Если Китай смог увеличить экспорт с 1 миллиона в 2020 году до 6 миллионов в 2024 году, что помешает Китаю поставлять 12 миллионов в год к 2028 году?
И что может помешать могущественному автомобильному блицкригу Китая разрушить 100-летнее автомобильное господство Запада?
Китай демпенгує ціни (по перше на ринку Китая)-ціль знищити конкурентів з Японії, Південої Кореї, Европи, США
Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мито до 25% на імпортні автомобілі з двигунами об'ємом понад 2,5 літра як відповідь на обмеження китайського автоекспорту в США і ЄС. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву Торгової палати Китаю при ЄС. Попередження про можливе підвищення тарифів пролунало напередодні оголошення результатів європейського розслідування щодо субсидій Китаю виробництва електромобілів. Рішення очікується на початку червня(2024), і вже за місяць ЄС може підвищити тарифи на китайські електромобілі. У середині травня США вже підвищили тарифи на низку китайських товарів, включно з електромобілями. Можливе підвищення тарифів Китаєм торкнеться європейських автовиробників, насамперед Mercedes-Benz та BMW, автокомпаній з США та японську Toyota. Більшість імпорту автомобілів до Китаю припадає на сегмент розкоші, де домінують машини з потужними двигунами. Торік Китай імпортував 250 000 таких автомобілів. В основному це авто Porsche, Audi, Range Rover, Mercedes та Lexus
Китай "прибрав" з ринку японські авто, всі марки окрім Toyota продаж упала на 40%-45%, Toyota ще якось тримається, але падіння продаж 15% в 2024 с кожним роком буде більшім. Немецький концент Фольксваген планує закрити заводи в Німеччині після обвалу продаж в Китаї на 20% (Китай це основний ринок продаж для німецьких виробників , США на другому позиції). Всі автовиробники Китая мають офіційний борг 6млрд дол (не офіційний може всі 30). Китай продає за 60-65к дол авто преміум класу , який BMW/Mercedes/Lexus намагаються продати за 110-115к дол. Десять років тому заможні китайці мріяли про німецькі авто (порш, мерс, бмв), сьогодні картина інша-китайці продають 3 річні німецькі преміум авто за ціну 30% від ціни покупки (для порівняння, в Німеччині 3річний мерс , який коштував 100-110к евро, продають за 60-65к евро, а в Китаї за 30-35 доларів), китайці продають німецькі авто і купують свої гібріди пятого покоління, чому так? тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)
Wolfgang Josef Egger is a German car designer who formerly served as a head designer for the European luxury car brands Alfa Romeo, Audi and Lamborghini, and currently as the head designer for Chinese electric vehicle manufacturer BYD Auto.
В Китае есть авто премиум класса полностью собственной разработки(кроме Красного Флага естественно, который и тот Лексус на 75%) и которые могут конкурироватьс баварской тройкой и американскими топами? Они свой полунедоджип Танк только сейчас допилили до уровня тайской Тойоты/Ниссана/Мазды и то проверить надо как он лет пять до ржавчины и лавинообразных поломок после гарантии и 100ККмиль проживёт не ползая по городу в пробке и как будет жить после с их качеством запчастей
С начало ноября начали появляться не утишительные сообщения из Запорожского направления. А если в СМИ появлются ежедневно сообщения про Роботино, то значит там действительно назревает сложная ситуация. Раша нужен г.Орехов - дорога логистики соодиняющая с Запорожьем.
Xenon написав:Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз. ▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів). ...
Кто-то скажет, что плохой план? Прекрасный. Вот только его реализация от нас мало зависит. Вот если бы его предложили США...
Это НЕ ПЛАН -- в самом прямом смысле: это то, что во всех комиксах уже фиг знает сколько лет обсмеивается (1 ..., 2 ..., 3 PROFIT). Если он на полном серьезе с этим "планом" пол года/год носился - это клиника
Четвертий пункт теж має таємний додаток, який передається лише певним партнерам. "В Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ", - сказав президент.
тобто спочатку нам розкурочать всю інфраструктуру, повбивають чи розженуть по еміграціям половину населення, а потім залишки ресурсів продадуть в рахунок боргу (який виник за право продовжувати війну)
вы забыли ещё и про газ Чёрного моря, который потихоньку качает Турция и вроде продаёт даже, смешивая с азербайджанским, в ЕС. С газом недра на территории 1991года оцениваются в 15трлн.уе. А поскольку конституция на паузе, а турбопатриоты слюной залили улицы, ведущие к военкоматам, вам оставили выбор или сдохнуть как М2560, видя морковку на горизонте кофея в Ялте, или сдёрнуть, и свою дольку, закреплённую типа!!! в конституции, шо на паузе, подарить детям Шурмы,Пинчука,Ахметки и прочих... А вас турбопатриоты будут потом попрекать что они с дивана все эти военные годы с кровью и потом защищали ваш хрущ в Ужгороде или новострой в Виннице, который только благодаря им вы купили, а не своим мозолям и мозгам.
Xenon написав:Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз. ▪️Другий – оборона (Нам потрібно нарощувати власне виробництво, а також збільшення допомоги від західних партнерів). ▪️Третій – «Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози з боку росії». ▪️Четвертий – економічний («Світ – завдяки економічній силі та тиску на росію: зокрема, обмеження цін на нафту та експорт»). ▪️П'ятий – «Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Людей, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки у Європі. Це гідна місія для наших героїв».
«Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року». Також у Плані перемоги є ще 3 секретні доповнення.
Кто-то скажет, что плохой план? Прекрасный.
Я скажу що це не план. Це хотєлки Зе. Ці хотєлки Зе вже озвучував сотні разів! Так як вони озвучувались сотні разів то виникає питання - навіщо проведене це "активное мироприятие" під назвою "план Зеленського"? Причому саме зараз.
Я думаю просто щоб зобразити бурну діяльність, щоб дальше тягнути час і т.д. Це Зе вміє робити. Нажаль в цей час гинуть люди, руйнуються міста.
Примат написав:Если я составляю план на ремонт квартиры, то я пишу какие материалы я покупаю за свои кровные, сколько стоят услуги по видах работ. Я не пишу кто мне должен что-то купить и сделать. Это же была бы дикость, если бы я написал Васе соседу сделать ремонт кухни, Пете комнаты .... Меня бы, наверное, в дурку с этим планом забрали.
А если вспомнить, что эти Вася с Петей когда-то уговорили вас "уничтожить" ваш склад со стройматериалами под письменное обещание в случае необходимости ремонта обеспечить вас как следует?
sashaqbl написав:----------------------------------- ЛАД Имея такого соседа и нерешённые вопросы с ним необходимо смотреть вперёд. И понимать, что вопросы когда-то надо решать и отношения хоть как-то нормализовать, а не радоваться мелким уколам в его адрес. Нельзя бесконечно дёргать за усы тигра, не имея за спиной слона. ----------------------------------- Неможливо вирішити всі питання з ТАКИМ сусідом. Щойно вирішиш одне(читай: підеш на поступки) - виникає інше. Здали Крим - виник Донбас. Здали б Донбас - був би Харків, Дніпро, Запоріжжя...
Грузія, Казахстан та інші вирішують
видимо там компетентные люди на соответствующих должностях
Грузия - неудачный пример. Там в 2008 было то же, что у нас. Только там получилось действительно СВО на 5 дней. В Казахстане после развала Союза антирусские настроения были очень сильны, значительно больше, чем у нас. Но они были внутри страны и никогда не выходили на уровень межгосударственных отношений. Назарбаев проводил многовекторную внешнюю политику. Как и Кучма, только векторов ещё больше - Россия, Китай, США и западный мир. У нас после Кучмы выбрали конфронтацию.
А чому ні? Можна пригрозити НАТО союзом з РФ. Чому ні? Фінляндія була в союзі з Гітлером а потім воювала з Гітлером. Фінляндія була в союзі з Британією а потім воювала з Британією(формально). І нічого.