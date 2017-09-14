prodigy написав:

Если Китай смог увеличить экспорт с 1 миллиона в 2020 году до 6 миллионов в 2024 году, что помешает Китаю поставлять 12 миллионов в год к 2028 году?



И что может помешать могущественному автомобильному блицкригу Китая разрушить 100-летнее автомобильное господство Запада?

Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мито до 25% на імпортні автомобілі з двигунами об'ємом понад 2,5 літра як відповідь на обмеження китайського автоекспорту в США і ЄС. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на заяву Торгової палати Китаю при ЄС.

Попередження про можливе підвищення тарифів пролунало напередодні оголошення результатів європейського розслідування щодо субсидій Китаю виробництва електромобілів. Рішення очікується на початку червня(2024), і вже за місяць ЄС може підвищити тарифи на китайські електромобілі.

У середині травня США вже підвищили тарифи на низку китайських товарів, включно з електромобілями.

Можливе підвищення тарифів Китаєм торкнеться європейських автовиробників, насамперед Mercedes-Benz та BMW, автокомпаній з США та японську Toyota.

Більшість імпорту автомобілів до Китаю припадає на сегмент розкоші, де домінують машини з потужними двигунами. Торік Китай імпортував 250 000 таких автомобілів. В основному це авто Porsche, Audi, Range Rover, Mercedes та Lexus

Wolfgang Josef Egger is a German car designer who formerly served as a head designer for the European luxury car brands Alfa Romeo, Audi and Lamborghini, and currently as the head designer for Chinese electric vehicle manufacturer BYD Auto.

Китай демпенгує ціни (по перше на ринку Китая)-ціль знищити конкурентів з Японії, Південої Кореї, Европи, СШАКитай "прибрав" з ринку японські авто, всі марки окрім Toyota продаж упала на 40%-45%,Toyota ще якось тримається, але падіння продаж 15% в 2024 с кожним роком буде більшім.Немецький концент Фольксваген планує закрити заводи в Німеччині після обвалу продаж в Китаї на 20% (Китай це основний ринок продаж для німецьких виробників , США на другому позиції).Всі автовиробники Китая мають офіційний борг 6млрд дол (не офіційний може всі 30). Китай продає за 60-65к дол авто преміум класу , який BMW/Mercedes/Lexus намагаються продати за 110-115к дол. Десять років тому заможні китайці мріяли про німецькі авто (порш, мерс, бмв), сьогодні картина інша-китайці продають 3 річні німецькі преміум авто за ціну 30% від ціни покупки (для порівняння, в Німеччині 3річний мерс , який коштував 100-110к евро, продають за 60-65к евро, а в Китаї за 30-35 доларів), китайці продають німецькі авто і купують свої гібріди пятого покоління, чому так? тому що технології в Китаї шагають попереду (раніши китайці робили копії з японських/німецьких авто, тобто займались плагіатом, сьогодні вони перекупили не тільки великі компанії , типу Volvo? а також купили мізки цих компаній (Wolfgang Josef Egger)