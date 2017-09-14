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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:06
Хорошие новости.
⚡️ В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід
Штрафи за незаконий збір ягід, грибів та горіхів значно збільшилися.Про це йдеться в законопроєкті № 9665.
Раніше штрафи за самовільний збір грибів та ягід були доволі незначними — від 17 до 51 гривні, що робило їх радше символічними. Однак, нові законодавчі зміни передбачають суттєве збільшення цих сум.
👉 для громадян — від 425 до 850 грн (25-50 неоподатковуваних мінімумів);
👉 для посадових осіб — від 1 700 до 5 100 грн (100-300 неоподатковуваних мінімумів).
Напевно скоро буде законопроект, про штрафи якщо заходиш у ліс🤦♂️
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:07
Бетон написав:
Хорошие новости.
⚡️ В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід
Штрафи за незаконий збір ягід, грибів та горіхів значно збільшилися.Про це йдеться в законопроєкті № 9665.
Раніше штрафи за самовільний збір грибів та ягід були доволі незначними — від 17 до 51 гривні, що робило їх радше символічними. Однак, нові законодавчі зміни передбачають суттєве збільшення цих сум.
👉 для громадян — від 425 до 850 грн (25-50 неоподатковуваних мінімумів);
👉 для посадових осіб — від 1 700 до 5 100 грн (100-300 неоподатковуваних мінімумів).
Напевно скоро буде законопроект, про штрафи якщо заходиш у ліс🤦♂️
закон про 5 колосків, все як ЛАДи хочуть.
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flyman
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:09
Бетон написав:
Хорошие новости.
⚡️ В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в Лесной кодекс, разрешающие гражданам заготавливать валежник для собственных нужд
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:10
whois2010 написав: Бетон написав:
Хорошие новости.
⚡️ В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в Лесной кодекс, разрешающие гражданам заготавливать валежник для собственных нужд
сполучені сосудини
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:13
flyman написав: whois2010 написав: Бетон написав:
Хорошие новости.
⚡️ В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в Лесной кодекс, разрешающие гражданам заготавливать валежник для собственных нужд
сполучені сосудини
Совпадение? Не думаю))
По ходу сценарий пишут в одной и той же башне кремля. И план пэрэмогы тоже
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Бетон
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:16
холява написав: Игорь Алексеевич написав:
Думаю пора с рашей договариваться про корридор в сторону Запада.
Нахрена нам удерживать пуйло у своих границ и за всех беспокоиться. Пусть проходит с миром мимо нас к границам Запада и там воюет с НАТО. А мы будем принимать беженцев и обещать оружие - и пуйлу и западу.
ІДІОТ
те, що він Ідіот- було ясно ще десь у 2015
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:17
wild.tomcat написав: ЛАД написав:
Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.
ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема?
Отличие небольшое.
Я написал об этом один раз, не ругая при этом По и не обвиняя его во всех смертных грехах.
Вы и др. поклонники По постоянно ругают Зе и пишут о 73%, их вине и обвиняют Зе чуть ли не в предательстве. И там ещё во многом по мелочам.
Я мог бы объяснить своё мнение, но не вижу смысла.
Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его. Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе. Ни разу никто так и не ответил.
В отличие от вас я уважаю выбор народа. Независимо от того, нравится ли этот выбор лично мне. Я голосовал против Януковича и был настроен резко против него, но я не требовал его насильственного смещения.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 16 жов, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:18
Сергій дуже стисло по пунктам плана
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:20
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.
ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема?
Отличие небольшое.
Я написал об этом один раз, не ругая при этом По и не обвиняя его во всех смертных грехах.
Вы и др. поклонники По постоянно ругают Зе и пишут о 73%, их вине и обвиняют Зе чуть ли не в предательстве. И там ещё во многом по мелочам.
Я мог бы объяснить своё мнение, но не вижу смысла.
Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его. Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе. Ни разу никто так и не ответил.
В отличие от вас я уважаю выбор народа. Независимо от того, нравится ли этот выбор лично мне. Я голосовал против Януковича и был настроен резко против него, но я не требовал его насильственного смещения.
і я б теж міг би написати свою думку, але теж не бачу сенсу. хоч в чомусь з вами сходимося
upd ви дописали про яника. його якби ніхто нікуди в шию не гнав, він сам виявився ще тим ссикуном. так шо претензії в штангу.
а про повагу - я памятаю як до 19го і тут (нехай і не ви особисто, я вам і не докоряю нічим, але тим не менш факт) і "ВАЗ" в т.ч. де тільки можна "поважали" чинного на той момент президента. я шось не бачив шоб ви так "поважали вибір народу" і заступалися тоді як зараз. може я пропустив, то нагадайте, будь ласка. буду вдячний. а раз так можна було тоді, чому ж не можна зараз? "хто посіє вітер.." ну і т.д.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Сер 16 жов, 2024 17:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:21
flyman написав: whois2010 написав: Бетон написав:
Хорошие новости.
⚡️ В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении поправки в Лесной кодекс, разрешающие гражданам заготавливать валежник для собственных нужд
сполучені сосудини
Умніки, проблема зі збиранням в заповідниках. До війни з Чорногірського біосферного заповідника місцеві на УАЗіках мішками вивозили ісландський мох. І ще деякі червонокнижні рослини.
Боюсь, штрафи досі замалі, треба десятки тисяч.
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