Додано: Сер 16 жов, 2024 17:33

ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав: Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета. Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.



ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема? ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема?

Отличие небольшое.

Я написал об этом один раз, не ругая при этом По и не обвиняя его во всех смертных грехах.

Отличие небольшое.Я написал об этом один раз, не ругая при этом По и не обвиняя его во всех смертных грехах.

ЛАД написав: Вы и др. поклонники По постоянно ругают Зе и пишут о 73%, их вине и обвиняют Зе чуть ли не в предательстве. И там ещё во многом по мелочам.

Вы и др. поклонники По постоянно ругают Зе и пишут о 73%, их вине и обвиняют Зе чуть ли не в предательстве. И там ещё во многом по мелочам.

ЛАД написав: Я мог бы объяснить своё мнение, но не вижу смысла.

Я мог бы объяснить своё мнение, но не вижу смысла.

ЛАД написав: Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его. Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе. Ни разу никто так и не ответил.

Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его. Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе. Ни разу никто так и не ответил.

Ты только этим и занимаешьсяУ тебя Порошенко, до сих пор, во всем виноватОбещать шашлыки, зная о грядушем нападении - это мелочи ?Ставить Баканова во главе СБУ, который потом ставит на руководящие посты даже не агентов ФСБ, а офицеров ФСБ - это мелочи ?А потом, ты же сам писал, что журналистка задала некоректный вопрос Зеленскому о БакановеНаправлять Дубинского на пресс-конференцию с Деркачом, который теперь сенатор в РФ (вот ничто не выдавало в Штирлице советского шпионами, ни будёновка, ни парашут), по смонтированным плёнкам Порошенко-Байден - это мелочи ?Стал в третью позициюПотому что, не слышишь и не слушаешь ответыИстория не имеет сослогательного наклонения. Но можно предположитьЕсли бы в 2019 году выбрали Порошенко, то было бы, как в 2016-2018 годах.Вялотекущие перестрелки.Ракетные программыПуть в НАТОА на сегодня, смена Зе на По, это уже гораздо сложнееВойна бы не прекратиласьВозможно, выбил бы больше оружия для Украины и возможность ударов вглубь РФА вот то, что не воровали бы, как при ЗЕ, это точняк был быПоэтому, во всей этой ситуации, и с 2019 года и сейчас, есть огромная вина Зеленского, потому что, именно он - Президент Украины. Не ПорошенкоPS. И не пиши, что ты меня не читаешь. Читаешь. Иначе, откуда бы ты знал, что я пишу о тебе, что ты читаешь меня )