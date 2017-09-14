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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10446104471044810449>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 71
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
6%
4
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
41%
29
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

рекомендую книжку
war bob woodward

https://www.amazon.com/War-Bob-Woodward/dp/166805227X

про війну в Україні

заставляє замислитися
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:26

  Игорь Алексеевич написав:Херсон повністю залишився без світла

https://www.dw.com/uk/herson-povnistu-z ... l-3816-xml

Всё - началось....?? Обещали жо..у зимой., а она пришла раньше :roll:


не верю. Или им мобильную связь тоже отключили , иначе уже б знал.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:31

  yama написав:
  Игорь Алексеевич написав:Херсон повністю залишився без світла

https://www.dw.com/uk/herson-povnistu-z ... l-3816-xml

Всё - началось....?? Обещали жо..у зимой., а она пришла раньше :roll:


не верю. Или им мобильную связь тоже отключили , иначе уже б знал.

А генераторы для чего?. Операторы должны быть готовы к отключению. А тем более Херсон.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

також рекомендую цю https://www.amazon.com/Last-Politician- ... 1101981148
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:09

  prodigy написав:
  Бетон написав:Жена у меня финансист. За месяц жизни в варшаве цены сравнила точно. Молоко, мясо, сосиски и прочее у нас дороже. Общий чек за месяц у нас больше.
Я ей верю

для прикладу (умовно)-продукти в Україні 150евро на людину на місяць, в Бельгії(Нідкрландах) 200 евро, комуналка у нас взимку 90евро, в Більгії -600евро. Зарплатня у нас в Києві середня 600 евро(после налога 470евро), зарплатня в Бельгії 4200 евро (після налогів 2800 евро), так де умови життя краще?
Якщо у нас 5-6% населення -це чиновники/депутути/судді/кримінальні люди мають статки 10-15к евро в місяць і вони не платят налоги -то їм краще тут ловити рибку в камутній воді))

Холівр, 100й раз по колу.

Бетон тут правий. Їжа є дешевшою, мле може бути і дорожчою звичайно. Беремо дешевий сир в бедроніці, він з молока, дешевий сир в атб НЕ з молока. Ще, хліб можна купити дешевше в ларьку, кукурудзу — в АТБ, а рибу — в "Кошику". Кола в "Аба" коштує вдвічі дешевше, а ось сосиски 'з мясом' — дорожчі вдвічі. Можна порівняти ціни на сайтах онлайн.

Що стосується інших товарів, це легко перевірити. Дайте дружині 2 тисячі доларів і відправте її на новорічні закупи. Не будете потім писати, що це було погане рішення! Ви здивуєтеся, що, наприклад, у Польщі шкіряне взуття можна купити за 200 злотих, а в Україні шкіряного взагалі на базарі не знайти, а в "Євротопі" ціна буде навіть не 400. :(

Хоча це знову приклад із мамою, а молоде покоління може і в інтернеті знаходити вигідні пропозиції. Я, особисто, теж не старий, але не уявляю, як можна замовляти взуття чи одяг без примірки. Добре, що в Польщі можна легко повернути товар (пошта доставляє за 1 день) або здати його в будь-який магазин. А ось як замовити з Києва/Одеси і повернути без "гіморою" на 2 тижні, хз.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:11

BeneFuckTor

вместе с товаром с интернет-магазина сразу приходит заполненный бланк возврата на каждую позицию, остается вписать номер карты и выслать почтой обратно. деньги приходят дней через 4. доставка 1 день у нас давно тоже.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:13

ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста: в BILD вказали на важливий фактор
https://glavred.net/ukraine/vsu-vynuzhd ... 05710.html

Каждый день отступаем :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:14

  Игорь Алексеевич написав:ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста: в BILD вказали на важливий фактор
https://glavred.net/ukraine/vsu-vynuzhd ... 05710.html

Каждый день отступаем :roll:

так только до Днепра
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:15

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:------------------------
ЛАД
Газовые войны обсуждать не буду, недостаточно компетентен и не обладаю полной информацией. Впрочем, думаю, как и остальные форумчане. Вы уверены, что претензии были абсолютно безосновательны?
------------------------
Був міжнародний суд в Стокгольмі
Цей суд присудив програш педерації і зобовязав її виплатити близько 2,6 млрд доларів...

Деякі дебіли можуть вважати це недостовірною інформацією, або підставою для заявок НЕ ФСЬО ТАК АДНАЗНАЧНА
Це звичайно їх право

"Деякі дебіли", наверное, не помнят, за что судились в Стокгольме, и это совсем не за остановку транзита в январе 2006 и 2009 годов.
Напомню:
"Газпром" выплатит "Нафтогазу Украины" 2,9 млрд долларов, исполняя тем самым решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании, подтвердил в субботу председатель правления российской газовой монополии Алексей Миллер.

В двух решениях зимой 2017-2018 года Стокгольмский арбитраж признал, что украинская сторона должна "Газпрому" 2 млрд долларов за поставленный, но не оплаченный газ, однако российская монополия должна операторам украинских трубопроводов 4,6 млрд за транзит.

В конце ноября нынешнего года шведский апелляционный суд оставил в силе эти решения, из которых вытекало, что "Газпром" обязан выплатить разницу в 2,6 млрд долларов.

https://www.bbc.com/russian/news-50877190
Так что, как обычно, ложь и подтасовка.
Но зато хамство, тоже, как обычно, присутствует.

"ложь и подтасовка" зі сторони навіть не ЛАДа, а російськомовного джерела. а от як саме таку статтю ЛАД знайшов - інше питання :D

тепер чому ЛАД неправий. що пише українське джерело
Рішення Стокгольмського арбітражу: "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі "Газпрому"

основна суперечка, особливо в 2009 році була через ціну та умови контрактів. так в Стокгольмі ми довели, що умови Раші були неринковими. а саме
Як повідомляв Вітренко перед початком слухань по апеляції, перша скарга Газпрому стосується рішення арбітражу, яке обнулило зобов'язання Нафтогазу з положенням контракту "бери або плати". Завдяки цьому рішенню, Україна не повинна платити Росії близько 80 млрд доларів.

а от 4,6 ярдів дол борг був не за транзит, а за недотримання умов постачання. тобто для транзиту "бери або плати" зберегли
"Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

наш борг за реально поставлений газ звісно вирахували.

й для чергового фанату дешевого російського газу - з 2009 року Україна купувала газ дорожче, ніж Німеччина - все, що треба знати про "дешевий" російський газ. а до 2004 року, коли Україна купувала газ по 50 дол - так він стільки й коштував. вартість енергоносіїв почала зростати саме з 2004 року

Мне подсказали, что Shaman в очередной раз "разоблачил" меня вместе с "російськомовним" ВВС (мне уже просто интересно, скоро ли Shaman объявит все не украиноязычные издания пророссийскими и "агентами Кремля").
Вот украиноязычные "джерела" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_(2008%E2%80%942009) (специально не сократил ссылку, чтобы было видно, что это украинская Вики) и https://www.radiosvoboda.org/a/1367382.html.
Что у Shaman"а правда, то это то, что "основна суперечка, особливо в 2009 році була через ціну та умови контрактів".
Всё остальное не имеет никакого отношения к остановкам транзита ни в 2006, ни в 2009 году.
Проблемы 2009 года были спровоцированы противоречиями между Ющенко и Тимошенко (тогда премьером). В частности, по вопросу посредничества фирташевского "РосУкрЭнерго", которое Тимошенко хотела убрать (и убрала).
На тлі політичної кризи в Україні в грудні 2008 року почала загострюватися ситуація в газовій сфері, оскільки компанія РосУкрЕнерго ніби-то мала борг перед російською стороною в розмірі 2,4 млрд доларів за поставлений газ у 2008 (зокрема, «РосУкрЕнерго» не заплатила за 11 млрд кубометрів газу, які були закачані у сховища України). Росія почала ультимативно вимагати погашення боргу, обіцявши в іншому випадку не підписати Договір про постачання газу в Україну на 2009 рік. Президент Ющенко вимагав від Тимошенко на переговорах знизити здирницьку ціну у 235 доларів до ціни, не вищої за 205 доларів.

31 грудня президент Ющенко наказав керівнику «Нафтогазу України» Олегу Дубині припинити переговори, не підписувати угоду з «Газпромом» та відкликав делегацію «Нафтогазу» з Москви[4].

Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко 14 січня 2009 заявила: «Переговори, які успішно рухалися з 2 жовтня щодо забезпечення України природним газом за ціною 235 доларів для українських споживачів і транзит у межах 1,7 — 1,8 долара, — ці переговори було зірвано тим, що, на жаль, українські політики намагалися зберегти „Росукренерго“ як тіньового корупційного посередника між Україною та Росією… ...».

В результате РФ подняла требования до 450 долл. и после резкого сокращения транзита с 1 по 18 января
У російсько-українських газових угодах від 19 січня 2009 була вперше зафіксована «формула розрахунку ціни на газ»[22] — тепер «ціна газу для України» визначалася не довільно, а прямопропорційно ціні нафти й нафтопродуктів (газойль, мазут)

Причём базовая цена газа была установлена 450 дол. за 1000 м³.
Реальна ж ціна (з урахуванням знижки 20 %) «в I кварталі 2009 року ціна газу для України становила 360 дол. за 1000 м³, у II — 270,95 дол., в III — 198,34 дол., в IV — 208. Таким чином, середньорічна ціна, виходячи з обсягів закупівлі газу, становила 228 дол. за 1000 м³»
В результаті цього контракту ціна газу у 2012 році складала 516 доларів[24].
Протягом наступних 2 років ціни на нафту впали — відповідно були нижчими ціни на газ

И из второго джерела:
Віктор Ющенко наголошує, що Україна не використовує для своїх потреб «жодного кубометра російського газу».

«З 1 січня 2009 року Україна споживає виключно газ власного видобутку та газ, що перебуває в підземних сховищахі повністю оплачений НАК «Нафтогаз України», – мовиться в листах, котрі цитує прес-служба голови держави.

Віктор Ющенко закликав президента Росії «негайно відновити оперативний транзит російського газу, а також негайно розпочати переговори на рівні керівників газотранспортних організацій стосовно прозорої та прогнозованої процедури забезпечення європейських споживачів російським газом».
...........
1 січня ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік, проте продовжував здійснювати через українську територію транзит газу європейським споживачам.

Учора Росія почала різко скорочувати поставки газу європейським споживачам через територію України, а сьогодні вранці повністю припинила їх.

Это уже в связи с обвинениями в адрес Украины в "воровстве" газа.
Спасибо "патриоту" Ющенко?
Таким образом, цифра 80 млрд доларів никоим образом не связана с остановкой транзита в 2009 и, тем более, в 2006 году. Это долг, рассчитанный Газпромом, за нарушение условия "бери или плати", закреплённого в договоре от 19.01.2009. И этот долг, как правильно написал Shaman, стокгольмский арбитраж не признал.
Таким образом, проблемы, которые рассматривал арбитраж, связаны с договором от 19.01.2019 и никак не связаны с остановками транзита в 2006 и 2009 гг.

Практически не сомневаюсь, что всё это Shaman хорошо знает и понимает.
Зачем ему понадобилось придумывать "ложь и подтасовку" и выискивать "фанатов дешевого російського газу" не знаю.
Повышенная "бдительность" и поиск врагов за каждым углом?
В результате сам скатывается к подтасовкам.

P.s. Прошу прощения за обилие цитат, но иначе не получается. И так старался сокращать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:29

  Wirująświatła написав:противостояние сша/китай



https://dissidentvoice.org/2024/06/a-mo ... -in-china/

Це точно нагадує СРСР. Чисті вулиці, дешевий громадський транспорт, відсутність бомжів - все аналогічно "процвітанню СРСР і загниванню капіталістичного Заходу". :D
andrijk777
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