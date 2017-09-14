Wirująświatła написав:Почему турбопатриоты не хвалят план своего патрона? Или не могут в себя прийти от восхищения
Турбопатриоты еще не поняли, что происходит и к чему все идет. Обычное использование старых технологий вроде популизма, окна овертона и прочей шелухи, о которой они конечно же знают, но на них это не действует
whois2010 написав:ознайомте нас зі своїм планом перемоги.
Так они же озвучивали уже ни раз. Никакого окончания войны в ближайшее время. Всех на фронт защищать чернозем и статки привластных\силовиков и прочей шушеры, которая воровать и отбирать научилась, но в цивилизованном мире обелить их не может. Потому могут всем пользоваться только тут.
Тетяна Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області 50 прокурорів отримали з грошей Пенсійного фонду понад 54 млн грн https://zaxid.net/tetyana_krupa_oformil ... i_n1595806 Керівниця МСЕК Хмельницької області Тетяна Крупа у 2020 році стала депутаткою Хмельницької облради від партії «Слуга народу». Після цього її син Олександр Крупа отримав посаду голови Пенсійного фонду в області. Додамо, що Олексій Олійник також став головним прокурором області у 2020 році.
ЛАД написав:Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.
ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема?
Отличие небольшое. Я написал об этом один раз, не ругая при этом По и не обвиняя его во всех смертных грехах. Вы и др. поклонники По постоянно ругают Зе и пишут о 73%, их вине и обвиняют Зе чуть ли не в предательстве. И там ещё во многом по мелочам. Я мог бы объяснить своё мнение, но не вижу смысла. Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его. Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе. Ни разу никто так и не ответил. В отличие от вас я уважаю выбор народа. Независимо от того, нравится ли этот выбор лично мне. Я голосовал против Януковича и был настроен резко против него, но я не требовал его насильственного смещения.
не було би розмінування Чонгару і Перекопу, не було би окупації Бучі, і ще багато чого б не було, тому що тоді би навіть такої думки не виникало як "Київ за три дні", був би якись план шатун, шури-мури з ожепежистами і т.п. підкилимкова боротоба нанайських хлопчиків. Пересіченому від того би не тепло ні холодно.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2024 17:30, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Умніки, проблема зі збиранням в заповідниках. До війни з Чорногірського біосферного заповідника місцеві на УАЗіках мішками вивозили ісландський мох. І ще деякі червонокнижні рослини. Боюсь, штрафи досі замалі, треба десятки тисяч.
тут питання філософське для чого нам екологія і червоноунижні рослини якщо вимруть люди? Чим там місцевим ще займатись? Зеленим туризмом?
ЛАД написав:Мне иногда хочется увидеть, что писали бы сегодня поклонники По и где бы они находились, если бы выборы-19 закончились иначе. Но потом вспоминаю, что они далеко не вся Украина. Уверен, что лучше не было бы, а вот хуже вполне возможно/вероятно. Не уверен, что президент в галстуке добился бы такой же поддержки на Западе (не у элит, а у народов), как президент в одежде защитного цвета.
ви "уверены" в чомусь, так і на здовровя. тут всі в чомусь "уверены", я ось, наприклад, впевнений на 100% що у при зазначених вами умовах було б значно краще. і що, будемо тут мірятися "увереностью"? чи ваша особиста "увереность" якась особлива, так би мовити "более уверенная", в порівнянні з іншими взагалі, і моєю зокрема?
Отличие небольшое. Я написал об этом один раз, не ругая при этом По и не обвиняя его во всех смертных грехах.
Ты только этим и занимаешься У тебя Порошенко, до сих пор, во всем виноват
ЛАД написав:Вы и др. поклонники По постоянно ругают Зе и пишут о 73%, их вине и обвиняют Зе чуть ли не в предательстве. И там ещё во многом по мелочам.
Обещать шашлыки, зная о грядушем нападении - это мелочи ?
Ставить Баканова во главе СБУ, который потом ставит на руководящие посты даже не агентов ФСБ, а офицеров ФСБ - это мелочи ? А потом, ты же сам писал, что журналистка задала некоректный вопрос Зеленскому о Баканове
Направлять Дубинского на пресс-конференцию с Деркачом, который теперь сенатор в РФ (вот ничто не выдавало в Штирлице советского шпионами, ни будёновка, ни парашут), по смонтированным плёнкам Порошенко-Байден - это мелочи ?
ЛАД написав:Я мог бы объяснить своё мнение, но не вижу смысла.
Стал в третью позицию
ЛАД написав:Я неоднократно задавал вопрос поклонникам По, что изменилось бы, если бы в 2019 выбрали его. Что изменилось бы сегодня, если бы, например, По заменил Зе. Ни разу никто так и не ответил.
Потому что, не слышишь и не слушаешь ответы
История не имеет сослогательного наклонения. Но можно предположить Если бы в 2019 году выбрали Порошенко, то было бы, как в 2016-2018 годах. Вялотекущие перестрелки. Ракетные программы Путь в НАТО
А на сегодня, смена Зе на По, это уже гораздо сложнее Война бы не прекратилась Возможно, выбил бы больше оружия для Украины и возможность ударов вглубь РФ А вот то, что не воровали бы, как при ЗЕ, это точняк был бы
Поэтому, во всей этой ситуации, и с 2019 года и сейчас, есть огромная вина Зеленского, потому что, именно он - Президент Украины. Не Порошенко
PS. И не пиши, что ты меня не читаешь. Читаешь. Иначе, откуда бы ты знал, что я пишу о тебе, что ты читаешь меня )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 16 жов, 2024 17:38, всього редагувалось 2 разів.