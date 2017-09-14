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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10453104541045510456>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:38

  Примат написав:
  ЛАД написав:Или что вы там хотели увидеть?

1. Я устал, я ухожу.

2. Знімаємо бронь з усіх чиновників та силовиків. Починаючи з 1 грудня ви побачите в наших коридорах тільки жінок та одноногих інвалідів
3. ніч довгих ножей воєнкомам, головам мсеків, "расхитителям" з МО та прочім єрмакам
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Думаю пора с рашей договариваться про корридор в сторону Запада.
Нахрена нам удерживать пуйло у своих границ и за всех беспокоиться. Пусть проходит с миром мимо нас к границам Запада и там воюет с НАТО. А мы будем принимать беженцев и обещать оружие - и пуйлу и западу.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:39

  Wirująświatła написав:
  dimo_0n написав:...

Интересные моменты я тут вычитал
все понятно остался один вопрос, "тут" это где?

Присоединяюсь к вопросу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:42

  Игорь Алексеевич написав:Думаю пора с рашей договариваться про корридор в сторону Запада.
Нахрена нам удерживать пуйло у своих границ и за всех беспокоиться. Пусть проходит с миром мимо нас к границам Запада и там воюет с НАТО. А мы будем принимать беженцев и обещать оружие - и пуйлу и западу.

У него есть общие границы з западом. Со странами нато.
Эти страны ему не нужны.
С Финляндией страной нато почти 1300 километров границы. И что?
С Латвией, Эстонией.
Да у росии границы с западом столько же сколько с Украиной
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 16 жов, 2024 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:46

  Игорь Алексеевич написав:Думаю пора с рашей договариваться про корридор в сторону Запада.
Нахрена нам удерживать пуйло у своих границ и за всех беспокоиться. Пусть проходит с миром мимо нас к границам Запада и там воюет с НАТО. А мы будем принимать беженцев и обещать оружие - и пуйлу и западу.

Коридор можна організувати через РБ.
Цікаво якби розвинулись події якщо б в 2020 білоруси дотисли лукашенка і путін би начав не з нас, а з "Мінськ за три дня".
Чи зрозумів би наш народ що наступні ми без варіантів, і чи готувався б по серйозному, або навпаки - массово переїзжали на Західну чи в ЄС
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:47

  whois2010 написав:.......... Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.

Это не так?
В действительности "партнёры" вооружают нас до зубов, оружие уже девать некуда, а около каждого миномёта/орудия штабеля снарядов на год вперёд, у ТЦК стоят толпы людей и выламывают двери: "Запишите нас в армию скорее", женщины отдали все золотые украшения: "Купите больше дронов, а то Успиху воевать нечем"?
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:47

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:ого !

Зеленський дав союзникам 3 місяці на прийняття основних положень Плану перемоги, – AP.
Видання пише, що час пішов у кінці вересня.
https://apnews.com/article/ukraine-vict ... 3a7385c0c5
а потом обьявим войну нато?

Всё проще. Мир с РФ на компромисных условиях и начало проекта СССР 2.0, или росс. империи 2.0 или что там в итоге за мутант получится.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 16 жов, 2024 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:У него есть общие границы з западом. Со странами нато.
Эти страны ему не нужны.
С Финляндией страной нато почти 1300 километров границы. И что?
С Латвией, Эстонией.
Да у росии границы с западом столько же сколько с Украиной

через РБ на Польшу, розібратись з "польськими найомниками, прихвостнями британських імперіалістів"
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:48

  whois2010 написав:
  Mimohod написав:Хто їх пустив в зал без змінного взуття та навіть не в бахілах?
Це вже "Гойда!" чи ще ні?


Це війна за право на існування для нашої держави, за гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі – звернення Президента України в другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів


існування держави... гідність для народу... а ви про якісь бахіли


Та ясно шо "не на часі". Але помріяти трошки про державу де люди поважають правила і один одного ще трошки можна. На півшишечки
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:49

  Letusrock написав:Коридор можна організувати через РБ.
Цікаво якби розвинулись події якщо б в 2020 білоруси дотисли лукашенка і путін би начав не з нас, а з "Мінськ за три дня".
Чи зрозумів би наш народ що наступні ми без варіантів, і чи готувався б по серйозному, або навпаки - массово переїзжали на Західну чи в ЄС

99,9% нічого не робили б. Всі бачили приклад Молдови, Грузії, того, що московити робили у Сирії, рік чи пів року скупчення сотень тисяч військових росії на на шому кордоні перед лютим 2022. Ніхто (майже) нікуди не тікав, нічого від влади не вимагав, не готувався.
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