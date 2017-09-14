Бетон написав:Штрафи за незаконий збір ягід, грибів та горіхів значно збільшилися.Про це йдеться в законопроєкті № 9665
то есть даже грибы в лесу не принадлежат народу. А листья?
на листях теж пліснява, дріжжі та інші гриби ... от хвилює інше, це ж Успіху тепер закон передбачає покарання за незаконну вирубку дерев в умовах воєнного стану – порушники можуть отримати позбавлення волі строком до 10 років.
Wirująświatła написав:Почему турбопатриоты не хвалят план своего патрона? Или не могут в себя прийти от восхищения
Турбопатриоты еще не поняли, что происходит и к чему все идет.
whois2010 написав:ознайомте нас зі своїм планом перемоги.
Так они же озвучивали уже ни раз. Никакого окончания войны в ближайшее время. Всех на фронт
Все ж частина з них раптом втратила інтерес до форума, після прозріння що кордонів91 та репарацій небуде і рф не розпадеться Наприклад навіть флер вже проти війни до 2027. Печально це все... Сподіваюсь що це план це просто фокус, заради підігріву і підготовки соц.думки, неможуть же вони насправді так тупити
Banderlog написав:та й думаю скоро в тилу теж будуть проблеми.
⚡️ В Україні підвищили штрафи за незаконний збір грибів, горіхів і ягід
Штрафи за незаконий збір ягід, грибів та горіхів значно збільшилися.Про це йдеться в законопроєкті № 9665.
Раніше штрафи за самовільний збір грибів та ягід були доволі незначними — від 17 до 51 гривні, що робило їх радше символічними. Однак, нові законодавчі зміни передбачають суттєве збільшення цих сум.
👉 для громадян — від 425 до 850 грн (25-50 неоподатковуваних мінімумів); 👉 для посадових осіб — від 1 700 до 5 100 грн (100-300 неоподатковуваних мінімумів).
Напевно скоро буде законопроект, про штрафи якщо заходиш у ліс🤦♂️
А что такое "незаконий збір ягід, грибів та горіхів"? Или что такое "законный"?
скоріше всього мова йшла про заповідники і заказники. там не можна взагалі нічого збирати без відповідного дозволу. але журналізди вони такі. ну і хайп теж ніхто не відміняв. одні пишуть, інші поширюють....
flyman написав:......... не було би розмінування Чонгару і Перекопу, не було би окупації Бучі, і ще багато чого б не було, тому що тоді би навіть такої думки не виникало як "Київ за три дні", був би якись план шатун, шури-мури з ожепежистами і т.п. підкилимкова боротоба нанайських хлопчиків. Пересіченому від того би не тепло ні холодно.
Насчёт Чонгара и Перекопа - недоказанные обвинения. Кто-то сказал и в результате многократного повторения сегодня рассматривается как общеизвестный факт. Известный метод. Всё остальное - ваши необоснованные предположения.
sashaqbl написав:Умніки, проблема зі збиранням в заповідниках. До війни з Чорногірського біосферного заповідника місцеві на УАЗіках мішками вивозили ісландський мох. І ще деякі червонокнижні рослини. Боюсь, штрафи досі замалі, треба десятки тисяч.
тут питання філософське для чого нам екологія і червоноунижні рослини якщо вимруть люди? Чим там місцевим ще займатись? Зеленим туризмом?
Кстати, хорошая идея при тех сценариях после войны, которые здесь сегодня рисовали. Свободного места будет полно, дикие степи. Глядишь, в лесах волки и медведи заведутся. Надо будет только следить, чтобы туристов не задрали.
Letusrock написав:Сподіваюсь що це план це просто фокус, заради підігріву і підготовки соц.думки, неможуть же вони насправді так тупити
Це не фокус, и тупых там нет. Все все прекрасно понимают. Никто сраться с рашкой не будет. Украину несдадут. Потому шо ее частями сдают с 2014. Уже 10 лет. И этот процесс не будет остановлен.
Осталось осознать что для мира мы ничего не значим. В истории эта территория тусовалась туда-сюда с кровопролитиями, смертями, голодоморами... Все это уже было и будет. Нового ничего нет. Просто на наш век припало, не более.
У нас що тепер обраний шлях Грузії і ми будемо постійно рухатись у бік антизахідних настроїв і євроскептицизму?
Які погані західні партнери, збивають ракети над Ізраїлем і не збивають над нами. Це подвійні стандарти, — кричать у нас із кожної праски.
А з якого дива стандарти мають бути одні і ті самі? Чи підходи? Нам що, хтось винен? Нам обіцяли збивати ракети? Чи у США і України є такий рівень договорів, як із Ізраїлем? І це при тому, що і у Ізраїлі всі постійно бідкаються, що США їх недостатньо підтримує.
Ще одна наша фішка. Розповідати, що Захід боїться перемоги над Росією. Самі придумали і самі всім розповідаємо. Типу десь зараз є перспектива капітуляції Росії і її розпаду. Так, Захід не думає про це. Бо він не бачить такої перспективи. Нащо йому боятися української ілюзії, якою ми самі себе годуємо? Захід не боїться поразки Росії, Захід боїться ядерних бомб Росії. От і все. І ми б на їхньому місці так само цього боялися.
Чому замість казати «дякуємо» ми починаємо поширювати російську пропаганду і антизахідні настрої. Ще так виявиться, що то Захід поганий, а Росія добра.
І так, теоретично Захід міг би допомагати більше. Якби політики дуже напрялися, ризикнули своїми кар'єрами. Переконували б свої суспільства, що зростання цін — то не так важливо, важливо допомогти Україні. До речі, ви в Україні навіть спробуйте таке продати. І це було б важко. А у нас війна. А у них війни немає. І найближчим часом її і не буде. Бо Росія, яка ледь може дозволити собі повзучий наступ проти України, ніколи не полізе до сильного. А НАТО сильне. То ж допомога Заходу Україні - це їхнє бажання, а не нагальна потреба. То могли б більше? Могли би, але це вже позиція того, хто сидить на шиї і каже, що їм винні всі і вся. Особливо на фоні того, як українська влада пишається, як вони не виконують прохання і реформи партнерів. Колись казали «Ці кляті американці змушують нас піднімати тарифи, але ми опираємось», а тепер гордо напираємо «Ці американці змушують нас робити мобілізацію молоді, але ми опираємося». Типу, це американцям більше всіх потрібні ринкові тарифи в Україні. І типу це не українські військові постійно наголошували, що як і у всіх війнах людства до цього, їм би хотілось бачити у своїх лавах молодих і здорових, а не дідів із хронічними захворюваннями.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 16 жов, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав: Осталось осознать что для мира мы ничего не значим. В истории эта территория тусовалась туда-сюда с кровопролитиями, смертями, голодоморами... Все это уже было и будет. Нового ничего нет. Просто на наш век припало, не более.
Ты у нас историк, оказывается Так может глубже почитаешь историю, чтобы бросаться такими заявлениями