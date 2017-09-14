Стосовно вчорашнього обговорення про пониження мобвіку.
Оригінальне пояснення: "я не знаю откель Вы взяли идею про то, что завтра Зеленский будет говорить про мобилизацию пацанят, но скажу Вам точно, что никто снижать возраст как минимум пока не будет... Одна группа наших товарищей проплатила другую группу товарищей в США, чтобы те как лоббисты качали эту тему... Потом эту тему раскачали говорящими головами у нас... Зачем? Чтоб выйти и сказать "Вот видите какие нигадяи... давят нам на самое святое... НО.. мы на это не ведемся!" (аплодисменты)... И поэтому (тишина в зале) мы вынуждены усилить меры мобилизации в рамках существующих правил! (аплодисменты)... *возгласы из зала: "Давно пора!", "Молодцы!", "Нужно жестче!"... Все ради спасения детей... Все эти качели исключительно под обоснование ужесточения процедур уже существующих... П.С.: почему США а не Британия якобы требует? Потому, что лоббисты там дешевле и эффективней... где наши нашли говорящих голов - там те и поговорили... А нам то какая разница где сказали... Важно сослаться на "Запад" и показать свое "упорство"... (С) _________________________________ Вчора не бачив всього від Лещенка. А сьогодні натрапив на статтю у Варті і там наприкінці отака цитата (власне висновок і головне від колишнього радника ОП): ""Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", — написав він. https://varta1.com.ua/news/ssha-perekon ... 86832.html _______________________________ Тобто всі пазли тоді сходяться)) Але це вже й овсім ... Шпектаклі під час війни.
Але яка красота гри: - формально "вимагають" партнери (а не самі наші) -- тобто спростовування тим, хто вчора тут писав, що це наші самі, а партнерами лише прикриваються (як ото з МВФ); - спростовування поверхневої причини цієї події (що справа у поповненні молоддю війська).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 16 жов, 2024 09:27, всього редагувалось 1 раз.
это какая-то голимая пропаганда. еще ж и про триллионы, потраченные на войну обязательно, хотя без этого сейчас бы вместо Китая могла быть Япония, а китайцы на правах второго сорта жили бы в селах. ну и по факту, хз как там весь китай, но Пекин посещал, и это неудобная загазованная тесная агломерация. и метро там такое же неудобное, как и сам город. тесное, душное и непродуманное. чтобы зайти, нужно сначала 20 минут в очереди стоять, ибо там рамки и сканеры, за которыми никто не следит, далее по тесному длинному коридорчику попадаешь на станцию. ну и еще по стене параллельно с вагоном и с такой же скоростью по длинным мониторам едет реклама, так что ролик как бы зависает напротив окна. короче нафиг нафиг, все это сказки.
приложение с чистотой воздуха кстати показывает, что полкитая в красной зоне, а вся америка зеленая в пределах 30 единиц.
Если Китай смог увеличить экспорт с 1 миллиона в 2020 году до 6 миллионов в 2024 году, что помешает Китаю поставлять 12 миллионов в год к 2028 году?
И что может помешать могущественному автомобильному блицкригу Китая разрушить 100-летнее автомобильное господство Запада?
Китай демпенгує ціни (по перше на ринку Китая)-ціль знищити конкурентів з Японії, Південої Кореї, Европи, США
Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мито до 25% на імпортні автомобілі з двигунами об'ємом понад 2,5 літра як відповідь на обмеження китайського автоекспорту в США і ЄС. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву Торгової палати Китаю при ЄС. Попередження про можливе підвищення тарифів пролунало напередодні оголошення результатів європейського розслідування щодо субсидій Китаю виробництва електромобілів. Рішення очікується на початку червня(2024), і вже за місяць ЄС може підвищити тарифи на китайські електромобілі. У середині травня США вже підвищили тарифи на низку китайських товарів, включно з електромобілями. Можливе підвищення тарифів Китаєм торкнеться європейських автовиробників, насамперед Mercedes-Benz та BMW, автокомпаній з США та японську Toyota. Більшість імпорту автомобілів до Китаю припадає на сегмент розкоші, де домінують машини з потужними двигунами. Торік Китай імпортував 250 000 таких автомобілів. В основному це авто Porsche, Audi, Range Rover, Mercedes та Lexus
Китай "прибрав" з ринку японські авто, всі марки окрім Toyota продаж упала на 40%-45%, Toyota ще якось тримається, але падіння продаж 15% в 2024 с кожним роком буде більшім. Немецький концент Фольксваген планує закрити заводи в Німеччині після обвалу продаж в Китаї на 20% (Китай це основний ринок продаж для німецьких виробників , США на другому позиції). Всі автовиробники Китая мають офіційний борг 6млрд дол (не офіційний може всі 30). Китай продає за 60-65к дол авто преміум класу , який BMW/Mercedes/Lexus намагаються продати за 110-115к дол. Десять років тому заможні китайці мріяли про німецькі авто (порш, мерс, бмв), сьогодні картина інша-китайці продають 3 річні німецькі преміум авто за ціну 30% від ціни покупки (для порівняння, в Німеччині 3річний мерс , який коштував 100-110к евро, продають за 60-65к евро, а в Китаї за 30-35 доларів), китайці продають німецькі авто і купують свої гібріди пятого покоління, чому так? тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)
Wolfgang Josef Egger is a German car designer who formerly served as a head designer for the European luxury car brands Alfa Romeo, Audi and Lamborghini, and currently as the head designer for Chinese electric vehicle manufacturer BYD Auto.
prodigy написав:тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)
Haval презентовал недорогой кроссовер с расходом всего 1,5 л на 100 км (фото) Топовый вариант Haval H6 оснастили мощной 326-сильной гибридной установкой. Кроссовер не только очень экономичный, но и способен проехать до 110 км в электрическом режиме.
Кроссовер Haval H6 получил новую плаг-ин гибридную модификацию DHT-PHEV. Она уже поступила на родине в Китае по цене от 160 до 174 тысяч юаней ($22 500 – 25 500).
Силовая установка Haval H6 DHT-PHEV состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора. Суммарно они развивают 326 л. с. и 530 Н∙м.
На выбор предлагают два вида аккумуляторных батарей. В начальной версии емкость составляет 9,4 кВт∙ч. Такой кроссовер Haval способен проехать 55 км на электротяге и расходует в среднем 2,8 л/100 км.
Топовый подзаряжаемый гибрид Haval H6 получил батарею на 19,3 кВт∙ч. В этом случает комбинированный расход топлива составляет 1,5 л/100 км, а запас хода в электрическом режиме – 110 км. Это самая экономичная модель во всей линейке концерна Great Wall.
Ранее Фокус сообщал, что такую же силовую установку получил и флагманский кроссовер Haval H-Dog. Модель отличается хорошими внедорожными способностями.
Бетон написав:Жена у меня финансист. За месяц жизни в варшаве цены сравнила точно. Молоко, мясо, сосиски и прочее у нас дороже. Общий чек за месяц у нас больше. Я ей верю
для прикладу (умовно)-продукти в Україні 150евро на людину на місяць, в Бельгії(Нідкрландах) 200 евро, комуналка у нас взимку 90евро, в Більгії -600евро. Зарплатня у нас в Києві середня 600 евро(после налога 470евро), зарплатня в Бельгії 4200 евро (після налогів 2800 евро), так де умови життя краще? Якщо у нас 5-6% населення -це чиновники/депутути/судді/кримінальні люди мають статки 10-15к евро в місяць і вони не платят налоги -то їм краще тут ловити рибку в камутній воді))
Будет просить разрешения отправить корейцев на войну. Китай не хочет оставаться в стороне с играми в войне между корейцами и рашей. На Китай с др. стороны давит США и Европа, что бы не создавали корейцы угрозу 3 мировой.
Будет просить разрешения отправить корейцев на войну. Китай не хочет оставаться в стороне с играми в войне между корейцами и рашей. На Китай с др. стороны давит США и Европа, что бы не создавали корейцы угрозу 3 мировой.
давят подавят, а выдавить не могут. Украину отдадут рф разменяют на какие то уступки со стороны Китая. рф как и сев.корея лягут полностью под Китай. Пока такие мысли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 16 жов, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.