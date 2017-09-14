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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1045410455104561045710458 ... 10461>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:16

  Xenon написав:ого !

Зеленський дав союзникам 3 місяці на прийняття основних положень Плану перемоги, – AP.

Видання пише, що час пішов у кінці вересня.

https://apnews.com/article/ukraine-vict ... 3a7385c0c5

і що? можєм павтаріть (Берлін 45)?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:18

  flyman написав:
  Xenon написав:ого !

Зеленський дав союзникам 3 місяці на прийняття основних положень Плану перемоги, – AP.

Видання пише, що час пішов у кінці вересня.

https://apnews.com/article/ukraine-vict ... 3a7385c0c5


і що? можєм павтаріть (Берлін 45)?


включіл счьотчік лохам.

маю надію, що застрелиться як справжній офіцер
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:19

  dimo_0n написав:А зерно, как и земля в целом - ЕСу нафик не впало. Там своих фермеров за глаза и продукцию девать некуда.... А тут еще фермеров с УА дотируй... Ага, щаз.

Глупости же, с пахотными землями и зерновыми у ЕС всё очень плохо. По фруктам, овощам, мясу изобилие, но зерно и шроты украинские они активно закупают.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:21

  alex_dvornichenko написав:
  dimo_0n написав:А зерно, как и земля в целом - ЕСу нафик не впало. Там своих фермеров за глаза и продукцию девать некуда.... А тут еще фермеров с УА дотируй... Ага, щаз.

Глупости же, с пахотными землями и зерновыми у ЕС всё очень плохо. По фруктам, овощам, мясу изобилие, но зерно и шроты украинское они радносто покупают.

це поки є демпінг з боку укроаграріїв.
чи чого це поляки волають, що українське зерно беруть, а їхнє ні?
а ще є квоти на сільгосппродукцію для усіх учасників євроринку. з їдлом там проблем нема.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Глупости же, с пахотными землями и зерновыми у ЕС всё очень плохо.

да-да, плохо. Сколько ЕС экспортирует зерновых? Или правильный вопрос - зачем, если себе не хватает?? )))

Ну и на закуску:
Европейский союз
Основные экспортеры пшеницы из ЕС — это Франция, Румыния, Болгария, Германия, Польша

Экспорт в 2023—2024: 37 млн тонн
Прогноз на 2024—2025: 34,5 млн тонн

Основные направления: Китай, Алжир, Марокко, Египет


Да не может быть!
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 16 жов, 2024 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:23

  andrijk777 написав:
  dimo_0n написав:Привет всем. Снова Флер без света в Нико. Жаль. Хотя может демографию поднимет.

Успих все так же - мечтает....
Будивельник - все тот же кулак, которого надо вместье с сыновьями раскулачить...

Интересные моменты я тут вычитал. Про революции 1900-х. Ну там где красно-белые, Ленин и церковитель Гапон движ двигали. Там же войны рядом... Почитайте, поглубже. Как образовалась белая армия из возвращавшихся с фронта вояк... Как Николай 2-й гонял на фронт, прям как Зеленский, для поддержания духу. Про правление того самого Николая второго... Как власть перешла от императора к буржуазии... Очень много интеерсного. особенно цифры. Цифры смертей в 1-ю мировую и во время рефолюций.

Поизучайте инфо примерно с годов отмены крепостного права(1861) и до 2-й мировой... Цифры ужасающие... Можно по-сравнивать со всякими Германия\Франциями. Но суть не только лишь в цифрах. Как империя превратилась в страну. Какими методами и способами. Кто был большевиками, что есть красная и белая армия, как происходили революции в те года. Информации много интересной, и очень много пересечений с нашим временем найдете.

пересечений много, але є ключова різниця: баби тоді рожали по 5-7 дітей зараз по 0-1.
Тоді вмирали і народжували. Зараз якщо вмирають/виїжджають їх місце - пусте.

з 5-7 до половозрєлості доживало 1-2, а потім ще треба було ще поразмножацца, казкарі такі байкарі, демографічний вибух стався коли придумали всякі антибіотики масово, як і годувати більш-менш почали (ГМО фу-фу, однозначно як і бройлери на стимуляторах) та лампу Ілліча в кожен дім з радіво, а не жити по теорії Мальтуса
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2024 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів?

ти прикалуєшся або вдаєш з себе ідіота.

Виробництво є. Але воно ніколи не буде таким масштабним, як в Росії, бо ресурси різні. Більше того, навіть маючи гігантські радянські запаси, радянські заводи, Росія отримала снарядів від Північної Кореї більше, ніж Україна від партнерів за весь час. Додайте сюди іранські шахеди і ракети.
  whois2010 написав:кошти дають постійно, мільярди

грошові кошти йдуть на утримання бюджетників і пенсіонерів. За ці гроші не дозволено купувати дрони, як сильно би не хотілося. Військова допомога, яка надходить безпосередньо в Україну, не дорівнює тим сотням мільярдів, які виділені всього, це значно менша частка.
  whois2010 написав:толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації
добровольці закінчилися у 2022. Чому зараз там мають бути толпи? У нас немає 10-20-30 тис доларів, які треба заплатити, щоб людина пішла добровольцем, як на кацапії. Та і особисто ти, наприклад, підеш штурмовиком на передову навіть за 30 тис доларів?
У нас у 4 рази менше населення, на секундочку. Війну "лоб в лоб" ми не потягнемо.
Далі, про яку демобілізацію може йти мова, коли невідомо, що відбудеться на фронті завтра і які резерви доведеться задіяти?

Дійсно, у цій темі по колу задаються одні і ті самі тупі запитання, ті самі тупі дискусії.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:28

  ЛАД написав:
  Примат написав:
  ЛАД написав:Или что вы там хотели увидеть?

1. Я устал, я ухожу.

Это что-то изменит для Украины?
Новый Президент на белом коне с шашкой наголо поведёт воодушевлённые войска на решительный штурм, опрокинет врага и через 3 дня парад на Красной площади?
Или Путин скажет: "Раз у вас новый президент, я удовлетворён, вывожу войска и обещаю вечный мир. Может быть, даже компенсирую вам потери от войны."?

Сакашвілі (дом-тюрма) на Іванашвілі, любов, дружба, жвачка, воссоєдінєніє-злука із розлученими тєріторіями
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:31

  whois2010 написав:
  _Mykola_ написав:Після цього пункту далі можна не читати. Фантастика відірвана від реального життя. :cry:

громадянин зеленський написав план на рівні реферата учня четвертого класу.
Такий самий план можна було оприлюднити 2,5 роки тому: візьміть нас у нато, дайте грошей, дайте зброї. Як можна було таку лабуду піарити пів року - не зрозуміло.
Вважаю, партнерам, а головне,- українцям було б цікавіше читати пункти про побудування власного виробництва зброї з тих мільярдів, що заливають в Україну щомісячно, про утворення спільного з опозицією та найманими дійсно фахівцями-менеджерами тимчасового уряду, термінового реформування таможні і системми зборів загалом, адекватного плану по мобілізації (та ДМБ)- рівного для усих, як записано в поставленній на паузу.

Тепер у всьому можна звинуватити партнерів - вони не схотіли і не допомогли, не схвалили потужний план.
Вкотре висловлюю думку: зе-влада готує населення до капітуляції та поступок. Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.

Самим то куда в екзиль, до Валєри чи до Віті?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:33

  ЛАД написав:Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.


ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема?
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