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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:16
Xenon написав:
ого !
і що? можєм павтаріть (Берлін 45)?
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flyman
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:18
flyman написав: Xenon написав:
ого !
і що? можєм павтаріть (Берлін 45)?
включіл счьотчік лохам.
маю надію, що застрелиться як справжній офіцер
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:19
dimo_0n написав:
А зерно, как и земля в целом - ЕСу нафик не впало. Там своих фермеров за глаза и продукцию девать некуда.... А тут еще фермеров с УА дотируй... Ага, щаз.
Глупости же, с пахотными землями и зерновыми у ЕС всё очень плохо. По фруктам, овощам, мясу изобилие, но зерно и шроты украинские они активно закупают.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:21
alex_dvornichenko написав: dimo_0n написав:
А зерно, как и земля в целом - ЕСу нафик не впало. Там своих фермеров за глаза и продукцию девать некуда.... А тут еще фермеров с УА дотируй... Ага, щаз.
Глупости же, с пахотными землями и зерновыми у ЕС всё очень плохо. По фруктам, овощам, мясу изобилие, но зерно и шроты украинское они радносто покупают.
це поки є демпінг з боку укроаграріїв.
чи чого це поляки волають, що українське зерно беруть, а їхнє ні?
а ще є квоти на сільгосппродукцію для усіх учасників євроринку. з їдлом там проблем нема.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:22
alex_dvornichenko написав:
Глупости же, с пахотными землями и зерновыми у ЕС всё очень плохо.
да-да, плохо. Сколько ЕС экспортирует зерновых? Или правильный вопрос - зачем, если себе не хватает?? )))
Ну и на закуску:
Европейский союз
Основные экспортеры пшеницы из ЕС — это Франция, Румыния, Болгария, Германия, Польша
Экспорт в 2023—2024: 37 млн тонн
Прогноз на 2024—2025: 34,5 млн тонн
Основные направления: Китай, Алжир, Марокко, Египет
Да не может быть!
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Сер 16 жов, 2024 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:23
andrijk777 написав: dimo_0n написав:
Привет всем. Снова Флер без света в Нико. Жаль. Хотя может демографию поднимет.
Успих все так же - мечтает....
Будивельник - все тот же кулак, которого надо вместье с сыновьями раскулачить...
Интересные моменты я тут вычитал. Про революции 1900-х. Ну там где красно-белые, Ленин и церковитель Гапон движ двигали. Там же войны рядом... Почитайте, поглубже. Как образовалась белая армия из возвращавшихся с фронта вояк... Как Николай 2-й гонял на фронт, прям как Зеленский, для поддержания духу. Про правление того самого Николая второго... Как власть перешла от императора к буржуазии... Очень много интеерсного. особенно цифры. Цифры смертей в 1-ю мировую и во время рефолюций.
Поизучайте инфо примерно с годов отмены крепостного права(1861) и до 2-й мировой... Цифры ужасающие... Можно по-сравнивать со всякими Германия\Франциями. Но суть не только лишь в цифрах. Как империя превратилась в страну. Какими методами и способами. Кто был большевиками, что есть красная и белая армия, как происходили революции в те года. Информации много интересной, и очень много пересечений с нашим временем найдете.
пересечений много, але є ключова різниця: баби тоді рожали по 5-7 дітей зараз по 0-1.
Тоді вмирали і народжували. Зараз якщо вмирають/виїжджають їх місце - пусте.
з 5-7 до половозрєлості доживало 1-2, а потім ще треба було ще поразмножацца, казкарі такі байкарі, демографічний вибух стався коли придумали всякі антибіотики масово, як і годувати більш-менш почали (ГМО фу-фу, однозначно як і бройлери на стимуляторах) та лампу Ілліча в кожен дім з радіво, а не жити по теорії Мальтуса
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 16 жов, 2024 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:24
whois2010 написав:
три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів?
ти прикалуєшся або вдаєш з себе ідіота.
Виробництво є. Але воно ніколи не буде таким масштабним, як в Росії, бо ресурси різні. Більше того, навіть маючи гігантські радянські запаси, радянські заводи, Росія отримала снарядів від Північної Кореї більше, ніж Україна від партнерів за весь час. Додайте сюди іранські шахеди і ракети.
whois2010 написав:
кошти дають постійно, мільярди
грошові кошти йдуть на утримання бюджетників і пенсіонерів. За ці гроші не дозволено купувати дрони, як сильно би не хотілося. Військова допомога, яка надходить безпосередньо в Україну, не дорівнює тим сотням мільярдів, які виділені всього, це значно менша частка.
whois2010 написав:
толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації
добровольці закінчилися у 2022. Чому зараз там мають бути толпи? У нас немає 10-20-30 тис доларів, які треба заплатити, щоб людина пішла добровольцем, як на кацапії. Та і особисто ти, наприклад, підеш штурмовиком на передову навіть за 30 тис доларів?
У нас у 4 рази менше населення, на секундочку. Війну "лоб в лоб" ми не потягнемо.
Далі, про яку демобілізацію може йти мова, коли невідомо, що відбудеться на фронті завтра і які резерви доведеться задіяти?
Дійсно, у цій темі по колу задаються одні і ті самі тупі запитання, ті самі тупі дискусії.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:28
ЛАД написав: Примат написав: ЛАД написав:
Или что вы там хотели увидеть?
1. Я устал, я ухожу.
Это что-то изменит для Украины?
Новый Президент на белом коне с шашкой наголо поведёт воодушевлённые войска на решительный штурм, опрокинет врага и через 3 дня парад на Красной площади?
Или Путин скажет: "Раз у вас новый президент, я удовлетворён, вывожу войска и обещаю вечный мир. Может быть, даже компенсирую вам потери от войны."?
Сакашвілі (дом-тюрма) на Іванашвілі, любов, дружба, жвачка, воссоєдінєніє-злука із розлученими тєріторіями
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:31
whois2010 написав: _Mykola_ написав:
Після цього пункту далі можна не читати. Фантастика відірвана від реального життя.
громадянин зеленський написав план на рівні реферата учня четвертого класу.
Такий самий план можна було оприлюднити 2,5 роки тому: візьміть нас у нато, дайте грошей, дайте зброї. Як можна було таку лабуду піарити пів року - не зрозуміло.
Вважаю, партнерам, а головне,- українцям було б цікавіше читати пункти про побудування власного виробництва зброї з тих мільярдів, що заливають в Україну щомісячно, про утворення спільного з опозицією та найманими дійсно фахівцями-менеджерами тимчасового уряду, термінового реформування таможні і системми зборів загалом, адекватного плану по мобілізації (та ДМБ)- рівного для усих, як записано в поставленній на паузу.
Тепер у всьому можна звинуватити партнерів - вони не схотіли і не допомогли, не схвалили потужний план.
Вкотре висловлюю думку: зе-влада готує населення до капітуляції та поступок. Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.
Самим то куда в екзиль, до Валєри чи до Віті?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:33
ЛАД написав:
Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.
ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема?
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