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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:38
Примат написав: ЛАД написав:
Или что вы там хотели увидеть?
1. Я устал, я ухожу.
2. Знімаємо бронь з усіх чиновників та силовиків. Починаючи з 1 грудня ви побачите в наших коридорах тільки жінок та одноногих інвалідів
3. ніч довгих ножей воєнкомам, головам мсеків, "расхитителям" з МО та прочім єрмакам
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Letusrock
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:39
Думаю пора с рашей договариваться про корридор в сторону Запада.
Нахрена нам удерживать пуйло у своих границ и за всех беспокоиться. Пусть проходит с миром мимо нас к границам Запада и там воюет с НАТО. А мы будем принимать беженцев и обещать оружие - и пуйлу и западу.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:39
Wirująświatła написав: dimo_0n написав:
...
Интересные моменты я тут вычитал
все понятно остался один вопрос, "тут" это где?
Присоединяюсь к вопросу.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:42
Игорь Алексеевич написав:
Думаю пора с рашей договариваться про корридор в сторону Запада.
Нахрена нам удерживать пуйло у своих границ и за всех беспокоиться. Пусть проходит с миром мимо нас к границам Запада и там воюет с НАТО. А мы будем принимать беженцев и обещать оружие - и пуйлу и западу.
У него есть общие границы з западом. Со странами нато.
Эти страны ему не нужны.
С Финляндией страной нато почти 1300 километров границы. И что?
С Латвией, Эстонией.
Да у росии границы с западом столько же сколько с Украиной
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 16 жов, 2024 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:46
Игорь Алексеевич написав:
Думаю пора с рашей договариваться про корридор в сторону Запада.
Нахрена нам удерживать пуйло у своих границ и за всех беспокоиться. Пусть проходит с миром мимо нас к границам Запада и там воюет с НАТО. А мы будем принимать беженцев и обещать оружие - и пуйлу и западу.
Коридор можна організувати через РБ.
Цікаво якби розвинулись події якщо б в 2020 білоруси дотисли лукашенка і путін би начав не з нас, а з "Мінськ за три дня".
Чи зрозумів би наш народ що наступні ми без варіантів, і чи готувався б по серйозному, або навпаки - массово переїзжали на Західну чи в ЄС
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:47
whois2010 написав:
.......... Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.
Это не так?
В действительности "партнёры" вооружают нас до зубов, оружие уже девать некуда, а около каждого миномёта/орудия штабеля снарядов на год вперёд, у ТЦК стоят толпы людей и выламывают двери: "Запишите нас в армию скорее", женщины отдали все золотые украшения: "Купите больше дронов, а то Успиху воевать нечем"?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:47
Wirująświatła написав: Xenon написав:
ого !
а потом обьявим войну нато?
Всё проще. Мир с РФ на компромисных условиях и начало проекта СССР 2.0, или росс. империи 2.0 или что там в итоге за мутант получится.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Сер 16 жов, 2024 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:47
Бетон написав:
У него есть общие границы з западом. Со странами нато.
Эти страны ему не нужны.
С Финляндией страной нато почти 1300 километров границы. И что?
С Латвией, Эстонией.
Да у росии границы с западом столько же сколько с Украиной
через РБ на Польшу, розібратись з "польськими найомниками, прихвостнями британських імперіалістів"
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:48
whois2010 написав: Mimohod написав:
Хто їх пустив в зал без змінного взуття та навіть не в бахілах?
Це вже "Гойда!" чи ще ні?
Це війна за право на існування для нашої держави, за гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі – звернення Президента України в другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів
існування держави... гідність для народу... а ви про якісь бахіли
Та ясно шо "не на часі". Але помріяти трошки про державу де люди поважають правила і один одного ще трошки можна. На півшишечки
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:49
Letusrock написав:
Коридор можна організувати через РБ.
Цікаво якби розвинулись події якщо б в 2020 білоруси дотисли лукашенка і путін би начав не з нас, а з "Мінськ за три дня".
Чи зрозумів би наш народ що наступні ми без варіантів, і чи готувався б по серйозному, або навпаки - массово переїзжали на Західну чи в ЄС
99,9% нічого не робили б. Всі бачили приклад Молдови, Грузії, того, що московити робили у Сирії, рік чи пів року скупчення сотень тисяч військових росії на на шому кордоні перед лютим 2022. Ніхто (майже) нікуди не тікав, нічого від влади не вимагав, не готувався.
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