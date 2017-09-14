ЛАД написав:Всё, что вы перечислили, возникло в 2014 практически одновременно. Ещё была и Одесса. Но везде, кроме Донбасса, это удалось остановить. И с тех пор эти вопросы не поднимались вновь.
Та невже. Вам прізвище Мєшков щось говорить? А як на рахунок поділу Чорноморського флоту. А про такий собі острів Тузла не чули? Вище ви ж писали про газ. Звісно, все це виникло одномоментно в 2014 році...
Не понял, к чему вы это. Было много чего, но Тузла при Кучме не привела к войне.
whois2010 написав:.......... Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.
Это не так? В действительности "партнёры" вооружают нас до зубов, оружие уже девать некуда, а около каждого миномёта/орудия штабеля снарядов на год вперёд, у ТЦК стоят толпы людей и выламывают двери: "Запишите нас в армию скорее", женщины отдали все золотые украшения: "Купите больше дронов, а то Успиху воевать нечем"?
ми ходимо по колу. ви не втомилися? три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів? кошти дають постійно, мільярди. толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації, за яку за законодавством відповідає безпосередньо Президент. Хто в нас президент? А, забув. Народєц знов не той дістався нашему гаранту. З гнильцєю
ЛАД написав:Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.
+++ Напевно, По виконував би підписані ним же ганебні Мінські угоди. І на цей час наша країна вже б отримала нову назву "Новоросія".
fox767676 написав:А мені сподобалося, тим більш з дедлайном в 3 місяці
+++ цікаво, що пропонується у разі невиконання плану до дедлайну
Xenon написав:Судя по всему, план Зеленского не интересует Запад
ЛАД написав:Не понял, к чему вы это. Было много чего, но Тузла при Кучме не привела к войне.
Ви написали, що все почалося в 14. Але ж це БРЕХНЯ. З початку 90-их Росія знаходила ті чи інші приводи для претензій до України. І при комуністі Кравчуку. І при багатополярному Кучмі. Не кажучи вже про Ющенка. Навіть при "своєму" Януковичу. Війна почалася в 2014 тому що на той час Україна стала достатньо слабкою, а РФ достатньо сильною. І повномасштабне вторнення почалося в 2022, тому що хуйло був впевнений, що опору не буде. Проблема не в тому, що Україна щось робила погано, а в тому, що ми не готувалися до опору.
5 листопада 2019 В Україні створили надзвукову ракету «Блискавку», яку неможливо збити. Ракета призначена для ураження кораблів і здатна розвивати швидкість до 2500 км/год. Конструктори «Блискавки» кажуть, що для установки ракети на літаки необхідно мінімальне технічне втручання. Творцями ракети виступили фахівці конструкторського бюро «Південне».
Українська «Блискавка» здатна розвивати швидкість до 2500 км/год. Інша українська ракета «Нептун» – дозвукова мало висотна протикорабельна ракета (ПКР), призначена для знищення суден водотоннажністю до 5 тисяч тонн і наземних цілей. Її розробило конструкторське бюро «Луч». Серійним випуском ракет цього типу буде займатися державне підприємство «ВІЗАР».
«Нептун» може застосовуватися з кораблів, авіації і наземних пускових установок. Гранична дальність стрільби ракети – 300 км, маса осколково-фугасної бойової частини – 150 кг, маршова швидкість польоту – 0,8-0,85 чисел Маха.
Нові далекобійні ракети можуть «змінити риторику переговорів», адже Київ, «озброївшись сотнею-двома таких ракет», зможе диктувати Москві свої умови. Крім того, завдяки силі зброї з радіусом ураження в 1,5 тисячі кілометрів Україна «зможе відстоювати свою позицію» щодо інтеграції в НАТО і Євросоюз.
Алеж всі пам'ятають: "Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги"
Може і не потрібно було б байдена вмовляти на враження цілей на московії