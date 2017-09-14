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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10448104491045010451

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 71
до кінця 2024 року
20%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
6%
4
до кінця 2026 року
6%
4
йтиме до 2027 чи довше
41%
29
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:51

  prodigy написав:Wirująświatła

Если Китай смог увеличить экспорт с 1 миллиона в 2020 году до 6 миллионов в 2024 году, что помешает Китаю поставлять 12 миллионов в год к 2028 году?

И что может помешать могущественному автомобильному блицкригу Китая разрушить 100-летнее автомобильное господство Запада?


Китай демпенгує ціни (по перше на ринку Китая)-ціль знищити конкурентів з Японії, Південої Кореї, Европи, США

Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мито до 25% на імпортні автомобілі з двигунами об'ємом понад 2,5 літра як відповідь на обмеження китайського автоекспорту в США і ЄС. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву Торгової палати Китаю при ЄС.
Попередження про можливе підвищення тарифів пролунало напередодні оголошення результатів європейського розслідування щодо субсидій Китаю виробництва електромобілів. Рішення очікується на початку червня(2024), і вже за місяць ЄС може підвищити тарифи на китайські електромобілі.
У середині травня США вже підвищили тарифи на низку китайських товарів, включно з електромобілями.
Можливе підвищення тарифів Китаєм торкнеться європейських автовиробників, насамперед Mercedes-Benz та BMW, автокомпаній з США та японську Toyota.
Більшість імпорту автомобілів до Китаю припадає на сегмент розкоші, де домінують машини з потужними двигунами. Торік Китай імпортував 250 000 таких автомобілів. В основному це авто Porsche, Audi, Range Rover, Mercedes та Lexus


Китай "прибрав" з ринку японські авто, всі марки окрім Toyota продаж упала на 40%-45%,
Toyota ще якось тримається, але падіння продаж 15% в 2024 с кожним роком буде більшім.
Немецький концент Фольксваген планує закрити заводи в Німеччині після обвалу продаж в Китаї на 20% (Китай це основний ринок продаж для німецьких виробників , США на другому позиції).
Всі автовиробники Китая мають офіційний борг 6млрд дол (не офіційний може всі 30). Китай продає за 60-65к дол авто преміум класу , який BMW/Mercedes/Lexus намагаються продати за 110-115к дол. Десять років тому заможні китайці мріяли про німецькі авто (порш, мерс, бмв), сьогодні картина інша-китайці продають 3 річні німецькі преміум авто за ціну 30% від ціни покупки (для порівняння, в Німеччині 3річний мерс , який коштував 100-110к евро, продають за 60-65к евро, а в Китаї за 30-35 доларів), китайці продають німецькі авто і купують свої гібріди пятого покоління, чому так? тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)
Wolfgang Josef Egger is a German car designer who formerly served as a head designer for the European luxury car brands Alfa Romeo, Audi and Lamborghini, and currently as the head designer for Chinese electric vehicle manufacturer BYD Auto.

В Китае есть авто премиум класса полностью собственной разработки(кроме Красного Флага естественно, который и тот Лексус на 75%) и которые могут конкурироватьс баварской тройкой и американскими топами?
Они свой полунедоджип Танк только сейчас допилили до уровня тайской Тойоты/Ниссана/Мазды и то проверить надо как он лет пять до ржавчины и лавинообразных поломок после гарантии и 100ККмиль проживёт не ползая по городу в пробке и как будет жить после с их качеством запчастей
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:57

Загроза з півдня: ЗС РФ готуються прорвати оборону в районі Роботиного, — ОГВ "Таврія"

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/673 ... gv-tavriya

С начало ноября начали появляться не утишительные сообщения из Запорожского направления. А если в СМИ появлются ежедневно сообщения про Роботино, то значит там действительно назревает сложная ситуация. Раша нужен г.Орехов - дорога логистики соодиняющая с Запорожьем.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:59

ого !

Зеленський дав союзникам 3 місяці на прийняття основних положень Плану перемоги, – AP.

Видання пише, що час пішов у кінці вересня.

https://apnews.com/article/ukraine-vict ... 3a7385c0c5
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:59

  ЛАД написав:
  Xenon написав:Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира :roll:

❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези

▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів).
...

Кто-то скажет, что плохой план?
Прекрасный.
Вот только его реализация от нас мало зависит.
Вот если бы его предложили США...

Это НЕ ПЛАН -- в самом прямом смысле: это то, что во всех комиксах уже фиг знает сколько лет обсмеивается (1 ..., 2 ..., 3 PROFIT).
Если он на полном серьезе с этим "планом" пол года/год носился - это клиника :oops:
_hunter
 
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  #<1 ... 10448104491045010451
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