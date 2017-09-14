Додано: Сер 16 жов, 2024 17:45

Мене цей інфантилізм вже дістав



У нас що тепер обраний шлях Грузії і ми будемо постійно рухатись у бік антизахідних настроїв і євроскептицизму?



Які погані західні партнери, збивають ракети над Ізраїлем і не збивають над нами. Це подвійні стандарти, — кричать у нас із кожної праски.



А з якого дива стандарти мають бути одні і ті самі? Чи підходи? Нам що, хтось винен? Нам обіцяли збивати ракети? Чи у США і України є такий рівень договорів, як із Ізраїлем? І це при тому, що і у Ізраїлі всі постійно бідкаються, що США їх недостатньо підтримує.

Ще одна наша фішка. Розповідати, що Захід боїться перемоги над Росією. Самі придумали і самі всім розповідаємо. Типу десь зараз є перспектива капітуляції Росії і її розпаду. Так, Захід не думає про це. Бо він не бачить такої перспективи. Нащо йому боятися української ілюзії, якою ми самі себе годуємо? Захід не боїться поразки Росії, Захід боїться ядерних бомб Росії. От і все. І ми б на їхньому місці так само цього боялися.



Чому замість казати «дякуємо» ми починаємо поширювати російську пропаганду і антизахідні настрої. Ще так виявиться, що то Захід поганий, а Росія добра.

І так, теоретично Захід міг би допомагати більше. Якби політики дуже напрялися, ризикнули своїми кар'єрами. Переконували б свої суспільства, що зростання цін — то не так важливо, важливо допомогти Україні. До речі, ви в Україні навіть спробуйте таке продати. І це було б важко. А у нас війна. А у них війни немає. І найближчим часом її і не буде. Бо Росія, яка ледь може дозволити собі повзучий наступ проти України, ніколи не полізе до сильного. А НАТО сильне. То ж допомога Заходу Україні - це їхнє бажання, а не нагальна потреба. То могли б більше? Могли би, але це вже позиція того, хто сидить на шиї і каже, що їм винні всі і вся. Особливо на фоні того, як українська влада пишається, як вони не виконують прохання і реформи партнерів. Колись казали «Ці кляті американці змушують нас піднімати тарифи, але ми опираємось», а тепер гордо напираємо «Ці американці змушують нас робити мобілізацію молоді, але ми опираємося». Типу, це американцям більше всіх потрібні ринкові тарифи в Україні. І типу це не українські військові постійно наголошували, що як і у всіх війнах людства до цього, їм би хотілось бачити у своїх лавах молодих і здорових, а не дідів із хронічними захворюваннями.

багато хто з форумчан тут закидає, що Європа не допомагає, як треба, мало, воють до останнього українця. ось відповідь