на обєктивну реальність і будувати реальні плани виходячи з неї а не чіплятись до "перемог до останньої верби"
Якщо раптом завтра на нас нападе ще й півторамільярдний Китай тоді по логіці треба закрити виїзд навіть для перелітних птахів і почати бусифікацію котів та собак


Арестович называет это "проводить необеспеченную политику" и говорит что страна 30 лет проводила необеспеченную политику, одновременно снося памятники Ленину и распродавая армию, а эти вещи нельзя делать одновременно чтоб по итогу не выглядеть агрессивной едой. Результат вот он, за окном - вроде бы пора уже сделать выводы, но судя по новостям про "границы 91 года и план победы" похоже пока не сделали.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 01:43

  _hunter написав:
  Mimohod написав:
  Примат написав:а мне кажется, что будет разворот на 180 градусов

А вдовам ви чим рти закривати будете? Грошей нема, так хоч "відстояли суверенітет" просувати будуть.

Та много чего вспомнить можно: медальки, проход без очереди в библиотеку, бесплатный проезд в общественном транспорте, комуналка...


Это работало в стране (СССР) где деньги ничего не значили а "медальки" значили очень много и открывали двери в высокие кабинеты также как сейчас открывает пачка бакинских. Но сейчас как мы видим время другое, грамоты и медали уже не работают, только деньги...
katso
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