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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10448104491045010451>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 71
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
6%
4
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
41%
29
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:49

3 секретні пункти, це щось накшталт пакта Молотова-Ребентропа?
типу - поділити рашку? )))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:51

  Xenon написав:Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира :roll:

❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези

▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів).
▪️Третій – «Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку росії».
▪️Четвертий – економічний («Світ – завдяки економічній силі та тиску на росію: зокрема, обмеження цін на нафту та експорт»).
▪️П'ятий – «Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Людей, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки у Європі. Це гідна місія для наших героїв».

«Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року». Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.


Хороший план для нас, но не для Европы и Америки. :roll:
США сейчас вообще не до наших планов. У них сейчас свои планы на ноябрь. А до февраля 25г. думаю они не один план услышат от нас.
Сейчас реально нас никто не будет слушать до выборов в США. Что потом США скажет, то и будет делать Европа и без наших планов. Всё будет зависить от событий на фронте. А они пока не в нашу пользу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:06

  Xenon написав: Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.

дрібним шрифтом по 100500 сторінок
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:10

Четвертий пункт теж має таємний додаток, який передається лише певним партнерам.
"В Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ", - сказав президент.

тобто спочатку нам розкурочать всю інфраструктуру, повбивають чи розженуть по еміграціям половину населення, а потім залишки ресурсів продадуть в рахунок боргу (який виник за право продовжувати війну) :shock:
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:13

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...

Всё, что вы перечислили, возникло в 2014 практически одновременно. Ещё была и Одесса.
Но везде, кроме Донбасса, это удалось остановить. И с тех пор эти вопросы не поднимались вновь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:20

  Xenon написав:Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира :roll:

❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези

▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів).
▪️Третій – «Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку росії».
▪️Четвертий – економічний («Світ – завдяки економічній силі та тиску на росію: зокрема, обмеження цін на нафту та експорт»).
▪️П'ятий – «Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Людей, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки у Європі. Це гідна місія для наших героїв».

«Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року». Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.

Кто-то скажет, что плохой план?
Прекрасный.
Вот только его реализация от нас мало зависит.
Вот если бы его предложили США...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:30

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...

Грузія, Казахстан та інші вирішують
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:34

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.

Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...

Грузія, Казахстан та інші вирішують

видимо там компетентные люди на соответствующих должностях
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кто-то скажет, что плохой план?
Прекрасный.
Вот только его реализация от нас мало зависит.
Вот если бы его предложили США...
Так про это всё население и говорит. Все планы хороши, только нас ежедневно долбасят ракетами и КАБАми, теряем террит., кидают косточки партнёры и мы радуемся. Даже санкции не убрали с раши все 100%. Убрали типа гречку и мыло, а реальные поступления за которые живёт раша - нэзя. А нам говорят - держитесь, мы с вами, если что, то дадим в месяц полтора землякопа.
Поэтому видя всю петрушку, то нет уже веры в планы победы, которая была в 22году. Одни гибнут, а др. на кровати с млн. у.е лежат. И всё в норме в стране...((
Игорь Алексеевич
 
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