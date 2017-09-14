ЛАД написав:Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны?
Був міжнародний суд в Стокгольмі Цей суд присудив програш педерації і зобовязав її виплатити близько 2,6 млрд доларів...
Деякі дебіли можуть вважати це недостовірною інформацією, або підставою для заявок НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА Це звичайно їх право
"Деякі дебіли", наверное, не помнят, за что судились в Стокгольме, и это совсем не за остановку транзита в январе 2006 и 2009 годов. Напомню:
"Газпром" выплатит "Нафтогазу Украины" 2,9 млрд долларов, исполняя тем самым решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании, подтвердил в субботу председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер.
В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит.
В конце ноября нынешнего года шведский апелляционный суд оставил в силе эти решения, из которых вытекало, что "Газпром" обязан выплатить разницу в 2,6 млрд долларов.
основна суперечка, особливо в 2009 році була через ціну та умови контрактів. так в Стокгольмі ми довели, що умови Раші були неринковими. а саме
Як повідомляв Вітренко перед початком слухань по апеляції, перша скарга Газпрому стосується рішення арбітражу, яке обнулило зобов'язання Нафтогазу з положенням контракту "бери або плати". Завдяки цьому рішенню, Україна не повинна платити Росії близько 80 млрд доларів.
а от 4,6 ярдів дол борг був не за транзит, а за недотримання умов постачання. тобто для транзиту "бери або плати" зберегли
"Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.
наш борг за реально поставлений газ звісно вирахували.
й для чергового фанату дешевого російського газу - з 2009 року Україна купувала газ дорожче, ніж Німеччина - все, що треба знати про "дешевий" російський газ. а до 2004 року, коли Україна купувала газ по 50 дол - так він стільки й коштував. вартість енергоносіїв почала зростати саме з 2004 року
yama написав:Навіть при співвідношенні втрат 1 до 10 на нашу користь, у рф більше ресурсу Тому мені абсолютно не зрозуміло , точніше на жаль абсолютно зрозуміло що все погано і сподіватися ми можемо тільки на - « прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете …» и поки що цей волшебник тільки «кіно і показує» , та і хто це має бути за «волшебнік» чи який чорний чи лебідь який щось змінить ? Був один зек пригодин , але в нього як виявилось кишка тонка
як при співвідношенні втрат 1:10 в Московії більше ресурсу? математика каже інше. на жаль, ми ще не досягли 1:10.
а ще є кавказькі еміри, які вже публічно оголошують кровну помсту іншим вищим посадовим особам Московії - а всі правоохоронці сидять на попі рівно й чекають, хто переможе - "И кто кого переживёт, Тот и докажет, кто был прав,". це вже не просто дзвіночок.
Глобальні продажі електромобілів та гібридів зросли на 30,5% у вересні, оскільки Китай перевищив свої рекордні показники, зафіксовані в серпні, і Європа відновила зростання.
Про це повідомляє Rho Motion.
Продажі електромобілів – як повністю електричних (BEV), так і гібридних (PHEV) – досягли 1,7 млн у вересні 2024 року по всьому світу.
Продажі в Китаї минулого місяця підскочили на 47,9% і досягли 1,12 млн автомобілів, тоді як у США і Канаді вони зросли на 4,3% до 150 000.
У Європі продажі електромобілів зросли на 4,2% – до 300 000 одиниць.
Очікується, що продажі електромобілів у Європі досягнуть 3,78 млн одиниць у 2025 році й 9,78 млн одиниць у 2030 році.
Причому массове зростання кількості електромобілів у Китає найбільше б'є саме по санкційній російській та іранській нафті.
Хотелось бы поточнее информацию сколько % от импортируемой(у них же есть возле Хайнаня и саоя добыча) нефти идёт именно на топливо и какова структура источников топлива для генерирующей ЭЭ отрасли в Китае, вроде когда то читал что там ТЭС на угле в основном, может их постепенно переводят на газ из "Сил Сибири",сколько там их действующих уже?