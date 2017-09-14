|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:15
ЛАД написав:
Всё, что вы перечислили, возникло в 2014 практически одновременно. Ещё была и Одесса.
Но везде, кроме Донбасса, это удалось остановить. И с тех пор эти вопросы не поднимались вновь.
Та невже. Вам прізвище Мєшков щось говорить? А як на рахунок поділу Чорноморського флоту. А про такий собі острів Тузла не чули?
Вище ви ж писали про газ. Звісно, все це виникло одномоментно в 2014 році...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2000
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:16
ЛАД написав: Примат написав: ЛАД написав:
Или что вы там хотели увидеть?
1. Я устал, я ухожу.
Это что-то изменит для Украины?
Да.
Изменится всё
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3647
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:18
dimo_0n написав:
Привет всем. Снова Флер без света в Нико. Жаль.
Прошу не видавати бажане за дійсне. Світло вимкнули десь вночі, а о 9 ранку вже вмикнули і досі не вимикали. В інших районах міста плюс-мінус так само. До чого тут "снова"? У нас всі райони, крім одного (який найближче до ЛБЗ), давно стабільно зі світлом.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5307
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:19
Xenon написав:
Всі вже оцінили надпотужний "План Перемоги" від главКомандира
********❗️Зеленський виступив в Раді і представив план перемоги, основні тези
:
▪️Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.
*********
Після цього пункту далі можна не читати. Фантастика відірвана від реального життя.
*******
громадянин зеленський написав план на рівні реферата учня четвертого класу.
Такий самий план можна було оприлюднити 2,5 роки тому: візьміть нас у нато, дайте грошей, дайте зброї. Як можна було таку лабуду піарити пів року - не зрозуміло.
Громадянин Ze, чомусь замість проходження ВЛК виступає на концерті 95 кварталу в верхновній раді.
План це: строки, План дій, ресурси.
Що він несе?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3647
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:23
prodigy написав: andrijk777 написав:
Я скажу що це не план.
Це хотєлки Зе. Ці хотєлки Зе вже озвучував сотні разів!
який план ви сподівались почути?
1. Україна ставить на паузу більшість соціальних аспектів (включно з висшою освітою, там паче асперантура, докторнатура), 90% вишів (окрім військових, медичних)
2. Припиняємо "ремонт" стадіонів, кінотеатрів, будівництво доріг-на 1-1,5роки
3. Всі зекономлені кошти на виробництво зброї на українських заводах.
4. Мобілізація 200-250к до лав ЗСУ, однаразові виплати всім мобілізованим 500к грн.
5. Після 2 місяців якісного навчання з 250к двісті тисяч на доукомплектації існуючих бригад (більшість яких сьогодні має 40% від штату)
а далі йдуть пукти з вимогами по обсягу і номіналу зброї до партнерів (до США, країн ЕС)
Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит.
"Офіс простих рішень та результатів" это не та структура, которая может чем-то помочь.
Я вот всегда замечал в своей жизни, что тупые, которые не разбираются в предметной области смело идут на руководящие должности, так как не осознают глубину задач, проблем, уровня необходимых знаний, а люди компетентные не идут на повышения, так как понимают, насколько это сложно, и они боятся, что не справятся и тем самым кого-то могут подставить.
Тут ситуация один в один.
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 589
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:25
Wirująświatła написав: Xenon написав:
ого !
а потом обьявим войну нато?
підірвемо Рівненську АЕС коли буде дути західний вітер. так їм і треба, буржуям
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1812
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:26
Бетон написав: ЛАД написав: Примат написав:
1. Я устал, я ухожу.
Это что-то изменит для Украины?
Да.
Изменится всё
"Це ж вже було"
В 2019 году была концепция, абы кто, лишь бы не Порошенко
Насмеялись ?
Теперь снова святая вера, что если уйдёт Зеленский, то война прекратится
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10458
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:29
А мені сподобалося, тим більш з дедлайном в 3 місяці
разом з чутками про мобілізацію 18+, та ревізіею заброньованих, та 1.5 млн корейських "добровольців"
це якраз до переходу ідеологічних рейок на рпв\лбз до кінця 2024
і фактичної імплементаціє до літа 2025
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2189
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:29
Letusrock написав:
підірвемо Рівненську АЕС коли буде дути західний вітер. так їм і треба, буржуям
шантаж теж має право на життя: раз партнери відвернулися, підриваємо всі АЕС та даємо калідор московитам до європи. Нехай теж гімна мерзлого взимку поїдять
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:37
andrijk777 написав: ЛАД написав:
План заключения перемирия/мира, как мне кажется, должен исходить не от Зеленского, а от Запада.
Цілком згідний. Нажаль у Заходу немає плану(зараз). Та й якщо б і був немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати. Я надіюсь що це зробить Трамп.
Думаю, у них не "немає рішучості переконати(змусити) Зе його виконати", а они не знают, как заставить Путина принять план на более-менее приемлемых для Украины условиях.
ЛАД написав:
И ли вы хотели, чтобы Зеленский привёз на Запад план: "Мы согласны на рпв по сегодняшней линии фронта, из Курской области войска отводим, никаких гарантий от вас не требуем, никаких компенсаций за ущерб от РФ, конечно, тоже. Только уговорите Путина прекратить боевые действия".
Так, якщо іншого варіанту немає. Я не Зе, я не маю повної інформації по сьогоднішній розстановці сил/можливостей сторін. Я також не Зе, я не хочу продовжувати займати посаду президента ціною смерті людей/руйнувань міст.
Так прямо он сказать не может. Если он так скажет, то Путин безусловно потребует 4 области и неизвестно, что ещё.
И Зе не занимает "посаду президента ціною смерті людей/руйнувань міст". Это цена за то, что агрессор сегодня всё еще пытается захватить сёла и городки на Донбассе, а не стоит в предгорьях Карпат или хотя бы на левом берегу Днепра.
Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30840
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|71206
|
|
|1493
|237631
|
|
|6076
|856250
|
|