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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10445104461044710448

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 71
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
6%
4
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
41%
29
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:07

Друзенко: якщо не буде нового суспільного договору то наступного року отримаємо 1917
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Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:09

  Letusrock написав:Друзенко: якщо не буде нового суспільного договору то наступного року отримаємо 1917
https://www.facebook.com/reel/559500393190783

я про 1917 тут 2 дня пишу
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:11

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)

Haval презентовал недорогой кроссовер с расходом всего 1,5 л на 100 км (фото)
Топовый вариант Haval H6 оснастили мощной 326-сильной гибридной установкой. Кроссовер не только очень экономичный, но и способен проехать до 110 км в электрическом режиме.

Кроссовер Haval H6 получил новую плаг-ин гибридную модификацию DHT-PHEV. Она уже поступила на родине в Китае по цене от 160 до 174 тысяч юаней ($22 500 – 25 500).

Силовая установка Haval H6 DHT-PHEV состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора. Суммарно они развивают 326 л. с. и 530 Н∙м.

На выбор предлагают два вида аккумуляторных батарей. В начальной версии емкость составляет 9,4 кВт∙ч. Такой кроссовер Haval способен проехать 55 км на электротяге и расходует в среднем 2,8 л/100 км.

Топовый подзаряжаемый гибрид Haval H6 получил батарею на 19,3 кВт∙ч. В этом случает комбинированный расход топлива составляет 1,5 л/100 км, а запас хода в электрическом режиме – 110 км. Это самая экономичная модель во всей линейке концерна Great Wall.

Ранее Фокус сообщал, что такую же силовую установку получил и флагманский кроссовер Haval H-Dog. Модель отличается хорошими внедорожными способностями.

https://focus.ua/auto/531505-haval-prez ... 00-km-foto


4 роки слідкую за китайськіми авто (дівлюся різні канали на ютуб і читаю новини технологій в світі), просто в захваті який прогрес за останні 3 роки у китайців))

з кожним днем все більше BYD і Zeerk бачу на дорогах, але є нюанси:
1.соромно витрачати 35-45к дол на нове авто, коли такий стан на фронті (щоб потім кадирівці їздили на ньому, не дай бог)

2.В Україні немає офіційних діллерів китайців (звізна річ, шо наші кулібіни починять механіку), але якщо щось з єлектронікою (а вирогідність глюку 20%), то погорілу плату будеш чекати 6 місяців (про запчастини корпусу, тіпу новітні фари-так само).
3. Несподіване банкротство китайського автовиробника (було 4000 два роки тому, залишилось 350, через три року буде 10). Тобто такі гіганти як
BYD.
Changan Auto.
Chery Automobile.
Geely Autos.
Great Wall Motors.
https://www.statista.com/statistics/145 ... ng-brands/
мають залишитись на ринку, решта під питанням.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:16

  prodigy написав:4 роки слідкую за китайськіми авто (дівлюся різні канали на ютуб і читаю новини технологій в світі), просто в захваті який прогрес за останні 3 роки у китайців))
к китайскому авто я пока не готов (много нюансов, сервис-запчасти). В наших широтах лучше брать то авто которое знакомо мастерам. А китайские самокаты и смартфоны сяоми очень крутые. Юзаю 3 года претензий ноль а из пожеланий (по сяокату) только усилить некоторое узлы и снизить массу. По смартфону сяоми даже пожелений нет. ОС MUI не уступает IOS по скорости и неглючности.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 16 жов, 2024 10:19, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:16

Херсон повністю залишився без світла

https://www.dw.com/uk/herson-povnistu-z ... l-3816-xml

Всё - началось....?? Обещали жо..у зимой., а она пришла раньше :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:22

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:

Будет просить разрешения отправить корейцев на войну. Китай не хочет оставаться в стороне с играми в войне между корейцами и рашей. На Китай с др. стороны давит США и Европа, что бы не создавали корейцы угрозу 3 мировой.

васал мого васала не мій васал
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:24

  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:Друзенко: якщо не буде нового суспільного договору то наступного року отримаємо 1917
https://www.facebook.com/reel/559500393190783

я про 1917 тут 2 дня пишу

а потім 30 грудня 1922
flyman
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  #<1 ... 10445104461044710448
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