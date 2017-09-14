RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 104561045710458104591046010461>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:53

❗️ У ТЦК вважають, що рейди в публічних місцях сприяють підвищенню суспільної свідомості та мобілізації

А представниця Київського ТЦК заявила, що після таких заходів збільшилася явка

Зображення

https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... aky-reidam
Xenon
 
Повідомлень: 4799
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:54

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:.......... Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.

Это не так?
В действительности "партнёры" вооружают нас до зубов, оружие уже девать некуда, а около каждого миномёта/орудия штабеля снарядов на год вперёд, у ТЦК стоят толпы людей и выламывают двери: "Запишите нас в армию скорее", женщины отдали все золотые украшения: "Купите больше дронов, а то Успиху воевать нечем"?

ми ходимо по колу. ви не втомилися? три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів? кошти дають постійно, мільярди.
толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації, за яку за законодавством відповідає безпосередньо Президент. Хто в нас президент?
А, забув. Народєц знов не той дістався нашему гаранту. З гнильцєю

хтось возомнив себе Моісеєм водити 40 років до кородонів 91
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36847
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:55

  ЛАД написав:
  Примат написав:............
Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит.
............

Ваши предложения?
Хотя бы намётки?

Да уже ж прямо говорили: с таким "планом" про него вообще заявлять не нужно было. Да еще и с такой помпой Презентовать Народу. Вышло ровно как с Контрнаступленьищем :oops: - ну вообще на своих же ошибках не учится :|
_hunter
 
Повідомлень: 8517
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:56

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  Letusrock написав:підірвемо Рівненську АЕС колпои буде дути західний вітер. так їм і треба, буржуям :)

шантаж теж має право на життя: раз партнери відвернулися, підриваємо всі АЕС та даємо калідор московитам до європи. Нехай теж гімна мерзлого взимку поїдять

Ещё один сторонник: "Так не доставайся же ты никому!"?
Украинцев предварительно куда? Или пусть помирают вместе с Украиной?
А московиты не такие дураки - по радиоактивным полям не пойдут.

половина вашим, половина нашим, але рабів в ЄС рай не беруть
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36847
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:56

  холява написав:Жах , чітаю і не вірю своїм очам .

Один бажає АЄС підірвати , другий -віддамо все росії , і це серьозно обговорюється ...

Ви що на свіжому повітрі давно не були ?

ознайомте нас зі своїм планом перемоги. Тільки не як зеленський. Бо в нього не план перемоги, а виправдання майбутньої поразки - пояснення громадянам, чому не виходить отримати перемогу. В плані все чітко написано: винуваті західні партнери.
whois2010
 
Повідомлень: 719
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:58

Почему турбопатриоты не хвалят план своего патрона? Или не могут в себя прийти от восхищения
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25450
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:01

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Примат написав:.....
1. Я устал, я ухожу.

Это что-то изменит для Украины?
Новый Президент на белом коне с шашкой наголо поведёт воодушевлённые войска на решительный штурм, опрокинет врага и через 3 дня парад на Красной площади?
Или Путин скажет: "Раз у вас новый президент, я удовлетворён, вывожу войска и обещаю вечный мир. Может быть, даже компенсирую вам потери от войны."?

Сакашвілі (дом-тюрма) на Іванашвілі, любов, дружба, жвачка, воссоєдінєніє-злука із розлученими тєріторіями

Разница в том, что Грузия в 2008 "осталась при своих", Абхазии и Ю-Осетии как не было до того, так и нет. Но больше ничего не потеряла. Кстати, благодаря своевременному и достаточно решительному вмешательству Запада.
И не представляю себе, кто у нас мог бы сыграть роль Бидзины. Точнее, найти-то можно, но чтобы за него проголосовали...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30846
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:01

  fler написав:
  thenewepic написав:Дійсно, у цій темі по колу задаються одні і ті самі тупі запитання, ті самі тупі дискусії.

Тому що тупі люди не розуміють відповіді на їх тупі запитання, тому задають їх знову і знову.
Погляньте на голосовалку. 42% вважають, що війна триватиме до 2027 і довше. Чи можуть вони пояснити, де Україна візьме людські ресурси для цього, якщо зараз комплектація на рівні 40%? Не треба фантазувати про мобілізацію 18-25 та жінок, бо на фінфорумі все ж таки треба хоч трохи вміти дивитися на крок уперед щодо наслідків.

в бюджеті нетупих на 2024 було #докінцяліта
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36847
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:03

Новости как тцк пакуют или берут хабар уже обыденность

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25450
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:05

  Wirująświatła написав:

душевно в них там на фото: чай, варення, клєйоночка, корвалол.
карти, дєньгі, два ствола
whois2010
 
Повідомлень: 719
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 104561045710458104591046010461>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, flyman, Letusrock, pesikot, wild.tomcat, Wirująświatła, Xenon і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71206
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 857800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5790)
16.10.2024 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.