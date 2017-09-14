Додано: Сер 16 жов, 2024 16:24

whois2010 написав: три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів? три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів?

whois2010 написав: кошти дають постійно, мільярди кошти дають постійно, мільярди

whois2010 написав: толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації

ти прикалуєшся або вдаєш з себе ідіота.Виробництво є. Але воно ніколи не буде таким масштабним, як в Росії, бо ресурси різні. Більше того, навіть маючи гігантські радянські запаси, радянські заводи, Росія отримала снарядів від Північної Кореї більше, ніж Україна від партнерів за весь час. Додайте сюди іранські шахеди і ракети.грошові кошти йдуть на утримання бюджетників і пенсіонерів. За ці гроші не дозволено купувати дрони, як сильно би не хотілося. Військова допомога, яка надходить безпосередньо в Україну, не дорівнює тим сотням мільярдів, які виділені всього, це значно менша частка.добровольці закінчилися у 2022. Чому зараз там мають бути толпи? У нас немає 10-20-30 тис доларів, які треба заплатити, щоб людина пішла добровольцем, як на кацапії. Та і особисто ти, наприклад, підеш штурмовиком на передову навіть за 30 тис доларів?У нас у 4 рази менше населення, на секундочку. Війну "лоб в лоб" ми не потягнемо.Далі, про яку демобілізацію може йти мова, коли невідомо, що відбудеться на фронті завтра і які резерви доведеться задіяти?Дійсно, у цій темі по колу задаються одні і ті самі тупі запитання, ті самі тупі дискусії.