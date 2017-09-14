RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1045310454104551045610457 ... 10461>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:50

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Всё, что вы перечислили, возникло в 2014 практически одновременно. Ещё была и Одесса.
Но везде, кроме Донбасса, это удалось остановить. И с тех пор эти вопросы не поднимались вновь.

Та невже. Вам прізвище Мєшков щось говорить? А як на рахунок поділу Чорноморського флоту. А про такий собі острів Тузла не чули?
Вище ви ж писали про газ. Звісно, все це виникло одномоментно в 2014 році...

Не понял, к чему вы это.
Было много чего, но Тузла при Кучме не привела к войне.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30845
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:53

Судя по всему, план Зеленского не интересует Запад

Шольц заявив про готовність обговорити з путіним врегулювання війни в Україні


https://rp-online.de/info/consent/
]Зображення
Xenon
 
Повідомлень: 4798
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:54

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:.......... Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.

Это не так?
В действительности "партнёры" вооружают нас до зубов, оружие уже девать некуда, а около каждого миномёта/орудия штабеля снарядов на год вперёд, у ТЦК стоят толпы людей и выламывают двери: "Запишите нас в армию скорее", женщины отдали все золотые украшения: "Купите больше дронов, а то Успиху воевать нечем"?

ми ходимо по колу. ви не втомилися? три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів? кошти дають постійно, мільярди.
толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації, за яку за законодавством відповідає безпосередньо Президент. Хто в нас президент?
А, забув. Народєц знов не той дістався нашему гаранту. З гнильцєю
whois2010
 
Повідомлень: 719
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:54

  Примат написав:............
Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит.
............

Ваши предложения?
Хотя бы намётки?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30845
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:58

  ЛАД написав:Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.

+++
Напевно, По виконував би підписані ним же ганебні Мінські угоди. І на цей час наша країна вже б отримала нову назву "Новоросія".

  fox767676 написав:А мені сподобалося, тим більш з дедлайном в 3 місяці

+++ цікаво, що пропонується у разі невиконання плану до дедлайну :roll:

  Xenon написав:Судя по всему, план Зеленского не интересует Запад
Шольц заявив про готовність обговорити з путіним врегулювання війни в Україні
 https://rp-online.de/info/consent/

Або навпаки - партнери почали ворушитися в напрямку дипломатії, щоб той план можна було реалізувати.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5309
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:59

Мабуть будуть обговорювати в жовтні чи в листопаді брати Україну в НАТО, а також скільки мільярдів евро ще передати

🇸🇰 Прем'єр-міністр Словаччини очікує, що війна в Україні завершиться найближчим часом

Він заявив, що завтра, на засіданні Європейської ради можуть з'явитися натяки, коли це може статися.


https://www.teraz.sk/slovensko/premier- ... lanok.html
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 16 жов, 2024 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 4798
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:59

  whois2010 написав:
  Letusrock написав:підірвемо Рівненську АЕС коли буде дути західний вітер. так їм і треба, буржуям :)

шантаж теж має право на життя: раз партнери відвернулися, підриваємо всі АЕС та даємо калідор московитам до європи. Нехай теж гімна мерзлого взимку поїдять

Ещё один сторонник: "Так не доставайся же ты никому!"?
Украинцев предварительно куда? Или пусть помирают вместе с Украиной?
А московиты не такие дураки - по радиоактивным полям не пойдут.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30845
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не понял, к чему вы это.
Было много чего, но Тузла при Кучме не привела к войне.

Ви написали, що все почалося в 14. Але ж це БРЕХНЯ.
З початку 90-их Росія знаходила ті чи інші приводи для претензій до України.
І при комуністі Кравчуку. І при багатополярному Кучмі. Не кажучи вже про Ющенка. Навіть при "своєму" Януковичу.
Війна почалася в 2014 тому що на той час Україна стала достатньо слабкою, а РФ достатньо сильною.
І повномасштабне вторнення почалося в 2022, тому що хуйло був впевнений, що опору не буде.
Проблема не в тому, що Україна щось робила погано, а в тому, що ми не готувалися до опору.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2003
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Напевно, По виконував би підписані ним же ганебні Мінські угоди. І на цей час наша країна вже б отримала нову назву "Новоросія".

Дурниця повна. Яким це пунктом мінських угод передбачено зміну назви України?
Letusrock
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новини за часів царювання короля Джуліана:


І ось цікаве:
5 листопада 2019
В Україні створили надзвукову ракету «Блискавку», яку неможливо збити. Ракета призначена для ураження кораблів і здатна розвивати швидкість до 2500 км/год. Конструктори «Блискавки» кажуть, що для установки ракети на літаки необхідно мінімальне технічне втручання. Творцями ракети виступили фахівці конструкторського бюро «Південне».

Українська «Блискавка» здатна розвивати швидкість до 2500 км/год.
Інша українська ракета «Нептун» – дозвукова мало висотна протикорабельна ракета (ПКР), призначена для знищення суден водотоннажністю до 5 тисяч тонн і наземних цілей. Її розробило конструкторське бюро «Луч». Серійним випуском ракет цього типу буде займатися державне підприємство «ВІЗАР».

«Нептун» може застосовуватися з кораблів, авіації і наземних пускових установок. Гранична дальність стрільби ракети – 300 км, маса осколково-фугасної бойової частини – 150 кг, маршова швидкість польоту – 0,8-0,85 чисел Маха.

Нові далекобійні ракети можуть «змінити риторику переговорів», адже Київ, «озброївшись сотнею-двома таких ракет», зможе диктувати Москві свої умови. Крім того, завдяки силі зброї з радіусом ураження в 1,5 тисячі кілометрів Україна «зможе відстоювати свою позицію» щодо інтеграції в НАТО і Євросоюз.

Алеж всі пам'ятають: "Зеленский: Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги"

Може і не потрібно було б байдена вмовляти на враження цілей на московії
whois2010
 
Повідомлень: 719
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1045310454104551045610457 ... 10461>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, flyman, Letusrock, pesikot, wild.tomcat, Wirująświatła, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71206
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 857762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5790)
16.10.2024 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.