5 листопада 2019 В Україні створили надзвукову ракету «Блискавку», яку неможливо збити. Ракета призначена для ураження кораблів і здатна розвивати швидкість до 2500 км/год. Конструктори «Блискавки» кажуть, що для установки ракети на літаки необхідно мінімальне технічне втручання. Творцями ракети виступили фахівці конструкторського бюро «Південне».
Українська «Блискавка» здатна розвивати швидкість до 2500 км/год. Інша українська ракета «Нептун» – дозвукова мало висотна протикорабельна ракета (ПКР), призначена для знищення суден водотоннажністю до 5 тисяч тонн і наземних цілей. Її розробило конструкторське бюро «Луч». Серійним випуском ракет цього типу буде займатися державне підприємство «ВІЗАР».
«Нептун» може застосовуватися з кораблів, авіації і наземних пускових установок. Гранична дальність стрільби ракети – 300 км, маса осколково-фугасної бойової частини – 150 кг, маршова швидкість польоту – 0,8-0,85 чисел Маха.
Нові далекобійні ракети можуть «змінити риторику переговорів», адже Київ, «озброївшись сотнею-двома таких ракет», зможе диктувати Москві свої умови. Крім того, завдяки силі зброї з радіусом ураження в 1,5 тисячі кілометрів Україна «зможе відстоювати свою позицію» щодо інтеграції в НАТО і Євросоюз.
Алеж всі пам'ятають: "Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги"
Може і не потрібно було б байдена вмовляти на враження цілей на московії
dimo_0n написав:Привет всем. Снова Флер без света в Нико. Жаль. Хотя может демографию поднимет.
Успих все так же - мечтает.... Будивельник - все тот же кулак, которого надо вместье с сыновьями раскулачить...
Интересные моменты я тут вычитал. Про революции 1900-х. Ну там где красно-белые, Ленин и церковитель Гапон движ двигали. Там же войны рядом... Почитайте, поглубже. Как образовалась белая армия из возвращавшихся с фронта вояк... Как Николай 2-й гонял на фронт, прям как Зеленский, для поддержания духу. Про правление того самого Николая второго... Как власть перешла от императора к буржуазии... Очень много интеерсного. особенно цифры. Цифры смертей в 1-ю мировую и во время рефолюций.
Поизучайте инфо примерно с годов отмены крепостного права(1861) и до 2-й мировой... Цифры ужасающие... Можно по-сравнивать со всякими Германия\Франциями. Но суть не только лишь в цифрах. Как империя превратилась в страну. Какими методами и способами. Кто был большевиками, что есть красная и белая армия, как происходили революции в те года. Информации много интересной, и очень много пересечений с нашим временем найдете.
пересечений много, але є ключова різниця: баби тоді рожали по 5-7 дітей зараз по 0-1. Тоді вмирали і народжували. Зараз якщо вмирають/виїжджають їх місце - пусте.
з 5-7 до половозрєлості доживало 1-2, а потім ще треба було ще поразмножацца, казкарі такі байкарі, демографічний вибух стався коли придумали всякі антибіотики масово, як і годувати більш-менш почали (ГМО фу-фу, однозначно як і бройлери на стимуляторах) та лампу Ілліча в кожен дім з радіво, а не жити по теорії Мальтуса
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2024 16:24, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів?
ти прикалуєшся або вдаєш з себе ідіота.
Виробництво є. Але воно ніколи не буде таким масштабним, як в Росії, бо ресурси різні. Більше того, навіть маючи гігантські радянські запаси, радянські заводи, Росія отримала снарядів від Північної Кореї більше, ніж Україна від партнерів за весь час. Додайте сюди іранські шахеди і ракети.
whois2010 написав:кошти дають постійно, мільярди
грошові кошти йдуть на утримання бюджетників і пенсіонерів. За ці гроші не дозволено купувати дрони, як сильно би не хотілося. Військова допомога, яка надходить безпосередньо в Україну, не дорівнює тим сотням мільярдів, які виділені всього, це значно менша частка.
whois2010 написав:толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації
добровольці закінчилися у 2022. Чому зараз там мають бути толпи? У нас немає 10-20-30 тис доларів, які треба заплатити, щоб людина пішла добровольцем, як на кацапії. Та і особисто ти, наприклад, підеш штурмовиком на передову навіть за 30 тис доларів? У нас у 4 рази менше населення, на секундочку. Війну "лоб в лоб" ми не потягнемо. Далі, про яку демобілізацію може йти мова, коли невідомо, що відбудеться на фронті завтра і які резерви доведеться задіяти?
Дійсно, у цій темі по колу задаються одні і ті самі тупі запитання, ті самі тупі дискусії.
Это что-то изменит для Украины? Новый Президент на белом коне с шашкой наголо поведёт воодушевлённые войска на решительный штурм, опрокинет врага и через 3 дня парад на Красной площади? Или Путин скажет: "Раз у вас новый президент, я удовлетворён, вывожу войска и обещаю вечный мир. Может быть, даже компенсирую вам потери от войны."?
Сакашвілі (дом-тюрма) на Іванашвілі, любов, дружба, жвачка, воссоєдінєніє-злука із розлученими тєріторіями