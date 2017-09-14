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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10446104471044810449

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 71
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
6%
4
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
41%
29
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:33

  andrijk777 написав:Це точно нагадує СРСР. Чисті вулиці, дешевий громадський транспорт, відсутність бомжів - все аналогічно "процвітанню СРСР і загниванню капіталістичного Заходу"
посмотрите видео их миллион на ютубе
с 8й минуты цены на продукты
много общего с ссср?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 16 жов, 2024 11:39, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:33

Ірина_
Получается BIGor"у можно писать, что "в негативному переході подій росіяни поставлять ЛАДа якимось рейхкомісаром".
Будивельнику разрешены постоянное хамство и он может писать: "тобі віддячать москалі скинувши персонально на тебе якийсь каб".
А отвечать на всё это нельзя?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:44

уровень интеллекта

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:49

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Це точно нагадує СРСР. Чисті вулиці, дешевий громадський транспорт, відсутність бомжів - все аналогічно "процвітанню СРСР і загниванню капіталістичного Заходу"
посмотрите видео их миллион на ютубе
с 8й минуты цены на продукты
много общего с ссср?


скорее всего имелось ввиду что взамен государство тотально контролирует своих граждан.
например тот же социальный рейтинг.
или как они закрыли своих коронавирусников.
потому сравнивать что то одно не корректно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:52

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Це точно нагадує СРСР. Чисті вулиці, дешевий громадський транспорт, відсутність бомжів - все аналогічно "процвітанню СРСР і загниванню капіталістичного Заходу"
посмотрите видео их миллион на ютубе
с 8й минуты цены на продукты
много общего с ссср?

Я не казав що Китай нагадує СРСР.
Я казав що цей опис американця повністю аналогічний опису умовного американця який побував в СРСР в умовному 1980.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 11:55

  tester7336 написав:скорее всего имелось ввиду что взамен государство тотально контролирует своих граждан.
не нахожу одно видео. там украинский блогер пожил в Китае и уехал в Канаду. В Китае у него было всё норм, работа (он вроде айтишник) классная квартира. А уехал из-за тотального контроля за каждым. Нет его не прессовали и проблем с законом не было, просто чуваку не нравился этот контроль. Но кстати есть и плюс. с его слов преступность в Китае близка к нулю. Бытовые преступления раскрываются почти мгновенно. Экономические свободы в Китае есть, очень много мелкого бизнеса, уличной торговли, общепита при умеренной коррупции. Свободного жилья в крупных городах навалом и даже в избытке. Очень много плюсов при одном минусе - тотальном контроле. Еще в Китае гендерный перекос, но это другая тема. Европейская девушка/женщина там очень востребована и быстро млжет сделать карьеру, найти богатого мужа.
  andrijk777 написав:Я казав що цей опис американця повністю аналогічний опису умовного американця який побував в СРСР в умовному 1980.
это ж субъективно. Мне Каменец Подольский нравится больше, чем Львов или Одесса. 99% форумчан со мной не согласятся.
Wirująświatła
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