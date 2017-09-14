Додано: Сер 16 жов, 2024 17:17

wild.tomcat написав: ЛАД написав: Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета. Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.



ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема? ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема?

Отличие небольшое.Я написал об этом один раз, не ругая при этом По и не обвиняя его во всех смертных грехах.Вы и др. поклонники По постоянно ругают Зе и пишут о 73%, их вине и обвиняют Зе чуть ли не в предательстве. И там ещё во многом по мелочам.Я мог бы объяснить своё мнение, но не вижу смысла.Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его. Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе. Ни разу никто так и не ответил.В отличие от вас я уважаю выбор народа. Независимо от того, нравится ли этот выбор лично мне. Я голосовал против Януковича и был настроен резко против него, но я не требовал его насильственного смещения.