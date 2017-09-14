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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:48
whois2010 написав: Mimohod написав:
Хто їх пустив в зал без змінного взуття та навіть не в бахілах?
Це вже "Гойда!" чи ще ні?
Це війна за право на існування для нашої держави, за гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі – звернення Президента України в другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів
існування держави... гідність для народу... а ви про якісь бахіли
Та ясно шо "не на часі". Але помріяти трошки про державу де люди поважають правила і один одного ще трошки можна. На півшишечки
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:49
Letusrock написав:
Коридор можна організувати через РБ.
Цікаво якби розвинулись події якщо б в 2020 білоруси дотисли лукашенка і путін би начав не з нас, а з "Мінськ за три дня".
Чи зрозумів би наш народ що наступні ми без варіантів, і чи готувався б по серйозному, або навпаки - массово переїзжали на Західну чи в ЄС
99,9% нічого не робили б. Всі бачили приклад Молдови, Грузії, того, що московити робили у Сирії, рік чи пів року скупчення сотень тисяч військових росії на на шому кордоні перед лютим 2022. Ніхто (майже) нікуди не тікав, нічого від влади не вимагав, не готувався.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:50
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Всё, что вы перечислили, возникло в 2014 практически одновременно. Ещё была и Одесса.
Но везде, кроме Донбасса, это удалось остановить. И с тех пор эти вопросы не поднимались вновь.
Та невже. Вам прізвище Мєшков щось говорить? А як на рахунок поділу Чорноморського флоту. А про такий собі острів Тузла не чули?
Вище ви ж писали про газ. Звісно, все це виникло одномоментно в 2014 році...
Не понял, к чему вы это.
Было много чего, но Тузла при Кучме не привела к войне.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:53
Судя по всему, план Зеленского не интересует Запад
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Xenon
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:54
ЛАД написав: whois2010 написав:
.......... Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.
Это не так?
В действительности "партнёры" вооружают нас до зубов, оружие уже девать некуда, а около каждого миномёта/орудия штабеля снарядов на год вперёд, у ТЦК стоят толпы людей и выламывают двери: "Запишите нас в армию скорее", женщины отдали все золотые украшения: "Купите больше дронов, а то Успиху воевать нечем"?
ми ходимо по колу. ви не втомилися? три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів? кошти дають постійно, мільярди.
толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації, за яку за законодавством відповідає безпосередньо Президент. Хто в нас президент?
А, забув. Народєц знов не той дістався нашему гаранту. З гнильцєю
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:54
Примат написав:
............
Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит.
............
Ваши предложения?
Хотя бы намётки?
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:58
ЛАД написав:
Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.
+++
Напевно, По виконував би підписані ним же ганебні Мінські угоди. І на цей час наша країна вже б отримала нову назву "Новоросія".
fox767676 написав:
А мені сподобалося, тим більш з дедлайном в 3 місяці
+++ цікаво, що пропонується у разі невиконання плану до дедлайну
Xenon написав:
Судя по всему, план Зеленского не интересует Запад
Або навпаки - партнери почали ворушитися в напрямку дипломатії, щоб той план можна було реалізувати.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:59
Мабуть будуть обговорювати в жовтні чи в листопаді брати Україну в НАТО, а також скільки мільярдів евро ще передати
Востаннє редагувалось Xenon
в Сер 16 жов, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:59
whois2010 написав: Letusrock написав:
підірвемо Рівненську АЕС коли буде дути західний вітер. так їм і треба, буржуям
шантаж теж має право на життя: раз партнери відвернулися, підриваємо всі АЕС та даємо калідор московитам до європи. Нехай теж гімна мерзлого взимку поїдять
Ещё один сторонник: "Так не доставайся же ты никому!"?
Украинцев предварительно куда? Или пусть помирают вместе с Украиной?
А московиты не такие дураки - по радиоактивным полям не пойдут.
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:59
ЛАД написав:
Не понял, к чему вы это.
Было много чего, но Тузла при Кучме не привела к войне.
Ви написали, що все почалося в 14. Але ж це БРЕХНЯ.
З початку 90-их Росія знаходила ті чи інші приводи для претензій до України.
І при комуністі Кравчуку. І при багатополярному Кучмі. Не кажучи вже про Ющенка. Навіть при "своєму" Януковичу.
Війна почалася в 2014 тому що на той час Україна стала достатньо слабкою, а РФ достатньо сильною.
І повномасштабне вторнення почалося в 2022, тому що хуйло був впевнений, що опору не буде.
Проблема не в тому, що Україна щось робила погано, а в тому, що ми не готувалися до опору.
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