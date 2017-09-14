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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:53
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Xenon
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:54
whois2010 написав: ЛАД написав: whois2010 написав:
.......... Аргументи зе-влади: партнери відвернулися, нарід мобілізуватися та воювати не хоче, дєнєг нєт.
Это не так?
В действительности "партнёры" вооружают нас до зубов, оружие уже девать некуда, а около каждого миномёта/орудия штабеля снарядов на год вперёд, у ТЦК стоят толпы людей и выламывают двери: "Запишите нас в армию скорее", женщины отдали все золотые украшения: "Купите больше дронов, а то Успиху воевать нечем"?
ми ходимо по колу. ви не втомилися? три роки війни. де своє виробництво зброї/боєприпасів? кошти дають постійно, мільярди.
толп біля тцк нема, бо провалена програма мобілізації/демобілізації, за яку за законодавством відповідає безпосередньо Президент. Хто в нас президент?
А, забув. Народєц знов не той дістався нашему гаранту. З гнильцєю
хтось возомнив себе Моісеєм водити 40 років до кородонів 91
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flyman
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:55
ЛАД написав: Примат написав:
............
Такой же план как у президента, по сути, ни тот ни этот ничего не изменит.
............
Ваши предложения?
Хотя бы намётки?
Да уже ж прямо говорили: с таким "планом" про него вообще заявлять не нужно было. Да еще и с такой помпой Презентовать Народу. Вышло ровно как с Контрнаступленьищем
- ну вообще на своих же ошибках не учится
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:56
ЛАД написав: whois2010 написав: Letusrock написав:
підірвемо Рівненську АЕС колпои буде дути західний вітер. так їм і треба, буржуям
шантаж теж має право на життя: раз партнери відвернулися, підриваємо всі АЕС та даємо калідор московитам до європи. Нехай теж гімна мерзлого взимку поїдять
Ещё один сторонник: "Так не доставайся же ты никому!"?
Украинцев предварительно куда? Или пусть помирают вместе с Украиной?
А московиты не такие дураки - по радиоактивным полям не пойдут.
половина вашим, половина нашим, але рабів в
ЄС
рай не беруть
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 16 жов, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:56
холява написав:
Жах , чітаю і не вірю своїм очам .
Один бажає АЄС підірвати , другий -віддамо все росії , і це серьозно обговорюється ...
Ви що на свіжому повітрі давно не були ?
ознайомте нас зі своїм планом перемоги. Тільки не як зеленський. Бо в нього не план перемоги, а виправдання майбутньої поразки - пояснення громадянам, чому не виходить отримати перемогу. В плані все чітко написано: винуваті західні партнери.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:58
Почему турбопатриоты не хвалят план своего патрона? Или не могут в себя прийти от восхищения
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Wirująświatła
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:01
flyman написав: ЛАД написав: Примат написав:
.....
1. Я устал, я ухожу.
Это что-то изменит для Украины?
Новый Президент на белом коне с шашкой наголо поведёт воодушевлённые войска на решительный штурм, опрокинет врага и через 3 дня парад на Красной площади?
Или Путин скажет: "Раз у вас новый президент, я удовлетворён, вывожу войска и обещаю вечный мир. Может быть, даже компенсирую вам потери от войны."?
Сакашвілі (дом-тюрма) на Іванашвілі, любов, дружба, жвачка, воссоєдінєніє-злука із розлученими тєріторіями
Разница в том, что Грузия в 2008 "осталась при своих", Абхазии и Ю-Осетии как не было до того, так и нет. Но больше ничего не потеряла. Кстати, благодаря своевременному и достаточно решительному вмешательству Запада.
И не представляю себе, кто у нас мог бы сыграть роль Бидзины. Точнее, найти-то можно, но чтобы за него проголосовали...
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ЛАД
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:01
fler написав: thenewepic написав:
Дійсно, у цій темі по колу задаються одні і ті самі тупі запитання, ті самі тупі дискусії.
Тому що тупі люди не розуміють відповіді на їх тупі запитання, тому задають їх знову і знову.
Погляньте на голосовалку. 42% вважають, що війна триватиме до 2027 і довше. Чи можуть вони пояснити, де Україна візьме людські ресурси для цього, якщо зараз комплектація на рівні 40%? Не треба фантазувати про мобілізацію 18-25 та жінок, бо на фінфорумі все ж таки треба хоч трохи вміти дивитися на крок уперед щодо наслідків.
в бюджеті нетупих на 2024 було #докінцяліта
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flyman
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:03
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:05
Wirująświatła написав:
душевно в них там на фото: чай, варення, клєйоночка, корвалол.
карти, дєньгі, два ствола
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