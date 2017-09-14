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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:34
Успіх написав:
Тож - тепер я знаю, що я вибрав собі ПРАВИЛЬНИЙ шлях!
Run Forest! Run!
Бо шось скінчиться раніше, або війна або везіння. Але за війну я вже не знаю
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Mimohod
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:34
fler написав: Примат написав:
Если я составляю план на ремонт квартиры, то я пишу какие материалы я покупаю за свои кровные, сколько стоят услуги по видах работ. Я не пишу кто мне должен что-то купить и сделать. Это же была бы дикость, если бы я написал Васе соседу сделать ремонт кухни, Пете комнаты .... Меня бы, наверное, в дурку с этим планом забрали.
А если вспомнить, что эти Вася с Петей когда-то уговорили вас "уничтожить" ваш склад со стройматериалами под письменное обещание в случае необходимости ремонта обеспечить вас как следует?
скажут дурачек какой-то
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Примат
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:37
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
а потом обьявим войну нато?
А чому ні? Можна пригрозити НАТО союзом з РФ. Чому ні?
Фінляндія була в союзі з Гітлером а потім воювала з Гітлером. Фінляндія була в союзі з Британією а потім воювала з Британією(формально). І нічого.
Потому, что есть небольшая опасность:
- я угадаю эту мелодию с одной ноты!
- угадывай
ну и про бурятов не забываем
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:37
Привет всем. Снова Флер без света в Нико. Жаль. Хотя может демографию поднимет.
Успих все так же - мечтает....
Будивельник - все тот же кулак, которого надо вместье с сыновьями раскулачить...
Интересные моменты я тут вычитал. Про революции 1900-х. Ну там где красно-белые, Ленин и церковитель Гапон движ двигали. Там же войны рядом... Почитайте, поглубже. Как образовалась белая армия из возвращавшихся с фронта вояк... Как Николай 2-й гонял на фронт, прям как Зеленский, для поддержания духу. Про правление того самого Николая второго... Как власть перешла от императора к буржуазии... Очень много интеерсного. особенно цифры. Цифры смертей в 1-ю мировую и во время рефолюций.
Поизучайте инфо примерно с годов отмены крепостного права(1861) и до 2-й мировой... Цифры ужасающие... Можно по-сравнивать со всякими Германия\Франциями. Но суть не только лишь в цифрах. Как империя превратилась в страну. Какими методами и способами. Кто был большевиками, что есть красная и белая армия, как происходили революции в те года. Информации много интересной, и очень много пересечений с нашим временем найдете.
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dimo_0n
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:42
dimo_0n написав:
Привет всем. Снова Флер без света в Нико. Жаль. Хотя может демографию поднимет.
Успих все так же - мечтает....
Будивельник - все тот же кулак, которого надо вместье с сыновьями раскулачить...
Интересные моменты я тут вычитал. Про революции 1900-х. Ну там где красно-белые, Ленин и церковитель Гапон движ двигали. Там же войны рядом... Почитайте, поглубже. Как образовалась белая армия из возвращавшихся с фронта вояк... Как Николай 2-й гонял на фронт, прям как Зеленский, для поддержания духу. Про правление того самого Николая второго... Как власть перешла от императора к буржуазии... Очень много интеерсного. особенно цифры. Цифры смертей в 1-ю мировую и во время рефолюций.
Поизучайте инфо примерно с годов отмены крепостного права(1861) и до 2-й мировой... Цифры ужасающие... Можно по-сравнивать со всякими Германия\Франциями. Но суть не только лишь в цифрах. Как империя превратилась в страну. Какими методами и способами. Кто был большевиками, что есть красная и белая армия, как происходили революции в те года. Информации много интересной, и очень много пересечений с нашим временем найдете.
пересечений много, але є ключова різниця: баби тоді рожали по 5-7 дітей зараз по 0-1.
Тоді вмирали і народжували. Зараз якщо вмирають/виїжджають їх місце - пусте.
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andrijk777
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:48
Wirująświatła написав:
Хто їх пустив в зал без змінного взуття та навіть не в бахілах?
Це вже "Гойда!" чи ще ні?
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Mimohod
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:52
Mimohod написав:
Хто їх пустив в зал без змінного взуття та навіть не в бахілах?
Це вже "Гойда!" чи ще ні?
Це війна за право на існування для нашої держави, за гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі – звернення Президента України в другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів
існування держави... гідність для народу... а ви про якісь бахіли
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:54
andrijk777 написав: ЛАД написав: Xenon написав:
Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
................
Кто-то скажет, что плохой план?
Прекрасный.
Я скажу що це не план.
Це хотєлки Зе. Ці хотєлки Зе вже озвучував сотні разів! Так як вони озвучувались сотні разів то виникає питання - навіщо проведене це "активное мироприятие" під назвою "план Зеленського"? Причому саме зараз.
Я думаю просто щоб зобразити бурну діяльність, щоб дальше тягнути час і т.д. Це Зе вміє робити. Нажаль в цей час гинуть люди, руйнуються міста.
Я называю это планом, потому что надеюсь, что в 3 додатках подробно расписано всё остальное - необходимое вооружение, предложения по размещению войск НАТО, экономический пакет и т.д.
Допускаю, что в него могут быть включены и предложения России.
План заключения перемирия/мира, как мне кажется, должен исходить не от Зеленского, а от Запада.
И ли вы хотели, чтобы Зеленский привёз на Запад план: "Мы согласны на рпв по сегодняшней линии фронта, из Курской области войска отводим, никаких гарантий от вас не требуем, никаких компенсаций за ущерб от РФ, конечно, тоже. Только уговорите Путина прекратить боевые действия".
Это вы назвали бы "планом"?
Или что вы там хотели увидеть?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:56
Xenon написав:
Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
Після цього пункту далі можна не читати. Фантастика відірвана від реального життя.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:57
ЛАД написав:
Или что вы там хотели увидеть?
1. Я устал, я ухожу.
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Примат
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