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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 12:49
3 секретні пункти, це щось накшталт пакта Молотова-Ребентропа?
типу - поділити рашку? )))
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Xenon
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Додано: Сер 16 жов, 2024 12:51
Xenon написав:
Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів).
▪️Третій – «Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку росії».
▪️Четвертий – економічний («Світ – завдяки економічній силі та тиску на росію: зокрема, обмеження цін на нафту та експорт»).
▪️П'ятий – «Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Людей, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки у Європі. Це гідна місія для наших героїв».
«Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року». Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.
Хороший план для нас, но не для Европы и Америки.
США сейчас вообще не до наших планов. У них сейчас свои планы на ноябрь. А до февраля 25г. думаю они не один план услышат от нас.
Сейчас реально нас никто не будет слушать до выборов в США. Что потом США скажет, то и будет делать Европа и без наших планов. Всё будет зависить от событий на фронте. А они пока не в нашу пользу.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:06
Xenon написав: Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.
дрібним шрифтом по 100500 сторінок
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 16 жов, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:06
ЛАД написав:
Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...
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sashaqbl
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:10
Четвертий пункт теж має таємний додаток, який передається лише певним партнерам.
"В Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ", - сказав президент.
тобто спочатку нам розкурочать всю інфраструктуру, повбивають чи розженуть по еміграціям половину населення, а потім залишки ресурсів продадуть в рахунок боргу (який виник за право продовжувати війну)
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:13
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...
Всё, что вы перечислили, возникло в 2014 практически одновременно. Ещё была и Одесса.
Но везде, кроме Донбасса, это удалось остановить. И с тех пор эти вопросы не поднимались вновь.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:20
Xenon написав:
Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів).
▪️Третій – «Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку росії».
▪️Четвертий – економічний («Світ – завдяки економічній силі та тиску на росію: зокрема, обмеження цін на нафту та експорт»).
▪️П'ятий – «Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Людей, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки у Європі. Це гідна місія для наших героїв».
«Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року». Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.
Кто-то скажет, что плохой план?
Прекрасный.
Вот только его реализация от нас мало зависит.
Вот если бы его предложили США...
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:30
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...
Грузія, Казахстан та інші вирішують
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flyman
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:34
flyman написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона.
Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...
Грузія, Казахстан та інші вирішують
видимо там компетентные люди на соответствующих должностях
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Додано: Сер 16 жов, 2024 13:37
ЛАД написав:
Кто-то скажет, что плохой план?
Прекрасный.
Вот только его реализация от нас мало зависит.
Вот если бы его предложили США...
Так про это всё население и говорит. Все планы хороши, только нас ежедневно долбасят ракетами и КАБАми, теряем террит., кидают косточки партнёры и мы радуемся. Даже санкции не убрали с раши все 100%. Убрали типа гречку и мыло, а реальные поступления за которые живёт раша - нэзя. А нам говорят - держитесь, мы с вами, если что, то дадим в месяц полтора землякопа.
Поэтому видя всю петрушку, то нет уже веры в планы победы, которая была в 22году. Одни гибнут, а др. на кровати с млн. у.е лежат. И всё в норме в стране...((
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