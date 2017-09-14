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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 14:59
Wirująświatła написав: prodigy написав:
4 роки слідкую за китайськіми авто (дівлюся різні канали на ютуб і читаю новини технологій в світі), просто в захваті який прогрес за останні 3 роки у китайців))
к китайскому авто я пока не готов (много нюансов, сервис-запчасти). В наших широтах лучше брать то авто которое знакомо мастерам. А китайские самокаты и смартфоны сяоми очень крутые. Юзаю 3 года претензий ноль а из пожеланий (по сяокату) только усилить некоторое узлы и снизить массу. По смартфону сяоми даже пожелений нет. ОС MUI не уступает IOS по скорости и неглючности.
пока оріентуюсь на бу Tesla (десь 2025/26 року), тобто купувати після перемоги у 2027р
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:05
ЛАД написав:
План заключения перемирия/мира, как мне кажется, должен исходить не от Зеленского, а от Запада.
Цілком згідний. Нажаль у Заходу немає плану(зараз). Та й якщо б і був немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати. Я надіюсь що це зробить Трамп.
ЛАД написав:
И ли вы хотели, чтобы Зеленский привёз на Запад план: "Мы согласны на рпв по сегодняшней линии фронта, из Курской области войска отводим, никаких гарантий от вас не требуем, никаких компенсаций за ущерб от РФ, конечно, тоже. Только уговорите Путина прекратить боевые действия".
Так, якщо іншого варіанту немає. Я не Зе, я не маю повної інформації по сьогоднішній розстановці сил/можливостей сторін. Я також не Зе, я не хочу продовжувати займати посаду президента ціною смерті людей/руйнувань міст.
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andrijk777
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:07
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Кто-то скажет, что плохой план?
Прекрасный.
Я скажу що це не план.
Це хотєлки Зе. Ці хотєлки Зе вже озвучував сотні разів! Так як вони озвучувались сотні разів то виникає питання - навіщо проведене це "активное мироприятие" під назвою "план Зеленського"? Причому саме зараз.
Я думаю просто щоб зобразити бурну діяльність, щоб дальше тягнути час і т.д. Це Зе вміє робити. Нажаль в цей час гинуть люди, руйнуються міста.
Я называю это планом, потому что надеюсь, что в 3 додатках подробно расписано всё остальное - необходимое вооружение, предложения по размещению войск НАТО, экономический пакет и т.д.
Допускаю, что в него могут быть включены и предложения России.
План заключения перемирия/мира, как мне кажется, должен исходить не от Зеленского, а от Запада.
И ли вы хотели, чтобы Зеленский привёз на Запад план: "Мы согласны на рпв по сегодняшней линии фронта, из Курской области войска отводим, никаких гарантий от вас не требуем, никаких компенсаций за ущерб от РФ, конечно, тоже. Только уговорите Путина прекратить боевые действия".
Это вы назвали бы "планом"?
Или что вы там хотели увидеть?
>>> План заключения перемирия/мира, как мне кажется, должен исходить не от Зеленского, а от Запада.
Так в этом и вопрос: если тот Западный План есть - зачем эта писулька. Если нету - тем более зачем.
>>> Или что вы там хотели увидеть?
Что угодно, что соответствует определению "план" (из словарика).
Так-то и из одного пункта план можно было представить: 1. Потужно Пэрэмагаем супостата
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:07
dimo_0n написав:
...
Интересные моменты я тут вычитал
все понятно остался один вопрос, "тут" это где?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:10
BeneFuckTor написав: prodigy написав: Бетон написав:
Жена у меня финансист. За месяц жизни в варшаве цены сравнила точно. Молоко, мясо, сосиски и прочее у нас дороже. Общий чек за месяц у нас больше.
Я ей верю
для прикладу (умовно)-продукти в Україні 150евро на людину на місяць, в Бельгії(Нідкрландах) 200 евро, комуналка у нас взимку 90евро, в Більгії -600евро. Зарплатня у нас в Києві середня 600 евро(после налога 470евро), зарплатня в Бельгії 4200 евро (після налогів 2800 евро), так де умови життя краще?
Якщо у нас 5-6% населення -це чиновники/депутути/судді/кримінальні люди мають статки 10-15к евро в місяць і вони не платят налоги -то їм краще тут ловити рибку в камутній воді))
Холівр, 100й раз по колу.Бетон тут правий. Їжа є дешевшою, мле може бути і дорожчою звичайно. Беремо дешевий сир в бедроніці, він з молока, дешевий сир в атб НЕ з молока. Ще, хліб можна купити дешевше в ларьку, кукурудзу — в АТБ, а рибу — в "Кошику". Кола в "Аба" коштує вдвічі дешевше, а ось сосиски 'з мясом' — дорожчі вдвічі. Можна порівняти ціни на сайтах онлайн.
Що стосується інших товарів, це легко перевірити. Дайте дружині 2 тисячі доларів і відправте її на новорічні закупи. Не будете потім писати, що це було погане рішення! Ви здивуєтеся, що, наприклад, у Польщі шкіряне взуття можна купити за 200 злотих, а в Україні шкіряного взагалі на базарі не знайти, а в "Євротопі" ціна буде навіть не 400.
Хоча це знову приклад із мамою, а молоде покоління може і в інтернеті знаходити вигідні пропозиції. Я, особисто, теж не старий, але не уявляю, як можна замовляти взуття чи одяг без примірки. Добре, що в Польщі можна легко повернути товар (пошта доставляє за 1 день) або здати його в будь-який магазин. А ось як замовити з Києва/Одеси і повернути без "гіморою" на 2 тижні, хз.
Доречі, я не писав, що у Франції продукти дешевше, а тільки що ПДВ в 3 раза нижчій. Але молоко там незрівнянно смачніше. Навіть смачніше ніж у Нідерландах
я за 40 років життя, тільки в общазі дививися на ціни на продукти.
Зараз все купую по акції, тому що маленький пакет мінімум 1500..2000 грн. Дійшло до того що харчування основна стаття витрат.
Я далеко не бідний, але навіть мені дуже дорого.
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 16 жов, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:11
Примат написав: ЛАД написав:
Или что вы там хотели увидеть?
1. Я устал, я ухожу.
Это что-то изменит для Украины?
Новый Президент на белом коне с шашкой наголо поведёт воодушевлённые войска на решительный штурм, опрокинет врага и через 3 дня парад на Красной площади?
Или Путин скажет: "Раз у вас новый президент, я удовлетворён, вывожу войска и обещаю вечный мир. Может быть, даже компенсирую вам потери от войны."?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:11
_Mykola_ написав: Xenon написав:
Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
Після цього пункту далі можна не читати. Фантастика відірвана від реального життя.
громадянин зеленський написав план на рівні реферата учня четвертого класу.
Такий самий план можна було оприлюднити 2,5 роки тому: візьміть нас у нато, дайте грошей, дайте зброї. Як можна було таку лабуду піарити пів року - не зрозуміло.
Вважаю, партнерам, а головне,- українцям було б цікавіше читати пункти про побудування власного виробництва зброї з тих мільярдів, що заливають в Україну щомісячно, про утворення спільного з опозицією та найманими дійсно фахівцями-менеджерами тимчасового уряду, термінового реформування таможні і системми зборів загалом, адекватного плану по мобілізації (та ДМБ)- рівного для усих, як записано в поставленній на паузу.
Тепер у всьому можна звинуватити партнерів - вони не схотіли і не допомогли, не схвалили потужний план.
Вкотре висловлюю думку: зе-влада готує населення до капітуляції та поступок. Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:13
ЛАД написав: Примат написав: ЛАД написав:
Или что вы там хотели увидеть?
1. Я устал, я ухожу.
Это что-то изменит для Украины?
Новый Президент на белом коне с шашкой наголо поведёт воодушевлённые войска на решительный штурм, опрокинет врага и через 3 дня парад на Красной площади?
Или Путин скажет: "Раз у вас новый президент, я удовлетворён, вывожу войска и обещаю вечный мир. Может быть, даже компенсирую вам потери от войны."?
Дєд, нє тупі.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:13
andrijk777 написав:
Я скажу що це не план.
Це хотєлки Зе. Ці хотєлки Зе вже озвучував сотні разів!
який план ви сподівались почути?
1. Україна ставить на паузу більшість соціальних аспектів (включно з висшою освітою, там паче асперантура, докторнатура), 90% вишів (окрім військових, медичних)
2. Припиняємо "ремонт" стадіонів, кінотеатрів, будівництво доріг-на 1-1,5роки
3. Всі зекономлені кошти на виробництво зброї на українських заводах.
4. Мобілізація 200-250к до лав ЗСУ, однаразові виплати всім мобілізованим 500к грн.
5. Після 2 місяців якісного навчання з 250к двісті тисяч на доукомплектації існуючих бригад (більшість яких сьогодні має 40% від штату)
а далі йдуть пукти з вимогами по обсягу і номіналу зброї до партнерів (до США, країн ЕС)
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:15
Але є і таємні пункти у потужного плану. Це дає надію. Плєбсу, звісно, знати про них не потрібно. Г-дуючий Лєнкє вночі під ковдрою почитає
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