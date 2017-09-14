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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 11:33
andrijk777 написав:
Це точно нагадує СРСР. Чисті вулиці, дешевий громадський транспорт, відсутність бомжів - все аналогічно "процвітанню СРСР і загниванню капіталістичного Заходу"
посмотрите видео их миллион на ютубе
с 8й минуты цены на продукты
много общего с ссср?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 16 жов, 2024 11:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 11:33
Ірина_
Получается BIGor"у можно писать, что "в негативному переході подій росіяни поставлять ЛАДа якимось рейхкомісаром".
Будивельнику разрешены постоянное хамство и он может писать: "тобі віддячать москалі скинувши персонально на тебе якийсь каб".
А отвечать на всё это нельзя?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 11:44
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Додано: Сер 16 жов, 2024 11:49
Wirująświatła написав: andrijk777 написав:
Це точно нагадує СРСР. Чисті вулиці, дешевий громадський транспорт, відсутність бомжів - все аналогічно "процвітанню СРСР і загниванню капіталістичного Заходу"
посмотрите видео их миллион на ютубе
с 8й минуты цены на продукты
много общего с ссср?
скорее всего имелось ввиду что взамен государство тотально контролирует своих граждан.
например тот же социальный рейтинг.
или как они закрыли своих коронавирусников.
потому сравнивать что то одно не корректно.
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tester7336
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Додано: Сер 16 жов, 2024 11:52
Wirująświatła написав: andrijk777 написав:
Це точно нагадує СРСР. Чисті вулиці, дешевий громадський транспорт, відсутність бомжів - все аналогічно "процвітанню СРСР і загниванню капіталістичного Заходу"
посмотрите видео их миллион на ютубе
с 8й минуты цены на продукты
много общего с ссср?
Я не казав що Китай нагадує СРСР.
Я казав що цей опис американця повністю аналогічний опису умовного американця який побував в СРСР в умовному 1980.
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andrijk777
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Додано: Сер 16 жов, 2024 11:55
tester7336 написав:
скорее всего имелось ввиду что взамен государство тотально контролирует своих граждан.
не нахожу одно видео. там украинский блогер пожил в Китае и уехал в Канаду. В Китае у него было всё норм, работа (он вроде айтишник) классная квартира. А уехал из-за тотального контроля за каждым. Нет его не прессовали и проблем с законом не было, просто чуваку не нравился этот контроль. Но кстати есть и плюс. с его слов преступность в Китае близка к нулю. Бытовые преступления раскрываются почти мгновенно. Экономические свободы в Китае есть, очень много мелкого бизнеса, уличной торговли, общепита при умеренной коррупции. Свободного жилья в крупных городах навалом и даже в избытке. Очень много плюсов при одном минусе - тотальном контроле. Еще в Китае гендерный перекос, но это другая тема. Европейская девушка/женщина там очень востребована и быстро млжет сделать карьеру, найти богатого мужа.
andrijk777 написав:
Я казав що цей опис американця повністю аналогічний опису умовного американця який побував в СРСР в умовному 1980.
это ж субъективно. Мне Каменец Подольский нравится больше, чем Львов или Одесса. 99% форумчан со мной не согласятся.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 16 жов, 2024 12:38
Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів).
▪️Третій – «Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку росії».
▪️Четвертий – економічний («Світ – завдяки економічній силі та тиску на росію: зокрема, обмеження цін на нафту та експорт»).
▪️П'ятий – «Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Людей, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки у Європі. Це гідна місія для наших героїв».
«Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року». Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.
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Xenon
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Додано: Сер 16 жов, 2024 12:42
Xenon написав:
Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів).
▪️Третій – «Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку росії».
▪️Четвертий – економічний («Світ – завдяки економічній силі та тиску на росію: зокрема, обмеження цін на нафту та експорт»).
▪️П'ятий – «Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Людей, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки у Європі. Це гідна місія для наших героїв».
«Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року». Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.
это какой-то позор (с)
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Примат
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Додано: Сер 16 жов, 2024 12:44
Примат написав: Xenon написав:
Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів).
▪️Третій – «Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку росії».
▪️Четвертий – економічний («Світ – завдяки економічній силі та тиску на росію: зокрема, обмеження цін на нафту та експорт»).
▪️П'ятий – «Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Людей, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки у Європі. Це гідна місія для наших героїв».
«Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року». Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.
это какой-то позор (с)
А там вказано наші дії якщо по всіх пунктах буде "Ні" ?
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Letusrock
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Додано: Сер 16 жов, 2024 12:49
Letusrock написав:
А там вказано наші дії якщо по всіх пунктах буде "Ні" ?
Я, наверное, тупой. Если я составляю план на ремонт квартиры, то я пишу какие материалы я покупаю за свои кровные, сколько стоят услуги по видах работ. Я не пишу кто мне должен что-то купить и сделать. Это же была бы дикость, если бы я написал Васе соседу сделать ремонт кухни, Пете комнаты .... Меня бы, наверное, в дурку с этим планом забрали.
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