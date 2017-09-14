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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10458104591046010461>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 73
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
42%
31
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:25

  sashaqbl написав:Умніки, проблема зі збиранням в заповідниках. До війни з Чорногірського біосферного заповідника місцеві на УАЗіках мішками вивозили ісландський мох. І ще деякі червонокнижні рослини.
Боюсь, штрафи досі замалі, треба десятки тисяч.

з бурштином і мафієб вже порішали?
допомогли штрафи?
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:25

  Wirująświatła написав:....

Позор Голові відділу ТЦК - 33 тыс долл. - копейки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Примат написав:Тут ситуация один в один.

то, що пан Зе зробив злочин проти країни коли пійшов на вибори (хоч поржем), це далеко не те саме, як врач підробив ліцензію (у фільмі "піймай мене якщо зможеш).

Сьогодні країна на грані военної поразки, про ту сітуацію(коли країною керують аматори, а не профі) вже не варто бідкадись, варто рятувати Україну.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:27

  Бетон написав:Штрафи за незаконий збір ягід, грибів та горіхів значно збільшилися.Про це йдеться в законопроєкті № 9665
то есть даже грибы в лесу не принадлежат народу. А листья?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:27

  Бетон написав:Хорошие новости.

⚡️ В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід

Штрафи за незаконий збір ягід, грибів та горіхів значно збільшилися.Про це йдеться в законопроєкті № 9665.

Раніше штрафи за самовільний збір грибів та ягід були доволі незначними — від 17 до 51 гривні, що робило їх радше символічними. Однак, нові законодавчі зміни передбачають суттєве збільшення цих сум.

👉 для громадян — від 425 до 850 грн (25-50 неоподатковуваних мінімумів);
👉 для посадових осіб — від 1 700 до 5 100 грн (100-300 неоподатковуваних мінімумів).

Напевно скоро буде законопроект, про штрафи якщо заходиш у ліс🤦‍♂️

А что такое "незаконий збір ягід, грибів та горіхів"?
Или что такое "законный"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Почему турбопатриоты не хвалят план своего патрона? Или не могут в себя прийти от восхищения

Турбопатриоты еще не поняли, что происходит и к чему все идет.
Обычное использование старых технологий вроде популизма, окна овертона и прочей шелухи, о которой они конечно же знают, но на них это не действует :)

  whois2010 написав:ознайомте нас зі своїм планом перемоги.

Так они же озвучивали уже ни раз. Никакого окончания войны в ближайшее время. Всех на фронт защищать чернозем и статки привластных\силовиков и прочей шушеры, которая воровать и отбирать научилась, но в цивилизованном мире обелить их не может. Потому могут всем пользоваться только тут.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:29

  Бетон написав:Штрафи за незаконий збір ягід, грибів та горіхів значно збільшилися.Про це йдеться в законопроєкті № 9665
то есть даже грибы в лесу не принадлежат народу. А листья, воздух, солнце? За АЭС и газодобычу не спрашиваю.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:29

Тетяна Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області
50 прокурорів отримали з грошей Пенсійного фонду понад 54 млн грн :lol:
https://zaxid.net/tetyana_krupa_oformil ... i_n1595806
Керівниця МСЕК Хмельницької області Тетяна Крупа у 2020 році стала депутаткою Хмельницької облради від партії «Слуга народу». Після цього її син Олександр Крупа отримав посаду голови Пенсійного фонду в області. Додамо, що Олексій Олійник також став головним прокурором області у 2020 році.

потужна праця успішних зелебобів :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:29

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.


ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема?

Отличие небольшое.
Я написал об этом один раз, не ругая при этом По и не обвиняя его во всех смертных грехах.
Вы и др. поклонники По постоянно ругают Зе и пишут о 73%, их вине и обвиняют Зе чуть ли не в предательстве. И там ещё во многом по мелочам.
Я мог бы объяснить своё мнение, но не вижу смысла.
Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его. Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе. Ни разу никто так и не ответил.
В отличие от вас я уважаю выбор народа. Независимо от того, нравится ли этот выбор лично мне. Я голосовал против Януковича и был настроен резко против него, но я не требовал его насильственного смещения.

не було би розмінування Чонгару і Перекопу, не було би окупації Бучі, і ще багато чого б не було, тому що тоді би навіть такої думки не виникало як "Київ за три дні", був би якись план шатун, шури-мури з ожепежистами і т.п. підкилимкова боротоба нанайських хлопчиків. Пересіченому від того би не тепло ні холодно.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:30

  sashaqbl написав:Умніки, проблема зі збиранням в заповідниках. До війни з Чорногірського біосферного заповідника місцеві на УАЗіках мішками вивозили ісландський мох. І ще деякі червонокнижні рослини.
Боюсь, штрафи досі замалі, треба десятки тисяч.
тут питання філософське для чого нам екологія і червоноунижні рослини якщо вимруть люди? Чим там місцевим ще займатись? Зеленим туризмом?
Banderlog
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