|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:34
Игорь Алексеевич написав:
Думаю пора с рашей договариваться про корридор в сторону Запада.
Нахрена нам удерживать пуйло у своих границ и за всех беспокоиться. Пусть проходит с миром мимо нас к границам Запада и там воюет с НАТО. А мы будем принимать беженцев и обещать оружие - и пуйлу и западу.
ІДІОТ
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4824
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4131 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:34
flyman написав: whois2010 написав: _Mykola_ написав:
Після цього пункту далі можна не читати. Фантастика відірвана від реального життя.
громадянин зеленський написав план на рівні реферата учня четвертого класу.
Такий самий план можна було оприлюднити 2,5 роки тому: візьміть нас у нато, дайте грошей, дайте зброї. Як можна було таку лабуду піарити пів року - не зрозуміло.
Вважаю, партнерам, а головне,- українцям було б цікавіше читати пункти про побудування власного виробництва зброї з тих мільярдів, що заливають в Україну щомісячно, про утворення спільного з опозицією та найманими дійсно фахівцями-менеджерами тимчасового уряду, термінового реформування таможні і системми зборів загалом, адекватного плану по мобілізації (та ДМБ)- рівного для усих, як записано в поставленній на паузу.
Тепер у всьому можна звинуватити партнерів - вони не схотіли і не допомогли, не схвалили потужний план.
Вкотре висловлюю думку: зе-влада готує населення до капітуляції та поступок. Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.
Самим то куда в екзиль, до Валєри чи до Віті?
А нашо йому тікати. Є класичне "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти".
Володя повернеться на утрєнікі, корпоративи, йолкі. Незабаром Новий рік.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 719
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:34
Примат написав:
Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит.
"Офіс простих рішень та результатів" это не та структура, которая может чем-то помочь.
Я вот всегда замечал в своей жизни, что тупые, которые не разбираются в предметной области смело идут на руководящие должности, так как не осознают глубину задач, проблем, уровня необходимых знаний, а люди компетентные не идут на повышения, так как понимают, насколько это сложно, и они боятся, что не справятся и тем самым кого-то могут подставить.
Тут ситуация один в один.
Даунінг Крюгера
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36847
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2795 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:37
Letusrock написав: Wirująświatła написав:
а потом обьявим войну нато?
підірвемо Рівненську АЕС коли буде дути західний вітер. так їм і треба, буржуям
На ревущих 40х інша ружа вітрів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36847
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2795 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:40
Letusrock написав: fler написав:
Напевно, По виконував би підписані ним же ганебні Мінські угоди. І на цей час наша країна вже б отримала нову назву "Новоросія".
Дурниця повна. Яким це пунктом мінських угод передбачено зміну назви України?
напевно дуже хотілося хоч якось обіс..ти пороха. тут тактика проста, якщо хтось виглядає не дуже, то щоб згладити те "не дуже", треба обгадити когось, гляди те "не дуже" вже не зовсім таке і погане.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1524
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:42
Жах , чітаю і не вірю своїм очам .
Один бажає АЄС підірвати , другий -віддамо все росії , і це серьозно обговорюється ...
Ви що на свіжому повітрі давно не були ?
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4824
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4131 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:43
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Не понял, к чему вы это.
Было много чего, но Тузла при Кучме не привела к войне.
Ви написали, що все почалося в 14. Але ж це БРЕХНЯ.
З початку 90-их Росія знаходила ті чи інші приводи для претензій до України.
І при комуністі Кравчуку. І при багатополярному Кучмі. Не кажучи вже про Ющенка. Навіть при "своєму" Януковичу.
Війна почалася в 2014 тому що на той час Україна стала достатньо слабкою, а РФ достатньо сильною.
І повномасштабне вторнення почалося в 2022, тому що хуйло був впевнений, що опору не буде.
Проблема не в тому, що Україна щось робила погано, а в тому, що ми не готувалися до опору.
Не перекручивайте.
Я написал: "Всё, что вы перечислили
", а не вообще всё.
И они находили, и мы.
О том, что мы ослабляли себя, разрушая (практически уничтожая) промышленность, я писал задолго до того, как вы зарегистрировались на форуме. Тогда и заслужил звание "совка" и "парторга". Именно этим.
Мы "не готувалися до опору". Согласен. Но могли ли? Не знаю.
Для этого нужно было многое, в т.ч. ограничить рост благосостояния народа (которое и так было не очень) и направить деньги на оборону. Как это делал Союз.
Была в советские времена песня:
Есть традиция добрая в комсомольской семье:
Раньше думай о Родине, а потом о себе.
Не буду обсуждать, правильно это или нет. Но у нас возвели на постамент предельный индивидуализм - думай о себе, о своих интересах (прежде всего, материальных), "обогащайся!", "кто небогатый, тот дурак или лентяй", всё остальное чепуха.
Такая пропаганда за 30 лет сработала.
РФ в этом отношении не особо отличается от нас. Но у них было преимущество - нефть и газ. Это дало им деньги на одновременное повышение благосостояния народа (относительное, но всё же) и укрепление и вооружение армии. Они не довели офицерский корпус до такого состояния, как у нас (тут и детройт, и хотаб писали о "доходах" офицеров).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30846
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:45
thenewepic написав:
Дійсно, у цій темі по колу задаються одні і ті самі тупі запитання, ті самі тупі дискусії.
Тому що тупі люди не розуміють відповіді на їх тупі запитання, тому задають їх знову і знову.
Погляньте на голосовалку. 42% вважають, що війна триватиме до 2027 і довше. Чи можуть вони пояснити, де Україна візьме людські ресурси для цього, якщо зараз комплектація на рівні 40%? Не треба фантазувати про мобілізацію 18-25 та жінок, бо на фінфорумі все ж таки треба хоч трохи вміти дивитися на крок уперед щодо наслідків.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5309
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:48
fler написав:
Погляньте на голосовалку. 42% вважають, що війна триватиме до 2027 і довше. Чи можуть вони пояснити, де Україна візьме людські ресурси для цього, якщо зараз комплектація на рівні 40%? Не треба фантазувати про мобілізацію 18-25 та жінок, бо на фінфорумі все ж таки треба хоч трохи вміти дивитися на крок уперед щодо наслідків.
У меня для вас плохие новости ))) И для вашего мужа.
холява написав:
Жах , чітаю і не вірю своїм очам .
Один бажає АЄС підірвати , другий -віддамо все росії , і це серьозно обговорюється ...
Ви що на свіжому повітрі давно не були ?
Пан холява, приветствую.
Рад слышать. Как там мозги? не заканчиваются? Не надоели?
А чем еще холопам заняться, пока все ждут Камалу? Нужно же версии, конспирологию, догадки помусолить. Все как обычно. Не переживай.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 518
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:52
fler написав: thenewepic написав:
Дійсно, у цій темі по колу задаються одні і ті самі тупі запитання, ті самі тупі дискусії.
Тому що тупі люди не розуміють відповіді на їх тупі запитання, тому задають їх знову і знову.
Погляньте на голосовалку. 42% вважають, що війна триватиме до 2027 і довше. Чи можуть вони пояснити, де Україна візьме людські ресурси для цього
, якщо зараз комплектація на рівні 40%? Не треба фантазувати про мобілізацію 18-25 та жінок, бо на фінфорумі все ж таки треба хоч трохи вміти дивитися на крок уперед щодо наслідків.
То, на что вы намекаете - в голосовалке не учитывается.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8517
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|71206
|
|
|1493
|237632
|
|
|6076
|857796
|
|