Додано: Сер 16 жов, 2024 11:55

tester7336 написав: скорее всего имелось ввиду что взамен государство тотально контролирует своих граждан. скорее всего имелось ввиду что взамен государство тотально контролирует своих граждан.

andrijk777 написав: Я казав що цей опис американця повністю аналогічний опису умовного американця який побував в СРСР в умовному 1980. Я казав що цей опис американця повністю аналогічний опису умовного американця який побував в СРСР в умовному 1980.

не нахожу одно видео. там украинский блогер пожил в Китае и уехал в Канаду. В Китае у него было всё норм, работа (он вроде айтишник) классная квартира. А уехал из-за тотального контроля за каждым. Нет его не прессовали и проблем с законом не было, просто чуваку не нравился этот контроль. Но кстати есть и плюс. с его слов преступность в Китае близка к нулю. Бытовые преступления раскрываются почти мгновенно. Экономические свободы в Китае есть, очень много мелкого бизнеса, уличной торговли, общепита при умеренной коррупции. Свободного жилья в крупных городах навалом и даже в избытке. Очень много плюсов при одном минусе - тотальном контроле. Еще в Китае гендерный перекос, но это другая тема. Европейская девушка/женщина там очень востребована и быстро млжет сделать карьеру, найти богатого мужа.это ж субъективно. Мне Каменец Подольский нравится больше, чем Львов или Одесса. 99% форумчан со мной не согласятся.