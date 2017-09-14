посмотрите видео их миллион на ютубе
с 8й минуты цены на продукты
много общего с ссср?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 11:33
посмотрите видео их миллион на ютубе
с 8й минуты цены на продукты
много общего с ссср?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 16 жов, 2024 11:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 16 жов, 2024 11:33
Ірина_
Получается BIGor"у можно писать, что "в негативному переході подій росіяни поставлять ЛАДа якимось рейхкомісаром".
Будивельнику разрешены постоянное хамство и он может писать: "тобі віддячать москалі скинувши персонально на тебе якийсь каб".
А отвечать на всё это нельзя?
Додано: Сер 16 жов, 2024 11:44
уровень интеллекта
Додано: Сер 16 жов, 2024 11:49
скорее всего имелось ввиду что взамен государство тотально контролирует своих граждан.
например тот же социальный рейтинг.
или как они закрыли своих коронавирусников.
потому сравнивать что то одно не корректно.
Додано: Сер 16 жов, 2024 11:52
Я не казав що Китай нагадує СРСР.
Я казав що цей опис американця повністю аналогічний опису умовного американця який побував в СРСР в умовному 1980.
Додано: Сер 16 жов, 2024 11:55
не нахожу одно видео. там украинский блогер пожил в Китае и уехал в Канаду. В Китае у него было всё норм, работа (он вроде айтишник) классная квартира. А уехал из-за тотального контроля за каждым. Нет его не прессовали и проблем с законом не было, просто чуваку не нравился этот контроль. Но кстати есть и плюс. с его слов преступность в Китае близка к нулю. Бытовые преступления раскрываются почти мгновенно. Экономические свободы в Китае есть, очень много мелкого бизнеса, уличной торговли, общепита при умеренной коррупции. Свободного жилья в крупных городах навалом и даже в избытке. Очень много плюсов при одном минусе - тотальном контроле. Еще в Китае гендерный перекос, но это другая тема. Европейская девушка/женщина там очень востребована и быстро млжет сделать карьеру, найти богатого мужа.
это ж субъективно. Мне Каменец Подольский нравится больше, чем Львов или Одесса. 99% форумчан со мной не согласятся.
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